李家超參選香港特首：反送中期間的保安局長，顯示北京需要「穩定壓倒一切」的有力執行者

香港第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，出身警隊的李家超今（9）日下午透過直播宣布參選特首，表示未來施政有三大方向，第一是以結果為目標，第二是加強競爭力，第三是奠定香港發展基石。

有學者指出，李家超若當選，反映北京將國家安全及政權安全放在壓倒性的位置，北京擔心外來和本地各種不穩定因素仍會擾亂香港，並可能輻射到中國，所以必須找一個有相關履歷的人當特首，領導「穩定壓倒一切」的工作。

有望成為香港首位有「武官」背景的特首，李家超直播宣布參選

《中時新聞網》報導，香港第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行。獲國務院免去政務司司長職務的李家超，今日下午於直播當中正式宣布參選。現年64歲、警察出身的李家超，有望成為香港首位有「武官」背景的特首。

《ETtoday新聞雲》報導，李家超現年64歲，出身警隊，在2017年獲委任保安局局長，成為香港第一位警察出身的保安局局長。擔任保安局局長期間，李家超經歷了反送中事件、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，於2021年6月在特首林鄭月娥的提名與建議下，被任命為政務司司長，成為香港第一位警察出身的政務司司長。

《明報》報導，李家超週三（6日）宣布辭職及準備參選特首，國務院7日決定免去李家超政務司長的職務。

提未來施政三大方向，李：若當選將積極與市民互動

《香港01》報導，李家超於直播中發表競選宣言，指未來5年是香港由治及興的關鏈時刻，因此決定參選，承擔歷史使命。他說，未來施政有三大方向，第一是以結果為目標，第二是加強競爭力，第三是奠定香港發展基石。

他稱自己出身基層，若成功當選，會在愛國者治港原則下，積極與市民互動，制定能解決問題的政策，分享發展紅利。

李沒有個人野心，對中央而言反而「加分」

《星島日報》報導，針對香港下任特首人選，相較李家超，香港財政司司長陳茂波原本較受商界接納，但經歷過2019年的政治大風暴，加上國際形勢複雜，中國對香港的政治局勢仍未完全放心，擔心陳茂波的應對能力不及李家超。

一位建制派人士則指出，李家超的另一個特點，是他沒有個人野心，但對中央而言，這可能反而會「加分」，正所謂「不爭之爭」，做好本分，是中國傳統政治的最高境界。

《中央社》報導，香港中國問題專家劉銳紹8日接受《中央社》電訪表示，若李家超當選，反映北京將國家安全及政權安全放在壓倒性的位置，北京擔心外來和本地各種不穩定因素仍會擾亂香港，並可能輻射到中國，所以必須找一個有相關履歷的人當特首，領導「穩定壓倒一切」的工作。

若李家超當選也反映他與中國大陸公安和政法系統接觸多時，獲得一定信任及合作經驗。

《明報》報導，政治學者盧兆興分析，李家超若當選，將延續林鄭政府一些政策或檢討，包括土地房屋、國安及國民教育，例如林鄭任內表明推行《基本法》23條立法、中央提出打擊文化藝術等所謂「軟性對抗」，區議會職能檢討、是否加入委任區議員等，相信都會繼續。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺