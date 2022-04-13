拜登力邀東協各國於華府峰會破局，為何東協對「印太經濟架構」興趣缺缺？

美力邀東協於華府峰會失敗告終，東協成員領導人僅李顯龍訪美

美國總統拜登（Joe Biden）自2021年上任後，一再強調東南亞對美國印太政策的重要性，今（2022）年白宮2月公布的印太戰略（Indo-Pacific Strategy）全文更提及東協（ASEAN）高達19次，次數之高甚於日本九次、印度九次、韓國八次，這顯示出東協國家在拜登政府印太戰略乃至外交政策上的重要性。

根據美國媒體《Politico》3月25日報導披露，原訂3月28日至3月29日由美國和東協各國領導人峰會將「無限期延遲」。而拜登則在3月29日只與新加坡總理李顯龍於華府會晤。

事實上，這場美國與東協峰會破局，早已有跡可循。3月初時，柬埔寨外長就向《路透社》（Reuters）證實，峰會日期會有所改變，因多位東協領導人無法在原訂日期與會。這場峰會破局，也令拜登政府相當尷尬。白宮發言人莎琪（Jen Pesaki）2月底才宣布東協峰會在3月底舉辦，並稱這會是「歷史性的東協峰會」。

《Politico》說長達一個多月俄烏衝突，使拜登政府除必須替舊盟友注入活力外，也要培養包含亞太地區在內的新盟友。這次事件顯示，要讓美國外交政策從歐洲和中東「重新轉向」到面對中國有多麼困難。

3月29日，拜登與李顯龍於華府會晤。而李顯龍此行也是拜登自2021年上任以來，首位造訪白宮的東協國家領袖。會後聯合聲明指出，兩國將確立「美星戰略夥伴關係」，並一同譴責俄國侵略烏克蘭違反《聯合國憲章》和「國際法」的舉動。

在全球安全挑戰上，兩位領袖將在現有的夥伴關係下追求美星共享的利益。兩人重申對「北韓無核化」、「實現朝鮮半島永久和平」的承諾，並呼籲北韓應參與認真和持續的外交，而兩人強調實踐聯合國安理會決議的重要性。

另外，兩位領袖也在聯合聲明中強調印太地區和平和穩定的重要性，鼓勵以和平方式解爭端。拜登在聲明中重申美國對印太地區盟友與夥伴，持續且不斷增強的承諾，也重申堅決支持東協中心性（ASEAN Centrality）地位的區域架構，美國尋求與所有印太地區有共同目標的夥伴合作。聯合聲明還提到有關經貿、基礎建設投資、氣候變遷、疫情等議題的合作。

美國《印太戰略》視中國為頭號對手，但聯合聲明全文並未提及中國，也未提到台灣。《美國之音》（Voice of America）報導引述美國華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心主任洛曼（Walter Lohman）表示： 「從兩國領導人的聯合聲明來看，兩人好像並沒有針對中國進行強硬對話。雖然在記者會上有提到一點中國，但更多是建設性的口吻描述。拜登政府的對外說法通常會說要抵制中國，至少從描述方式上，這次對中國採取懷柔方式。」

除了兩人會晤的聯合聲明外，李顯龍此次訪美期間的演講也值得關切。據《美國之音》報導，李顯龍訪美期間參與智庫「外交關係協會」（Council of Foreign Relations）的座談會，呼籲尋求預防印太熱戰的和平解決機制，並為堅持全球化背書、反對將中國踢出國際體系。

李顯龍說：「大多數國家要如何才能團結合作，不陷入混亂、封閉經濟或無政府狀態呢？這是新加坡最大的擔憂，因為我們依靠全球化謀生。你希望拜登和習近平在最高層級進行接觸、理性計算、保持關係。也就是說，關係不要比現在惡化，但是你不知道雙方的努力是否奏效。」

李顯龍還強調：「中國會不斷發展壯大，勢頭強大且無法阻擋，問題是如何讓中國融入國際體系？你可以試圖阻撓，但會隔離自己，並會讓對中關係埋下長期隱患。或者你可以試著和中國合作，納入國際體系，雙贏互惠。」他還提醒說：「一旦和中國脫鉤，美國會承擔巨大的經濟成本。中國是美國最大的貿易夥伴之一和許多美企的製造基地。美中之間連接一旦斷裂，美國也會受傷害。」

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東協四國訪中，東南亞外交角逐中國得分？

在拜登力邀東協領導人峰會失敗之際，中國外交部則在3月28日宣布印尼、泰國、菲律賓、緬甸四國外長於3月31日至4月3日分別訪。中國外交部稱印、泰、菲、緬均是東協重要成員，也是北京「一帶一路」重要夥伴。

《Politico》4月1日的另一篇報導就美、中、東協近期外交發展分析，雖然邀請外長訪問比邀請領袖難度還來得低，但美中一來一往凸顯華府想在中國影響力日增的印太地區，建立反中倡議所面臨到的挑戰。《Politico》更是直白地說，美國、東協峰會的告吹，讓拜登顏面掃地，最後僅能與新加坡總理李顯龍會面，領「安慰獎」。

報導提到，中國在東南亞的經濟主宰力，是美國這次「踢到鐵板」的其中一個原因。中國與東南亞2020年的雙邊貿易額高達6850億美元，與美國與東南亞同年貿易額3620億美元相比差了近兩倍。並且，中國早已加碼在東南亞區域的投資，包含中寮鐵路在內的一帶一路計畫。

另外，東協成員間的多樣性，更讓東協國家與美國外交政策方向一致有難度。美國印太戰略裡「加強民主制度、法治和負責任的民主治理」等目標，在東協的汶萊、寮國、柬埔寨、越南和緬甸等非民主、獨裁政權眼中毫無吸引力。