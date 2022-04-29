中國富豪「錢進」新加坡：星國成中國富豪轉移資產的避風港，紛紛來設立「家辦」

文：李國豪

近年來，中國要實現共同富裕的聲浪越來越大，加上香港經濟和政治氛圍都大不如前，西方媒體日前報導說，有越來越多中國富豪開始想方設法把錢轉移到海外。

在這波「資產出走潮」中，新加坡成了最受中國富豪歡迎的海外避風港。

其實，近年來已經有不少中國富豪「錢進」新加坡，其中又以在新加坡設立用於理財的家族辦公室的方式最受歡迎。

所謂家族辦公室，意即由企業家族所設立的公司，集中管理家族財富、投資及傳承規劃，在中國被稱為「家辦」。

中國富豪是新加坡「家辦」大戶

新加坡一些專門協助富豪設立家辦的公司近日紛紛指出，中國富豪已成為他們的主要客戶來源。

據美國《廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，新加坡會計與企業服務公司Jenga過去一年來，接獲的諮詢整整多了一倍。其中，大部分諮詢都來自中國。

新加坡律師事務所Bayfront Law也觀察到類似的趨勢。該公司的一名董事Ryan Lin透露，相對其他國家，如印度、印尼和歐洲，尋求在新加坡設立家辦的中國客戶比例明顯更高。

星展私人銀行（DBS Private Bank）的數據也顯示，該行去年的大中華區家辦客戶，從過去約佔總數的25％至30％，增至45％。

華僑銀行（OCBC）旗下私人銀行新加坡銀行（Bank of Singapore）也呈現一樣的勢頭。該行去年來自大中華區的新家族辦公室客戶，較2019年增長了三倍。

根據新加坡經濟發展局資料，截至2020年底為止已有約400家「家辦」，但由於去年的數據尚未更新，實際數字可能更多。

若按照各家業者的統計，中國富豪成立家辦的增幅幾乎肯定最為驚人。

Photo Credit: 中央社 星展私人銀行等業者在去年紀錄了中國富豪來新加坡設立「家辦」的增長。

中國富豪為何紛紛轉移資產？

2019年，常年銜接中國大陸與外國市場的香港爆發「反修例運動」，政治局勢快速惡化，當時已有一些中國富豪醞釀找尋藏富的替代地點。

2021年，北京當局開始強打共同富裕政策，科技及教育產業相繼被整肅，不少透過相關產業致富的中國富豪無可避免地遭到一定程度的打擊。

兩大因素疊加，進一步加快中國富豪把財產轉移到國外的腳步，而政治穩定、擁有廣大中文群體，且沒有徵收財富稅的新加坡適時成為極具吸引力的選項。

但是要把錢搬離中國並非易事。根據當地嚴格的外匯管制條例，中國人一年最多只能往國外匯款5萬美元，或30萬人民幣。

這加大了中國富豪轉移資產的難度。因此，部分中國富豪以較小的資本設立家辦，且資金來源多數來自海外的生意。

此外，也有一些中國富豪早就把資產轉移到香港，再以香港為中轉站，把錢轉到新加坡。

Photo Credit: 中央社 中國科技產業一度遭北京整肅，科技巨擘阿里巴巴也無法倖免於難。

新加坡有何優勢？

新加坡擁有政治穩定、政策優勢以及社會和經濟面向的優點，因此不少中國富豪排除萬難也要「錢往」新加坡。

政策上，新加坡並沒有徵收財富稅，這對任何有錢人而言，都是難以抗拒的誘因。

2020年1月，新加坡政府正式落實可變動資本公司（VCC）架構。簡單來說，VCC架構允許投資人以更靈活的方式進行資產和風險管理，同時不必公開股東名單，讓投資者保有隱私。

這對一些有意在新加坡設置家辦，卻又想保持低調的中國富豪極具吸引力。

此外，在新加坡經濟發展局的全球投資者計劃（GIP）下，符合特定條件的外國富豪能透過在本地進行投資，申請成為本地永久居民。

相關條件包括：

旗下公司年度營業額至少2億新元（約新台幣42億5223萬9380元）；

持有估值不少於5億新元（約新台幣106億2988萬5650元）的公司；

或至少擁有不少於2億新元的可投資資產淨額。

符合上述任一條件的外國富豪，只要在新加坡投資至少250萬新元（約新台幣5312萬9225元），就能申請成為永久居民。

此外，在經濟層面上，享有地理優勢的新加坡四通八達，可作為在亞洲其他地區進行投資的跳板。

在社會層面上，新加坡華人人口居多，且仍有一定程度的中文環境，這些優勢也讓有意轉移資產的中國富豪趨之若鶩。

根據《聯合早報》報導，一些來新加坡設立家辦的中國富豪曾不約而同指出，來新加坡設立家辦，已在中國富豪的社交圈子中蔚然成風。

在中國富豪圈子中，海底撈聯合創辦人張勇和舒萍夫婦無疑是最響亮的名字。張勇夫婦在2018年正式入籍新加坡後，一度雄踞新加坡首富寶座。據報導，舒萍也在本地設立了名為Sunrise資本管理公司的家辦。

Photo Credit: Reuters/達志影像 已入籍新加坡的張勇出生於中國，是知名餐飲企業海底撈創辦人。

不過有專家提醒說，香港的金融專才在財富管理方面，擁有比新加坡同業更優良的紀錄，新加坡若要搶食中國富豪在海外設立家辦的這塊大餅，就必須設法趕上香港在財富管理的水準。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒