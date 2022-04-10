英國首相強森踏上基輔市中心，宣布將送烏克蘭價值37億軍事援助

4月10日，英國首相強森（Boris Johnson）踏上烏克蘭首都基輔（Kyiv）街道和其總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並肩會談，除了表達對烏克蘭堅定支持，還宣布英國將運送價值1億英鎊（約新台幣37.63億）軍事裝備給烏克蘭武裝部隊。

平民持續受害，英國首相強森踏上基輔街道

烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在通訊軟體Telegram發文表示，俄羅斯軍隊砲擊頓內茨克州（Donetsk）造成5人喪命，

其中包含了布格列達爾市（Vugledar）4人死亡，新米哈伊洛夫卡鎮（Novomikhaylovka）有1死。

根據《中央社》引述英國國防部（MoD）聲明稱：「俄羅斯部隊會持續攻擊基礎設施，導致平民間接受害。」而近日大量民眾因襲擊身亡，已經受到歐美各國重視。不過，俄羅斯則否認有對平民發動攻擊。

然而，英國首相強森在此時現身基輔街頭引起外界格外關注。英國媒體《BBC》報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基和他漫步在幾乎空無一人的基輔市中心，從基輔主要街道赫雷夏蒂克街（Kreshchatyk）走到獨立廣場（Maidan）。

報導稱兩人並肩同行受到路過民眾歡迎，其中1名男子見到了強森情緒相當激動，不斷向強森表達：「我們需要你。」強森則向他握手回應道：「很高興見到你，我們有幸能幫忙。你們有位很了不起的總統，澤倫斯基先生。」

This is one of the greatest videos the internet has ever seen. pic.twitter.com/fZ2R0OT51W — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 9, 2022

對此烏克蘭國防部推特表示，2人走過基輔走過基輔市中心，和當地市民進行交談，「這就是民主，這就是勇氣，這就是人民與國家之間真正的友誼。」

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022

強森宣布將送烏克蘭價值37億軍援

在上週在基輔周邊發現大量平民屍體後，強森是本週最新到訪烏克蘭的歐洲領袖。

強森在推特上表示：「我們對烏克蘭人民堅定支持，也正著手擬定新的金融和軍事援助方案，這是我們全力協助他的國家奮力對抗俄羅斯野蠻侵略的證明。」

澤倫斯基則在Telegram同時回應：「強森是反對俄羅斯侵略的最有原則人士之一，1位祭出制裁施壓俄羅斯及提供烏克蘭防衛支援的領袖。」

值得注意的是，強森在此行宣布英國將給予烏克蘭價值1億英鎊（新台幣37.63億）的軍事裝備給烏克蘭武裝部隊。根據《中央社》報導此項軍武援助包含：星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥等，再加上120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。

另外，根據《Politico》日前報導稱，歐美各國無法滿足烏克蘭所有武器要求，僅能提供防衛性武器捍衛人民和國土，也對外界詢問是否派遣英國的坦克和裝甲車時都未正面回應。

不過報導指出，英國國會正通過一項法案，向世界銀行（World Bank）擔保對烏克蘭提供5億美元貸款（總額達到10億美元），英國還打算放寬對從烏克蘭進口的大多數商品的關稅，盼能藉此間接金援烏克蘭。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範