2022/04/10,
國際

英國首相強森踏上基輔市中心，宣布將送烏克蘭價值37億軍事援助

英國首相強森踏上基輔市中心，宣布將送烏克蘭價值37億軍事援助
烏克蘭總統澤連斯基在基輔市中心歡迎英國首相強森 Photo Credit: Reuters / 達志影像

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今（10）日英國首相強森（Boris Johnson）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）漫步在幾乎空無1人的基輔市中心，從基輔主要街道赫雷夏蒂克街（Kreshchatyk）走到獨立廣場（Maidan）。

4月10日，英國首相強森（Boris Johnson）踏上烏克蘭首都基輔（Kyiv）街道和其總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並肩會談，除了表達對烏克蘭堅定支持，還宣布英國將運送價值1億英鎊（約新台幣37.63億）軍事裝備給烏克蘭武裝部隊。

平民持續受害，英國首相強森踏上基輔街道

烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在通訊軟體Telegram發文表示，俄羅斯軍隊砲擊頓內茨克州（Donetsk）造成5人喪命，

其中包含了布格列達爾市（Vugledar）4人死亡，新米哈伊洛夫卡鎮（Novomikhaylovka）有1死。

根據《中央社》引述英國國防部（MoD）聲明稱：「俄羅斯部隊會持續攻擊基礎設施，導致平民間接受害。」而近日大量民眾因襲擊身亡，已經受到歐美各國重視。不過，俄羅斯則否認有對平民發動攻擊。

然而，英國首相強森在此時現身基輔街頭引起外界格外關注。英國媒體《BBC》報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基和他漫步在幾乎空無一人的基輔市中心，從基輔主要街道赫雷夏蒂克街（Kreshchatyk）走到獨立廣場（Maidan）。

報導稱兩人並肩同行受到路過民眾歡迎，其中1名男子見到了強森情緒相當激動，不斷向強森表達：「我們需要你。」強森則向他握手回應道：「很高興見到你，我們有幸能幫忙。你們有位很了不起的總統，澤倫斯基先生。」

對此烏克蘭國防部推特表示，2人走過基輔走過基輔市中心，和當地市民進行交談，「這就是民主，這就是勇氣，這就是人民與國家之間真正的友誼。」

強森宣布將送烏克蘭價值37億軍援

在上週在基輔周邊發現大量平民屍體後，強森是本週最新到訪烏克蘭的歐洲領袖。

強森在推特上表示：「我們對烏克蘭人民堅定支持，也正著手擬定新的金融和軍事援助方案，這是我們全力協助他的國家奮力對抗俄羅斯野蠻侵略的證明。」

澤倫斯基則在Telegram同時回應：「強森是反對俄羅斯侵略的最有原則人士之一，1位祭出制裁施壓俄羅斯及提供烏克蘭防衛支援的領袖。」

值得注意的是，強森在此行宣布英國將給予烏克蘭價值1億英鎊（新台幣37.63億）的軍事裝備給烏克蘭武裝部隊。根據《中央社》報導此項軍武援助包含：星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥等，再加上120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。

另外，根據《Politico》日前報導稱，歐美各國無法滿足烏克蘭所有武器要求，僅能提供防衛性武器捍衛人民和國土，也對外界詢問是否派遣英國的坦克和裝甲車時都未正面回應。

不過報導指出，英國國會正通過一項法案，向世界銀行（World Bank）擔保對烏克蘭提供5億美元貸款（總額達到10億美元），英國還打算放寬對從烏克蘭進口的大多數商品的關稅，盼能藉此間接金援烏克蘭。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範


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