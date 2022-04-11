同樣經歷過二戰摧殘，為什麼東歐對納粹的「卐字標誌」比西歐更寬容？

「去納粹化」是這次俄羅斯入侵烏克蘭，讓人最啼笑皆非的藉口，因為正如筆者先前的文章所言，烏克蘭固然有極右翼，但是俄羅斯的極右翼卻是烏克蘭的10倍之多。不過代表納粹標誌的卐字或者武裝親衛隊（Waffen SS）的SS標誌經常性的為烏克蘭或俄羅斯扶持的民兵使用，讓人們不得不懷疑為什麼斯拉夫民族對納粹標誌如此著迷。

事實上，不只日耳曼人與斯拉夫人曾經或者仍在著迷於這些標誌，這些象徵白人至上主義的標誌，卻在許多非歐美國家深受歡迎。包括蒙古、日韓以及海峽兩岸的民族主義者都非常喜愛。就如同烏克蘭的情況一樣，甚至彼此之間相互對立的民族主義團體，都對納粹標誌愛不釋手，比如台灣內部的急統派與極獨派雖然相互敵視，但是都有納粹符號的崇拜者。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2013年的蒙古新納粹組織，該組織主打反對開礦，反對外資在蒙古製造污染的環保主義路線

之所以全世界會有那麼多狂熱的青年喜歡卐字或者SS，關鍵不盡然是因為他們都認同白人至上主義或者支持希特勒（Adolf Hitler）屠殺猶太人，而是因為這些標誌從美學上來看確實是太「炫」又太「酷」了。就如同蘇聯的鐮刀斧頭被全球左派人士敬仰一樣，卐字標誌被全世界的右派份子視為自己的精神象徵，恐怕唯一會討厭卐字或者SS符號的極右派，也只有以色列的極右派。

卐字因為第三帝國而揚名於世，可納粹德國並不是唯一，甚至於歷史上第一個以卐字為國徽或者軍徽的國家。就以卐字本身為例，有向左邊的卐字也有向右邊的卍字，兩者的中文都同樣念「萬」，而且幾乎存在於全世界的古文明之中。從北歐到波斯，再從希臘到印度，乃至於古中國等等，甚至於台灣的賽夏族原住民等等。

無論卐還是卍，在不同的文明裡有不同的宗教或者文化意義，但可以肯定的是這個標誌直到20世紀以前都是中性的符號。至於SS等其他武裝親衛隊使用的各種符號，則不是來自羅馬帝國就是北歐神話，同樣一開始與種族滅絕也毫無關係。究竟是哪一個國家率先使用卍字當軍徽或者國徽的？何以卍字成為了政治不正確的象徵？就讓本篇文章告訴你。

Photo Credit: Akseli Gallen-Kallela @ Public domain 1918到1945年的芬蘭空軍軍徽

以卍字為軍徽的芬蘭軍隊

歷史上第一個將卍字當軍徽的國家，是1917年12月6日從俄羅斯手中獨立出來的芬蘭共和國。芬蘭國旗上沒有任何與卍字相關的標誌，不過因為瑞典的羅森（Eric von Rosen）伯爵向芬蘭白軍捐獻飛機對抗蘇俄支援的紅軍，且這些飛機上都有卍字的原因，後來芬蘭陸軍和空軍便以卍字為軍徽。此時此刻，德國還沒有所謂國家社會主義工人黨，即納粹黨的存在呢。

芬蘭國父曼納海姆（Carl Gustaf Emil Mannerheim），本是效忠沙皇尼古拉二世（Nicholas II），從日俄戰爭到第一次世界大戰都無役不與的帝俄將領。他是為了避免芬蘭遭受共產黨統治，才在第一次世界大戰結束之際脫離俄羅斯獨立的。所以從建國初期開始到第二次世界大戰末期，芬蘭的首要敵人不是本國的共產黨就是蘇聯本身，於是在1939年11月又有冬季戰爭的爆發。

雖然芬蘭空軍的飛行員，駕駛漆有卍字機徽的戰機抵抗蘇聯，可同樣使用卍字為國旗的希特勒卻沒有幫助芬蘭。因為當時納粹德國與蘇聯剛簽完《德蘇互不侵犯條約》（Molotov–Ribbentrop Pact）不久，雙方實質上為同盟關係，芬蘭也是希特勒認可的蘇聯「勢力範圍」。德國不只不向芬蘭伸出援手，還有些樂見史達林（Joseph Stalin）把芬蘭吃下。

直到1941年6月22日，希特勒撕毀《德蘇互不侵犯條約》，向蘇聯發起全面進攻之後，兩支使用卍字的軍隊才正式結成進攻蘇聯的夥伴。不過曼納海姆深知芬蘭隨時可能成為希特勒的棄子，對進攻蘇聯方面有所保留，只願意收回冬季戰爭中丟給蘇聯的國土，不願意配合北方方面軍對列寧格勒的包圍，為芬蘭與蘇聯的和解拉開序幕。

等到戰局越來越不利於德國的時候，曼納海姆又以拉普蘭（Lapland）需要援軍協防為由，將德軍第20山地師強制留在芬蘭，有意暗中解除蘇聯紅軍反攻德軍中央方面軍時的壓力。等到德國敗局確定的時候，芬蘭又立即與蘇聯簽訂《莫斯科停戰協議》（Moscow Armistice），調轉槍口對付德軍，從而得到了史達林的「赦免」。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 二戰時期的芬蘭軍機

芬蘭卍字軍旗繼續用

納粹德國垮台後，600萬猶太人被屠殺的真相浮上檯面，導致第三帝國成為種族屠殺與反人類的象徵。一切被納粹德國使用過的標誌，都與大屠殺畫上了等號，並且被禁止公然展示，尤其是在第三帝國肆虐過的歐洲大陸被禁止公開展示。二戰結束後，芬蘭實際上成為了「戰敗國」，自然要服膺於戰勝國的要求，不再公開展示卍字軍徽。

但是卍字並沒有完全從芬蘭軍隊移除，芬蘭空軍仍將此標誌視為冬季戰爭的光榮傳統，用在飛行員的胸章上。部分芬蘭陸軍的單位，也仍舊使用上面有卍字徽的軍旗。直到2018年，卍字才真正被徹底的從芬蘭軍隊移除，為什麼會這樣呢？而且如果讀者們知道芬蘭戰後其實是嚴格意義上的蘇聯「勢力範圍」，可能會感到更為訝異。

因為在一般人的印象當中，蘇聯是納粹入侵的最大「受害者」，為什麼反而對芬蘭如此寬容，默許芬蘭使用卍字徽直到蘇聯解體後的2018？而芬蘭之所以在2018年，也就是建軍100年之際徹底放棄卍字徽，其實也是為了要放棄戰後的「中立」傳統，深化與北約的合作關係。換言之，放棄卍字徽的動機反而是為了要討好英美。