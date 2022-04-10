大甲媽遶境爆發近年最大警民衝突：張安樂迎接鑾轎釀3警傷，警政署長針對是否有「紅色勢力」追究到底
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針對統促黨搶轎衝突事件，陳家欽表示「紅色勢力」是本次偵辦的重點，在媽祖回程時警政署會調派包括保四及保五及其他縣市警力協助維護安全。
今（10）日，統促黨總裁張安樂迎接大甲媽鑾轎發生搶轎衝突，爆發近年最激烈「警民衝突」，造成3名警員受傷，對此警政署長陳家欽表示，共逮捕6名滋事份子，並且已經成立專案小組，針對是否有「紅色勢力」（中國因素）追究到底。
統促黨總裁張安樂迎接大甲媽鑾轎爆發衝突
每年台灣都會舉辦大甲媽祖遶境進香，這是台灣民間信仰最受矚目的宗教盛事。今（2022）年遶境活動從4月8日晚間11點起駕，4月17日回鑾，全程約340公里。
不過，開心的祈福活動卻變了調。根據《中央社》報導，媽祖鑾轎昨（9）晚行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下。
當時彰化分局長王國峯要求張安樂等人拿出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，否則不准他們進入管制區接轎，雙方發生推擠衝突造成3名員警受傷，最後共逮捕6名滋事份子。
根據《自由時報》描述當時情況，彰化副分局長鐘振邦當時跟統促黨成員溝通，硬是被身穿統促黨背心的成員推擠倒地，造成他的左手肘紅腫受傷，引爆第1波衝突，此後統促黨又在下個路口爆發2、3波衝突。
《聯合報》引述彰化警方說法，該衝突是近年來最嚴重的「警民衝突」，事件發生時統促黨總裁張安樂全程在場，因此將報請檢察官傳喚張安樂到案，查明是否涉嫌教唆煽動他人犯罪，
今日上午鎮瀾宮董事長顏清標受訪告訴《中國時報》：「現在疫情期間，所有工作人員都很辛苦，你看天氣這麼熱口罩一下子就濕掉，一下子就要換了，實在是不需要這樣，一個好好的事情被搞成這樣，真的非常不好」。
另一方面，女演員張懷媗卻向外界指控警方打未成年孩子，並強調：「張安樂到場什麼也沒做，為何要扭曲他」。此些言論在網路引起熱議。
警政署將查紅色勢力是否介入
根據《三立新聞》報導張安樂堅稱，大甲鎮瀾宮事先有同意讓他接轎，但鎮瀾宮副董事長鄭銘坤則沒有正面回應，只說，「在場信徒我沒有跟誰講，大家都歡迎。」
事件發生後，警政署長陳家欽到彰化警分局慰問員警分發慰勉金10萬元，並表示已經請刑事警察局、彰化縣警察局等單位已成立專案小組偵辦。陳家欽告訴《聯合報》「紅色勢力」是本次偵辦的重點，在媽祖回程時，警政署會調派包括保四及保五及其他縣市警力協助維護安全。
日前，白狼自稱中共同路人，又在去（2021）年宣布要成立陣前起義的「紅色隊伍」引發爭議。對此，民進黨人士邱志偉等提出依照「反滲透法第八條條文修正草案」該政黨應逕行移交憲法法庭審理。
《自由時報》報導提到當時邱志偉說法指出，世界各國對中國滲透已經有所警覺，台灣更應建立防禦機制，若僅對政黨科處罰金或罰鍰，不足以產生威嚇效果，根據憲法增修條文等法，若政黨危及國家應宣告解散。
另外，針對昨夜衝突，內政部長徐國勇今日在臉書上表示，已指示警政署務必強勢執法，針對衝撞員警的依妨害公務移送，而鬥毆鬧事者依妨害秩序罪移送，而特定政黨張姓總裁卻刻意漠視防疫規定，將依法逮捕究辦。
從大甲媽祖開始遶境進香已發生數起衝突，《聯合報》報導指出，除了張安樂事件外，檢警傳喚其他搶轎衝突涉案的16人到案，複訊後今除一人無保請回，其餘都以現今交保。而雲林地檢署檢察長洪家，於今日下午召集檢警開專責會議，將加派警力提高維安規格。
新聞來源
- 張安樂接大甲媽鑾轎衝突3警傷 警方查紅色勢力是否介入（中央社）
- 警方將傳喚「白狼」張安樂 追查涉教唆大甲媽搶轎衝突（聯合報）
- 白狼率人硬闖大甲媽管制區接駕爆衝突 顏清標說話了（中國時報）
- 警方將傳喚「白狼」張安樂 追查涉教唆大甲媽搶轎衝突（聯合報）
- 張安樂率員搶轎衝突堅稱「鎮瀾宮有同意」鄭銘坤避談（三立新聞）
- 遏止統促黨亂象 立委拚修法補漏（自由時報）
- 北港武德宮混戰後...大甲媽遶境3主任檢察官分區專管（聯合報）
延伸閱讀
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範