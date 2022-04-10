2022/04/10,
社會

大甲媽遶境爆發近年最大警民衝突：張安樂迎接鑾轎釀3警傷，警政署長針對是否有「紅色勢力」追究到底

大甲媽遶境爆發近年最大警民衝突：張安樂迎接鑾轎釀3警傷，警政署長針對是否有「紅色勢力」追究到底
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

針對統促黨搶轎衝突事件，陳家欽表示「紅色勢力」是本次偵辦的重點，在媽祖回程時警政署會調派包括保四及保五及其他縣市警力協助維護安全。

今（10）日，統促黨總裁張安樂迎接大甲媽鑾轎發生搶轎衝突，爆發近年最激烈「警民衝突」，造成3名警員受傷，對此警政署長陳家欽表示，共逮捕6名滋事份子，並且已經成立專案小組，針對是否有「紅色勢力」（中國因素）追究到底。

統促黨總裁張安樂迎接大甲媽鑾轎爆發衝突

每年台灣都會舉辦大甲媽祖遶境進香，這是台灣民間信仰最受矚目的宗教盛事。今（2022）年遶境活動從4月8日晚間11點起駕，4月17日回鑾，全程約340公里。

不過，開心的祈福活動卻變了調。根據《中央社》報導，媽祖鑾轎昨（9）晚行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下。

當時彰化分局長王國峯要求張安樂等人拿出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，否則不准他們進入管制區接轎，雙方發生推擠衝突造成3名員警受傷，最後共逮捕6名滋事份子。

根據《自由時報》描述當時情況，彰化副分局長鐘振邦當時跟統促黨成員溝通，硬是被身穿統促黨背心的成員推擠倒地，造成他的左手肘紅腫受傷，引爆第1波衝突，此後統促黨又在下個路口爆發2、3波衝突。

《聯合報》引述彰化警方說法，該衝突是近年來最嚴重的「警民衝突」，事件發生時統促黨總裁張安樂全程在場，因此將報請檢察官傳喚張安樂到案，查明是否涉嫌教唆煽動他人犯罪，

今日上午鎮瀾宮董事長顏清標受訪告訴《中國時報》：「現在疫情期間，所有工作人員都很辛苦，你看天氣這麼熱口罩一下子就濕掉，一下子就要換了，實在是不需要這樣，一個好好的事情被搞成這樣，真的非常不好」。

另一方面，女演員張懷媗卻向外界指控警方打未成年孩子，並強調：「張安樂到場什麼也沒做，為何要扭曲他」。此些言論在網路引起熱議。

警政署將查紅色勢力是否介入

根據《三立新聞》報導張安樂堅稱，大甲鎮瀾宮事先有同意讓他接轎，但鎮瀾宮副董事長鄭銘坤則沒有正面回應，只說，「在場信徒我沒有跟誰講，大家都歡迎。」

事件發生後，警政署長陳家欽到彰化警分局慰問員警分發慰勉金10萬元，並表示已經請刑事警察局、彰化縣警察局等單位已成立專案小組偵辦。陳家欽告訴《聯合報》「紅色勢力」是本次偵辦的重點，在媽祖回程時，警政署會調派包括保四及保五及其他縣市警力協助維護安全。

日前，白狼自稱中共同路人，又在去（2021）年宣布要成立陣前起義的「紅色隊伍」引發爭議。對此，民進黨人士邱志偉等提出依照「反滲透法第八條條文修正草案」該政黨應逕行移交憲法法庭審理。

《自由時報》報導提到當時邱志偉說法指出，世界各國對中國滲透已經有所警覺，台灣更應建立防禦機制，若僅對政黨科處罰金或罰鍰，不足以產生威嚇效果，根據憲法增修條文等法，若政黨危及國家應宣告解散。

另外，針對昨夜衝突，內政部長徐國勇今日在臉書上表示，已指示警政署務必強勢執法，針對衝撞員警的依妨害公務移送，而鬥毆鬧事者依妨害秩序罪移送，而特定政黨張姓總裁卻刻意漠視防疫規定，將依法逮捕究辦。

從大甲媽祖開始遶境進香已發生數起衝突，《聯合報》報導指出，除了張安樂事件外，檢警傳喚其他搶轎衝突涉案的16人到案，複訊後今除一人無保請回，其餘都以現今交保。而雲林地檢署檢察長洪家，於今日下午召集檢警開專責會議，將加派警力提高維安規格。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。