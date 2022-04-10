大甲媽遶境爆發近年最大警民衝突：張安樂迎接鑾轎釀3警傷，警政署長針對是否有「紅色勢力」追究到底

今（10）日，統促黨總裁張安樂迎接大甲媽鑾轎發生搶轎衝突，爆發近年最激烈「警民衝突」，造成3名警員受傷，對此警政署長陳家欽表示，共逮捕6名滋事份子，並且已經成立專案小組，針對是否有「紅色勢力」（中國因素）追究到底。

統促黨總裁張安樂迎接大甲媽鑾轎爆發衝突

每年台灣都會舉辦大甲媽祖遶境進香，這是台灣民間信仰最受矚目的宗教盛事。今（2022）年遶境活動從4月8日晚間11點起駕，4月17日回鑾，全程約340公里。

不過，開心的祈福活動卻變了調。根據《中央社》報導，媽祖鑾轎昨（9）晚行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下。

當時彰化分局長王國峯要求張安樂等人拿出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，否則不准他們進入管制區接轎，雙方發生推擠衝突造成3名員警受傷，最後共逮捕6名滋事份子。

根據《自由時報》描述當時情況，彰化副分局長鐘振邦當時跟統促黨成員溝通，硬是被身穿統促黨背心的成員推擠倒地，造成他的左手肘紅腫受傷，引爆第1波衝突，此後統促黨又在下個路口爆發2、3波衝突。

《聯合報》引述彰化警方說法，該衝突是近年來最嚴重的「警民衝突」，事件發生時統促黨總裁張安樂全程在場，因此將報請檢察官傳喚張安樂到案，查明是否涉嫌教唆煽動他人犯罪，

今日上午鎮瀾宮董事長顏清標受訪告訴《中國時報》：「現在疫情期間，所有工作人員都很辛苦，你看天氣這麼熱口罩一下子就濕掉，一下子就要換了，實在是不需要這樣，一個好好的事情被搞成這樣，真的非常不好」。

另一方面，女演員張懷媗卻向外界指控警方打未成年孩子，並強調：「張安樂到場什麼也沒做，為何要扭曲他」。此些言論在網路引起熱議。

警政署將查紅色勢力是否介入

根據《三立新聞》報導張安樂堅稱，大甲鎮瀾宮事先有同意讓他接轎，但鎮瀾宮副董事長鄭銘坤則沒有正面回應，只說，「在場信徒我沒有跟誰講，大家都歡迎。」

事件發生後，警政署長陳家欽到彰化警分局慰問員警分發慰勉金10萬元，並表示已經請刑事警察局、彰化縣警察局等單位已成立專案小組偵辦。陳家欽告訴《聯合報》「紅色勢力」是本次偵辦的重點，在媽祖回程時，警政署會調派包括保四及保五及其他縣市警力協助維護安全。

日前，白狼自稱中共同路人，又在去（2021）年宣布要成立陣前起義的「紅色隊伍」引發爭議。對此，民進黨人士邱志偉等提出依照「反滲透法第八條條文修正草案」該政黨應逕行移交憲法法庭審理。

《自由時報》報導提到當時邱志偉說法指出，世界各國對中國滲透已經有所警覺，台灣更應建立防禦機制，若僅對政黨科處罰金或罰鍰，不足以產生威嚇效果，根據憲法增修條文等法，若政黨危及國家應宣告解散。

另外，針對昨夜衝突，內政部長徐國勇今日在臉書上表示，已指示警政署務必強勢執法，針對衝撞員警的依妨害公務移送，而鬥毆鬧事者依妨害秩序罪移送，而特定政黨張姓總裁卻刻意漠視防疫規定，將依法逮捕究辦。

從大甲媽祖開始遶境進香已發生數起衝突，《聯合報》報導指出，除了張安樂事件外，檢警傳喚其他搶轎衝突涉案的16人到案，複訊後今除一人無保請回，其餘都以現今交保。而雲林地檢署檢察長洪家，於今日下午召集檢警開專責會議，將加派警力提高維安規格。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範