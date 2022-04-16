如何與陌生女子開啟對話？你給對方的感覺，決定了你是否有機會拉近距離

文：亞當老師

最近有個學員問我，該如何跟陌生的女生開啟對話？

首先我覺得要先釐清一下，他跟這個女生之間的背景資料。他跟這個女生之前是交往過的，但是由於當時比較年輕，對於跟女生之間的互動，也不是很了解，所以兩人雖然交往，但也還是不了解彼此，所以交往一個月就分手了。

由這個例子說明，你跟女生之間的交流，如果你的目的是希望能跟對方長久繼續下去，你就必須知道要知道該怎麼了解一個人。

甚至是如果你所面對的這個女生，她是比較聰明的，或者是之前跟異性的交流，是比較多元的；那她在跟你互動的過程當中，她絕對可以輕易地了解，你是一個什麼樣子的人，進而決定跟你之間的距離要保持近還是遠。

更明確的說，如果你給女生的感覺就不是很可靠的、負面的，甚至是無法照顧自己的，那麼無論你學再多的把妹技巧，你可能根本沒辦法走入她的心理。當前面建構好這些基本的理解之後，接下來我們就要開始探索，如何跟陌生人之間進行破冰。

由以上的內容不難看出，今天你假設要跟一個陌生人進行交流的話，一共可以分成三個面向來探索。

是你給對方的感覺，是否能讓對方覺得想跟你親近？ 是當對方願意跟你親近之後，你是否能循序漸進的讓對方在感覺舒適的前提之下，慢慢的認識你？ 是你是否可以跟他充分的進行交流，讓雙方互相了解？

這當中也包括對於女性心理學的掌握，以及在追女生這檔事上必須要具備的觀念與技能。唯有做好以上三者，兩個人的關係才有機會繼續往下推進的機會。但是往往有很多人其實在第一件事情上面，就已經不OK了，真的不用去談到第二還是第三件事情。

當然礙於文章的篇幅有限，如果你想要了解更多的話，建議可以去我們的官網，找《聊天高手》這本書，書中對於這些細節會有更多的著墨。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

你是個讓對方想親近的人嗎？

那接下來我們還是回歸在第一個議題上面，就是如何讓對方感覺到想跟你親近？這件事情又再細分成一個人的形象、人設，給對方帶來的感覺。以及你是否可以根據對方的生活作息與習慣，甚至他的世界觀來跟對方產生連結。以上兩者，也決定了你是否有機會可以跟他拉近距離。

舉個直白的例子來說，今天假設你想跟女生互動，你下班的時間固定是晚上6點，你到家之後，7點鐘你就很想跟女生聊天。你在7點傳訊息給女生，但是你發現女生總是愛回不回的，你就覺得很受傷，甚至後續質問女生為什麼不跟你互動。

但是如果這個女生他是固定晚上7點，是忙碌的開始，他是服務業要忙著端盤子給客人，她還利用她有空的時間，回覆你的訊息，這已經是對你釋出最大的善意。但是你的感覺卻是她對你愛理不理的，你說這當中是不是存在什麼樣子的誤會。

由這個角度來看，就可以明白，為什麼我會提到要明白對方的作息與生活習慣，這樣才不會在錯的時間，與對方互動而造成雙方的困擾。

至於如何去詢問出這些細節，一樣是礙於篇幅有限，這部分未來有機會你可以加我們導師的LINE，或是查看《聊天高手》這本電子書，都可以獲得更多解答。

關於興趣這件事情，其實如果你有接觸一些分手的情侶，你會發現，如果問他另外一半的興趣是什麼的話，有很大的機會其實他是不知道的。也許你覺得這個答案很瞎，但是告訴你大多數的狀況，分手情侶之間對於彼此的興趣，其實真的不是很理解 。

就像是前面我所提到的，比較聰明的女生，他會根據你跟他聊天的狀態細節，來決定有沒有機會跟你有進一步的關係。如果你連她的興趣，最基本的東西都掌握不到了，那你是要怎麼說服她去認定跟你之間會有未來？

當然從以上的內容看下來，會發現要跟女生之間產生足夠的連結，進而產生好感，這其實真的要下非常多的功夫 。甚至我們要懂得去記錄這對話當中的細節，並且時常思考與分析，我們才有可能知道接下來的話題該怎麼走，你也才知道要問什麼的問題，來增進彼此雙方的了解。

另外我也想補充一點，就是很多人都有遇過，所謂的愛情騙子。多半都是有些女生主動加某些男生好友後，之後莫名的熱情，讓男生覺得他好像有機會，在投入感情之後，女生就利用某種理由，騙男生的錢，然後遠走高飛 。

其實若是用本篇文章的思維邏輯來看，不難發現如果你跟女生之間的互動，沒有思考到上面提到的這些細節，女生卻對你很熱情，那將有很高的機會，這個女生是別有居心。因為如果沒有這些細節，感覺根本不可能是良好的，那女生還這麼熱情，這當中不就很奇怪了嗎？

所以我也想藉由這篇文章，去勉勵廣大的男性同胞，明白今天你要跟一個女生的關係保持著良好，這當中絕對有很多細節，需要去了解，如果太過於順利，反而應該去思考這背後是不是藏有什麼不好的陰謀，進而保護自己。

最後，希望閱讀本篇文章的讀者，都能夠去思考自己在認識女生的過程當中，是不是真的忽略了一些必須要去了解的事情，如果不懂的話歡迎加我們導師的LINE，可以在後續聊聊你的狀況，那我們就下篇文章再見囉。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航