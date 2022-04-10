本土新增431例，指揮中心強調：收到「居家隔離」通知即刻發生效力，須返家隔離、禁搭大眾運輸工具

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增575例COVID-19確定病例（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），分別為431例本土個案及144例境外移入（83例為航班落地採檢陽性），並且強調收到「居家隔離」通知即發生效力，必須馬上返家隔離、禁止搭乘大眾運輸工具等。

新增431例本土及144例境外移入

指揮中心表示，今日新增的431例本土病例，為209例男性、219例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2022）年3月30日至4月10日。

其中包含237例為無症狀感染。個案分佈為新北市（143例）、臺北市（67例）、桃園市（45例）、屏東縣（31例）、基隆市（28例）、高雄市（26例）和臺南市（20例）。

還有，宜蘭縣（14例）、新竹縣及花蓮縣（各13例）、臺中市（8例）、新竹市（7例）、嘉義市（6例）、雲林縣（3例）、苗栗縣、南投縣及嘉義縣（各2例）、臺東縣（1例）。

指揮中心

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為83例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲。分別自越南（31例）、新加坡（9例）、印尼（7例）、馬來西亞（4例）、泰國（3例）、瑞士、美國、英國、澳大利亞及香港（各2例）。

接著南非、馬拉威、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫、法國及中國（各1例）移入，另73例調查中。入境日介於今年3月4日至4月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計736萬1864例相關通報，其中2萬7410例確診，分別為8777例境外移入，1萬8579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計854死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例。

然後是，新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

收到「居家隔離」通知即發生效力！指揮中心4重點提醒

由於近日疫情復燃，指揮中心強調，若接到衛生單位通知匡列為居家隔離對象，有4點要注意包含：接到電話通知即發生效力，要馬上立即返家隔離、禁止搭乘大眾運輸工具等。

指揮中心

指揮中心指揮官陳時中提醒，在工作場所接到衛生單位通知，就是「匡列為居家隔離」對象，效力是接到電話起就算，再次呼籲民眾應該要佩戴醫用口罩立即返家隔離。

他進一步解釋，隔離者禁止搭乘大眾交通工具，應該留在家中或指揮中心跟地方衛生局指定的區域，且不得出境或出國。若不是在隔離地點，接到通知後的處置有幾個，例如是自行開車、騎車或步行方式盡速返回隔離地點，無法做到上述，請主動連繫當地衛生局或打1922協助安排防疫車輛或就近隔離。

至於，外界關心如何區分中症跟重症的差異，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，出現急性呼吸窘迫、敗血性休克還沒轉入加護病房就是重症，如果是輕微肺炎、血氧濃度等中度醫療需求都是中度的肺炎個案。

指揮中心

此外，同住家人若接種三劑疫苗可正常上下班的「輕症居家照護草案指引」，陳時中對此表示，「還沒走到那步」，目前先做好輕重分流，並將確診者在家的照護和醫療先做好。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範