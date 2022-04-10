疫情延燒全台15縣市至少200間學校停課，教育部：本週研擬鬆綁相關規定

近日台灣疫情復燃，今（10）日中央流行疫情指揮中心公布國內新增575例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為分別為431例本土個案及144例境外移入。

因各縣市校園均傳出確診個案，為防範疫情擴大，地方政府以「停課」因應。截至今（10）日共計15縣市校園傳出確診案例，至少有200所園校採全校或部分班級停課（含線上教學）。日前教育部面對升溫的疫情表示，不排除本週研擬鬆綁相關規定。

台北市6高中小學、9大學停課

依照教育部標準，台北市286所公私立高、中、小學及600所私立幼兒園，當一個行政區有3分之1學校停課，整個行政區都要停課；4個行政區停課，就全市停課（或採遠距教學）。

目前台北市大學以下停課的學校有：幸安國小、私立復興中學幼兒園、金華國中、麗山國小、關渡國小、南港高工等6所學校；大學則包含銘傳大學（台北校區）、台北科技大學、台北護理健康大學、台灣師範大學、東吳大學以、台北商業大學、中國科技大學、世新大學以及文化大學共9所大學。

新北市累計共36校、9幼兒園

新北市教育局則對高、中、小學資訊較為保留，區域包含鶯歌、瑞芳、林口、新莊、板橋、汐止及新店區共7區，其中有6校（園）僅為「班級停課」、1幼兒園全園停課，累計影響共36校、9幼兒園。

大學則包含明志科技大學、醒吾科技大學、景文科技大學、東南科技大學、台灣藝術大學、台北大學、輔仁大學還有耕莘健康管理專科學校。

桃園市學校、幼兒園及補習班累計39所停課

桃園市停課高、中、小學包含：桃園高中、仁和國小（含附設幼兒園）、新坡國小（含附設幼兒園）、中壢高商、私立衛理幼兒園、私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)、私立大英美語文理短期補習班、私立希望城堡幼兒園、中原國小、瑞豐國小（含附設幼兒園）等34所。

大學則有中原大學、開南大學、健行科技大學、萬能科技大學和龍華科大共5所。桃園市教育局統計確切名單，全桃園市學校、幼兒園及補習班已累計39所停課。

新竹、苗栗至少9所高中小學、補習班停課

新竹市停課高、中、小學包含：關東國小、新科國中、康橋小學；新竹縣則有十興國小、橡樹補習班、興隆國小、仰德高中還有成功國中。苗栗縣7日公布1所國小學童出現症狀，就讀班級和安親班級停課10天。

台中、雲林、嘉義、台南、高雄和屏東20學校停課

台中停課名單包含：新社高中、新社國小、新社幼兒園，以及逢甲大學停課；雲林縣則有維多利亞雙語中小學、揚子中學；嘉義市則是嘉北國小、嘉義高中停課。

台南有成功大學、長榮大學、開元小學、大橋小學、永康小學還有安南國中停課。高雄名單包含：青山國小、高雄科技大學、高師大附小等校；最後，屏東縣有美和科技大學、屏東大學和大仁科技大學。

宜蘭、花蓮和台東13校停課

宜蘭縣名單包含：凱旋國小、新生國小、員山國小、光復國小、中山國小、羅東國中、黎明國小、清溝國小和宜蘭高中；接著，花蓮有東華大學、慈濟大學；最後台東則是永安國小、台東大學。

針對各地方政府仍「無統一停課標準」，疫情指揮官陳時中今日表示，將研議統一相關規範於2天就會公佈，另外，教育部日前也表示，不排除本週研擬鬆綁相關規定，而多數大專校院校長也都表示贊成。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範