佐佐木朗希19K締造最年輕完全比賽，連續三振13人再破日職高懸64年紀錄

（中央社）日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今天投出日職睽違28年的「完全比賽」，且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。

佐佐木朗希締造「最年輕的完全比賽」

日媒Sponichi Annex報導，今天這場比賽也是「最年輕的完全比賽」。佐佐木除了是日職史上第16個投出完全比賽的投手，也以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的最年輕紀錄。

讀賣新聞報導，佐佐木今天在千葉主場先發對戰歐力士猛牛隊投出「完全比賽」，投完9局未讓任何一名跑者上壘，是繼1994年巨人隊投手槙原寬己後日本職棒史上第16人。

除了投出完全比賽，佐佐木今天還連續三振13名打者，打破日職高懸64年的連續三振9人紀錄；且全場飆出19次三振，追平1995年歐力士投手野田浩司創下的日職紀錄。羅德終場以6比0擊敗歐力士。

報知體育報導，佐佐木今天最快球速追平自己過去投出的164公里，且僅用105球完封對手，在高中畢業後第3年就投出日職第16人達成的完全比賽。

佐佐木賽後受訪時說難掩興奮地說，「這是最棒的結果，坦白說，自己並沒有意識到（完全比賽），就是相信捕手松川虎生投到最後」。

談到單場飆出19次三振，佐佐木說，要感謝松川優秀的引導，且能夠投出松川的要求，「這場比賽最好的地方在於先投出好球，很快在球數上決勝負，接下來的比賽也會努力投出好成績」。

佐佐木朗希連續三振13打者，打破日職高懸64年紀錄

日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今天在千葉主場先發對戰歐力士猛牛隊，投完5局共連續三振13名打者，打破日職高懸64年的連續三振9人紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日職至今連續三振打者紀錄由1957年當時的阪急勇士隊（現歐力士猛牛隊）投手梶本隆夫，及1958年當時的東映飛人隊（現北海道火腿鬥士隊）投手土橋正幸，都以連續三振9名打者創下，佐佐木今天改寫高懸64年的日職紀錄。

Photo Credit: 中央社 2020年2月9日，中職樂天桃猿隊與日職千葉海洋羅德隊在日本沖繩石垣市打交流賽，羅德隊台灣投手陳冠宇談起球隊超級新秀佐佐木朗希（中），誇他具大投手的天賦。中央社記者張新偉石垣市攝。

讀賣新聞報導，佐佐木在1局兩人出局後，先三振3棒打者吉田正，接著在2局及3局繼續三振所有打者，到4局打者又輪回吉田正再度遭三振；佐佐木5局又繼續三振3名打者，這時球場內響起巨大聲響。

在球速部分，佐佐木投完5局兩度飆出追平自己最快球速的164公里。

佐佐在賽前說，不會讓對手先得分，希望盡可能拉長投球局數，會為回應廣大球迷期待加油，沒想到今天就以創下日職連續三振打者紀錄，讓現場球迷情緒沸騰。

佐佐木6局就被首名打者紅林弘太郎敲出一支中外野飛球，中斷繼續推升連續三振打者數紀錄。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範