在台灣的言論自由日，讓我們再次反思「言論自由」與「言論自律」的界限

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

「我叫做鄭南榕，我主張台灣獨立」

經歷威權統治，或曾經由獨裁政權逐步轉型為民主政治的國家，有心者都會督促執政當局立法訂定所謂的「改革紀念日」、「自由紀念日」，亦或是讓人感到異常悲壯的「愛國烈士日」。

回歸初衷，其設立目的絕非貪圖一日或數天的公眾假期，而是要將這些日子逐一編寫進入教科書裡，讓後代子孫、國家未來的棟樑們能夠清楚且正確地明白，在眼下「歲月靜好」的此時此刻，人們享有安穩生活的背後，其實不是上天的恩賜或某些特定政黨、個人的庇佑，乃是由一群自由鬥士以他（她）們的汗水、淚水與鮮血所換取。

藉由教育深耕、世代傳承，民主的大樹才能茁壯，自由的火種才得以延續不滅，畢竟這一切都得來不易，真的，得來不易。

話說在西元20世紀80年代的台灣，即使美、蘇雙強冷戰浮現和解曙光，但整個寶島社會尚處於風聲鶴唳、保密防諜的戒嚴時代。當時有位著名的政治評論家，名字叫做鄭南榕（1947－1989），他屢次為文，犀利抨擊執政的中國國民黨政府，更質疑國民黨長期所「信仰」並灌輸（洗腦？）人民的「一個中國」與「三民主義、統一中國」等政治論述。

除此之外，他還大膽刊登被外界視為毒蛇猛獸的《台灣共和國憲法草案》全文，甚至刻意選在公開場合表態強烈支持台灣獨立的立場。今日或許瞧見網路、媒體言論的「羶色腥」（sensational）已司空見慣，但過往此等刺激當局的敏感言論自然不為執政者所樂見。因此在西元1989年，也就是民國紀元78年的1月，鄭南榕正式被台灣高等法院檢察署以危害國家安全的「涉嫌叛亂罪」為由，收到了該出庭應訊的傳票。

然而，（天性）不相信黨國體制內存有司法公正思想的鄭南榕，果斷拒絕出庭之要求，反倒以自囚於雜誌社的方式，勇敢捍衛己見。他說道，他寧願司法機關派員前來拘捕，也不想踏入被國家（黨國）機器汙染、玷汙的法庭一步。

就在自囚71天之後，西元1989年的4月7日，這天是星期五，國際上剛好也傳來中華人民共和國與中華奧林匹克委員會終於達成協議，中華民國代表隊將以非國名「中華台北」（Chinese Taipei）之特殊身份與名義參與國際體育賽事的消息。

可面對支持言論自由、民主開放的全民意識持續升高，法務部調查局決定結合台北市警察局刑事組，在分局長王郡以及刑事組組長侯友宜等帶隊下，加上「霹靂小組」特勤幹員的奧援，總共近200人的佈陣，準備以強制拘捕的手段，逼迫鄭南榕就範，接受司法審判。

國民黨不能逮捕到我，只能夠抓到我的屍體。台灣人與從中國來的人們之間有難於解決的遺恨。但是，無論如何此遺恨非化解不可。若不建立台灣國，台灣無法達成真正的民主化。台灣須以一個獨立國家獲得世界各國的承認，必須依據公民投票決定台灣的獨立。

誠如先前鄭南榕所留下的筆記，他沒有乖乖地束手就擒，也沒有另外開出任何條件來跟當局討價還價。歷經警方攻堅時的一陣混亂，還造成多名警消的受傷後，他以事先準備好的油桶，將汽油淋在自己的肉身上，就這樣，一把火，他用最為激烈與殘酷的自焚手段來著實表達出其對於捍衛百分之百言論與著述自由，以及追求台灣獨立的終極理念。

鄭南榕在引燃汽油彈後，似已呈瘋狂狀態，除向警方攻擊外，也對當時在場的時代雜誌其他同仁攻擊…——當天下午的《聯合晚報》

熊熊火焰當中，鄭南榕，從建國中學到台灣大學，這位警察與官員口中的台獨狂徒、激進份子，將腐朽的肉體拋在人世，帶著他的精神與信念，悄然孤傲地離去。

Photo Credit: 中央社 插畫家鄭景文創作鄭南榕初入社會創業、雜誌經營的歷程，描繪鄭南榕在逆境中仍奮力向前的樣態。 （鄭南榕基金會提供） 中央社記者鄭景雯傳真 109年4月25日

「請你陪我打一場母親的戰爭」

同年12月初，中華民國第一屆立法委員第六次增額立法委員選舉登場，130位增額立委中，甫組黨不久，象徵改革動力與推動自由的「民主進步黨」逐漸獲得了不少民眾的支持。雖然國會依舊是「萬年老立委」所把持，是民間戲稱「閹割」下的產物，但民進黨首次在都會區大有斬獲。除了鄭南榕的遺孀葉菊蘭女士順利在台北市第二選舉區當選立委之外，民進黨的得票率也首度超過28％，拿下了21席立委。

隔年（西元1990年），李登輝先生就任中華民國第八任總統後，他持續推動修法，積極落實台灣的言論自由、新聞自由和學術自由等，並下令釋放孫立人或張學良等遭軟禁的政治或異議人士。經過更多志士們的不停奔走與參與，台灣的各項自由度也終於一步步往前邁進，暢所欲言不再是恐怖的禁忌，質疑政府、批判國家也不會就此身陷囹圄了。

親愛的讀者，不論您支持的是哪一個政黨，別忘了，政治上的色彩或光譜都只是一種表徵，台灣這塊寶島，過去確實誕生過這麼一位追求百分之百言論自由的歷史人物。如果沒有鄭南榕的自我了斷，他激進的作為來提點了沉默的大眾，也許直到今日，台灣人民即使跨入了西元21世紀第3個10年，仍舊無法好好表達出自己的心聲（就像緬甸、北韓、某國等專制國家一樣）。

或許很多人會質疑，鄭南榕先生代表的是實質「台獨」（避諱用字？），更是結結實實的深（墨）綠色，但我不在意他的立場，個人欽佩的關鍵點乃在於他能夠在昔日這種言論自由受到箝制的時代底下，跳脫省籍與身分，大聲疾呼與追求自己理念與看法，毫無疑問，這需要無比的勇氣。

如果說，劉曉波先生因為挑戰中國共產黨的既有思想而獲頒諾貝爾和平獎，那我想，鄭南榕先生絕對有資格稱得上的是台灣的劉曉波，縱使有人批評他像個恐怖份子，但想想，南非的曼德拉先生（Nelson Mandela）不也被如此稱呼過嗎？

Photo Credit: 中央社 鄭南榕創辦自由時代雜誌，宋隆泉是他的員工，感念鄭南榕的知遇之恩。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年9月16日

尾聲

4月7日，台灣的言論自由日。在故人超越時空、凌駕肉體的信念裡，讓我們再次反思，言論自由與言論自律的界限，是自由孕於自律？還是自律基於自由？