【藝遊嚮導】4/12~4/18：魔法阿媽舞台劇、鄭芝龍傳奇、420應援祭，本週精彩藝文活動別錯過！

回望2020年的恐懼與隔離，如今的我們都是疫情時代下的見證人，本週台灣國際紀錄片影展將在線上放映《閱讀病毒》 紀錄劇場，帶你重返「病毒現場」到學會與「新冠」共存的記憶。

另外，本週藝遊嚮導精選充滿台灣濃厚人情味的《魔法阿媽》舞台劇，以及明華園戲劇總團《海賊之王——鄭芝龍傳奇》，一起在劇場裡回到數多年前的時空，感受真摯的祖孫情誼、重新體驗大航海時代的冒險精神吧！若還想知道更多精彩的藝文活動嗎？趕快繼續看下去！

表演藝術

名稱｜【紀錄現場】《閱讀病毒》（第二版）- 紀錄劇場限時放映場

時間｜ 2022/04/15（五）- 2022/04/17（日）

地點｜TIDF YouTube頻道​

備註｜本活動為線上放映活動

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《閱讀病毒》是繼《閱讀饑餓》與《閱讀父親》，草場地工作站／民間記憶計畫第三個以「閱讀」為名的劇場行動。​

​學生、教師、自由職業、書店店員、社會工作者、農民、退休人員⋯⋯他們是「民間記憶計畫」的參與者，是疫情時代的見證人，也是歷史跌宕的倖存者。5人、10人、20人⋯⋯他們在線上聚集，從個體見證，到重建集體。從重返「病毒現場」到學會與「新冠」共存，並試圖將普通個體的記憶與經歷，凝聚為時代的表述與回應。

名稱｜明華園戲劇總團《海賊之王—鄭芝龍傳奇》

時間｜ 2022/04/16（六）- 2022/04/17（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

備註｜本活動為售票活動

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《海賊之王——鄭芝龍傳奇》為「2020-21第四屆台灣戲曲藝術節旗艦製作」，由即將邁向百年的歌仔戲世家明華園戲劇總團，與故事工廠黃致凱、王瓊玲聯手打造，再創台灣傳統戲劇新視野。

以大航海時代為故事背景，重返天下英雄齊聚台灣，亞洲地區被捲入前所未見的風暴時刻。一切秩序尚未建立，海上世界沒有公法、沒有規則。台灣這片土地從一座孤懸海外之島，變身成為兵家必爭的戰略要地，各路豪傑必須在驚心動魄的人性爭伐中殺出血路。

名稱｜春河劇團舞台劇《魔法阿媽》

時間｜ 2022/04/15（五）- 2022/04/17（六）

地點｜國父紀念館大會堂 （台北市仁愛路4段505號）

備註｜本活動為售票活動

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充滿台灣濃厚人情味的《魔法阿媽》，在輕鬆幽默的風格中表現台灣人敦廣寬厚的生命觀及真摯的祖孫情誼。

改編自原著導演王小棣、原著編劇黃黎明作品，《魔法阿媽》是一部強調敬天愛人的一部動畫，透過一位道士阿媽來體現許多台灣的民俗風情，因為愛而不願離開的靈魂，中元的水燈習俗所代表的意義等等，而全劇有著活潑的氣氛，如同美國Variety雜誌評論，《魔法阿媽》將古老習俗轉換成能讓年輕世代容易理解的優點。

透過數位訊號轉換，真人、動畫虛實呈現，強迫透視舞台+假鏡框投影+大型LED背景牆，類3D幻覺效果打造奇幻空間，加上郎祖筠與趙自強闊別6年再度合體，趙哥特別演出西羅大白狗與飾演阿媽的郎姊對手戲，實在精彩可期。

展覽

名稱｜小中現大：蕭麗虹的台灣當代藝術收藏

時間｜2022/04/16（六）- 2022/07/17（日）

地點｜台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號)

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為腼懷台灣當代藝術的重要推手蕭麗虹，於去年(2021)捐贈本館其生前近四十年（1976-2014）的持續收藏、出自於26位台灣當代藝術家的創作作品共43件，策劃「小中現大：蕭麗虹的台灣當代藝術收藏」展。

以「小中現大」為名，主要有三項意涵：其一、由單件/小件收藏對應完整組件/大型裝置作品；其二、收藏作品所呈現台灣當代藝術的多元發展面貌；其三、個人收藏對整體藝術發展的社會文化意義。

作品以尺幅不僅展現出與空間對話的企圖；也讓觀眾的觀展過程，成為身體參與、經歷的過程。展覽期間亦舉辦「翫藝：收藏家與藏品」座談，邀請持續收藏當代藝術的藏家分享收藏故事與觀點，以呈現收藏對當代藝術與社會的關係與意義。

名稱｜大師密碼：祂、她、他們的臉後故事｜會動的文藝復興－展場探索遊戲

時間｜即日起- 2022/05/22（日）

地點｜台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號)

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紙本卡牌＋Line互動機器人＋主題語音導覽＝藝術展覽新玩法！

由老派博粉與翡冷翠文創合作開發的展場探索遊戲，是一項包含實體與雲端（個人手機取用）的遊戲式展覽參觀輔具，為觀眾創造有趣又貼近生活的文藝復興學習旅程；並打破語音導覽個人聆聽、單向傳播，較難與身邊夥伴互動交流的參觀模式，創造高品質交流互動美好時光。

影視

名稱｜非甜蜜生活 Three Floors

上映時間｜ 2022/04/15（五）

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這是關於住在同一棟公寓裡不同樓層的三個家庭的故事，有人心懷鬼胎，有人虛實不分，也有人忠於自己內心的聲音，十年後，他們的人生變得更好，還是更加超展開？

金棕櫚大師南尼莫瑞提睽違六年深情力作，以色列動人小說改編；羅馬市區的一棟三層公寓，住著三個不同的家庭：卡在丈夫與兒子破裂關係的太太、常請鄰居爺爺照顧女兒的小家庭、常常分不清虛幻與真實的年輕媽媽、每個人心中都有說不出口的秘密與傷痕，相互拉扯與掙扎。十年過後，有人逝去也有人留下，那些卡在心中的愛恨情仇，是否能夠因為時間流逝而解開呢...。

音樂

名稱｜ROAD TO FREEDOM：420應援祭

時間｜2022/04/16 （六）16：20 - 22：00

地點｜微遠虎山（台北市信義區福德街221巷186-1號）

備註｜本活動為售票活動，15:30開放入場

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#RoadToFreedom #420應援祭 #撕下標籤人人有責

《 ROAD TO FREEDOM：420應援祭 》將是你人生目前為止沒有過的體驗，所有想的到、想不到、想到也不敢做的都會在那一天出現，不管是支持，還是對大麻議題好奇的朋友們，這一天，我們將一起用最文明的方式，和平地撕下 #大麻污名化 的標籤（鄭重聲明：大麻在台灣並不合法，要使用請去合法的國家）

名稱｜semi presents ｜ 2022 DSPS 《夢的通道》展覽演唱會

時間｜ 2022/04/14（四） 20：00 - 2022/04/15（五） 20：00

地點｜THE WALL （台北市文山區羅斯福路四段200號B1）

備註｜本活動為售票活動

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在這次演出中，我們希望讓觀眾在熟悉的展演空間裡，獲得新的空間體驗，並重現觀眾平常在聆聽音樂時，意識彷彿超越時空，被帶到遠方的感受。

延續去年 DSPS 在台灣當代文化實驗場 DOME 舉辦的沉浸式演出《意識的迷霧》內容，semi 與作家鍾旻瑞、動畫師羅荷合作，並邀請藝術家何彥諺以裝置藝術重構演出空間，結合 DSPS 的音樂演出，與觀眾持續發掘現場演出的其他面向。