塞車時你會換條路走，當「職涯路徑」堵車時，你會重新導航嗎？

文：公關人生相談室

最近是社會新鮮人找實習、工作的高峰期，無論是本土還是外商企業，都希望從這些年輕充滿潛力的人才，培養未來企業續航與創新的動力。然而，照理說是對未來充滿希望且躍躍欲試的時刻，呈現在求職者臉上的卻是更多的迷惘。

無論是對於自己的技能與產業、職缺適配程度的質疑、對於自己相對於其他求職者的競爭，或是更根本的不知道自己擅長什麼，或是有什麼閃光點是值得企業的青睞？

有些常見的基礎問題可能是「我沒有什麼經歷，如何寫履歷？」、「對未來感到迷惘不知道可以做些什麼工作？」或是「不知道怎麼包裝自己，容易獲得錄取機會？」其實這些問題，不只是新鮮人，而是每個在職場上打滾的人可能都會時時自問自己的問題，無論自己處於哪個職涯階段。

這些「職涯導航」相關的問題，其實多數來自於「對於自身優勢評析不明確」、「想要一次賭對的確定感」以及「不了解職場供需規則」等問題。這怎麼說呢？

試想一個情境，如果今天你是開車上路的駕駛，應該都會先打開導航或是Google地圖去試算路徑與了解即時路況，若上路後發現車流緩慢或是有事故堵車，大部分人都會重新導航，選擇替代道路繼續前進。然而，同樣的情境如果套用在求職或是職涯重新導航上，往往就會有許多人感覺卡住無法前進了，這是為什麼呢？

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

一、對於自身優勢評析不明確

這就像是知道自己該出發上路，卻不知道該往哪裡一樣，沒有目標定位，就無法計算出到達目標的可能路徑，以及中間會被拖慢或是需要做行程更動的時刻。離開學校後，我們也同時離開了以相同成績量尺評價自己的制度，而被放在自由市場中。這就像是我們不再是工廠生產出來經過品管的規格品，而更像是可以客製化的手搖飲，無論是茶的品種、風味甚至是價格都會因店家與客人而異。

對於自身優勢的理解，更多來自己是否有自覺去觀察自己的職場技能（無論是專業的硬實力還是軟實力）在各種情境下的發揮，以及主觀認知和客觀評價？無論是在社團、志工活動還是專案，只要有人的地方就有江湖，但重點是，自己有沒有在對的江湖去闖蕩，而自己的技能是否足以讓自己持續留在擂台上？

如果能仔細記錄自己在每個活動、專案投入的感受、成果和他人評價，或許更可以篩選出自己值得拿到市場上去兜售的技能組合，而也更有機會去確認自己可以前往的目的地。

二、想要一次賭對的確定感

考試制度往往就像是有明確終點和時限的短跑，因為一翻兩瞪眼，也因為大家都用同個標準去評價，所以才有所謂「一試定終身」的焦慮。然而，漫漫職涯長路，少說也40年，如果想在起點就看到終點，似乎有些強人所難，也似乎把自己在當中可以持續積累的技能和經驗的角色弱化了。

很常見的心態是，如果我大學科系沒選對、第一份工作沒選對，甚至是因為工作不適配而離職，自己會不會就被拋在職涯的起跑線，無法繼續前進呢？然而，與其說職涯是短跑，其實更像是自己跟自己較量的馬拉松，每個人因為自己的體能、競賽經驗甚至是個人最佳成績的不同，所以都在自己的賽道上前進著，與其說要超越其他人，更重要的目標其實是要打破自己的個人最佳成績。

因此，接受自己在這個漫漫長路上可能會有力不從心、因為天候與路況不佳而沒達到理想速度，或是無法一次就打破自己的最佳成績，這都是在前進的路上需要預備好的心理狀態。在拋下了一定要一次賭對的信念後，或許可以給自己更多的彈性去探索，如果不一定要「正確」，我們是否有更多可以去探索的人生選項？

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三、不了解職場供需規則

在學校的考試制度，給予了我們凡事皆有正確答案的安心感。然而，這樣的安心感也僅止於在學校內，出了學校後，我們面對的都往往是沒有正確答案需要反覆核對與確認，甚至是不斷論述的申論題和應用題。

其實找工作也是這樣，雇主所開出的條件就像是遊戲規則一樣，目的是為了篩選掉過多的不適合人選，而往往雇主對於最理想的人選也只有模糊的概念，或許是來自於過往共事過人選的正面印象，也許是手上專案最迫切需求的技能和經驗，甚至是面對模糊的未來可能需要用以適應環境的儲備技能。

就像是我們玩遊戲前會確認遊戲規則，在找工作前，也更應該先核對雇主的遊戲規則是什麼？就像是我們在開啟新的遊戲前都會確認自己可能需要去探索的地圖、需要累積的寶物、在過程中需要去對話解開關卡的人物。

這就像是去跟產業從業人員進行資訊式面談（informational interview）獲取跟職缺相關的實用資訊，包括組織內部政治、環境，以及工作可能面臨的真實狀況，而不僅僅限於表面的職缺描述；而了解遊戲規則，也有助於求職者理解該強調哪些技能組合，而確保自己可以持續留在遊戲裡，不會過早Game Over。

職場也像一場大型遊戲競賽，每個人都有自己等待開啟的遊戲關卡和準備去探索的地圖，如何在這場遊戲中持續保持理解自我優劣勢的信心、對於環境變化的敏感度、保持適應環境與變化的彈性，適時在前方道路不通或堵車時幫自己重新導航，或許會是更務實、也更容易讓自己持續留在遊戲中的職涯策略。

本文經〈方格子〉授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航