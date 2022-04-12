2022/04/12,
醫療

《自然通訊》研究：即便無症狀，COVID-19也可能讓感染者出現「慢性腦損傷」

《自然通訊》研究：即便無症狀，COVID-19也可能讓感染者出現「慢性腦損傷」
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我們想讓你知道的是

腦部不可逆的神經元損傷，是目前臨床上看到COVID-19的可能後遺症之一。雖然輕症患者的腦部損傷比例較輕微，但考量到潛在影響，仍不可掉以輕心。

雖然Omicron確診比例以輕症居多，不過，感染後引發的腦部神經後遺症，仍可能造成嚴重後果。已有相關研究指出，感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）會引起腦部發炎與慢性缺氧現象，而且並不發生於重症個案，即使是輕症患者都可能深受其害。《自然通訊》（Nature Communications）近期刊載的研究顯示，就算只是「輕微腦部缺氧」，就足以造成局部中樞神經系統缺氧和能量衰退。

COVID-19造成慢性腦缺氧？無症狀感染者也會？

未命名
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美國杜蘭大學研究團隊針對感染COVID-19的靈長類動物進行模型建構，以探究病毒對神經組織所造成的影響。結果發現共有約五種與人類感染病毒時的相似症狀：腦部明顯發炎、神經元損傷與細胞凋亡、輕微腦出血和慢性腦缺氧。而上述現象，恰好與感染COVID-19死亡者的解剖報告相符。

研究作者Tracy Fischer指出，在動物模型與大腦結構分析量表中可以發現，確診會造成中樞神經得到的氧氣減少，從而可能造成腦部損傷。此外，即使是相對輕微的神經系統症狀，例如暈眩、頭痛，也可能是腦部缺氧造成的症狀。

值得一提的是，在感染COVID-19期間，無論有無嚴重併發症（如糖尿病、心血管疾病），神經系統都可能有一定程度的損害，即使無症狀感染者亦是如此。目前，神經系統損傷被認為是COVID-19併發症中，影響時間最長久、後果最嚴重的一種。

大腦需要高度代謝，確診恐使中樞神經系統缺氧

未命名
Photo Credit: 潮科學

Fischer認為，大部分受試者並無明顯呼吸道症狀，因此難以直接聯想到腦內缺氧。不過從動物實驗的結果得知，腦部的慢性缺氧或神經發炎，以及急性輕微腦出血導致的大腦血流量減少，可能是造成人體中樞神經遭受損害的主因。

Fischer表示，大腦是需要「高度代謝」的器官，藉由葡萄糖介入代謝程序，才能產生「三磷酸腺苷」（ATP），用來儲存並傳遞腦部的化學物質。然而，當感染了COVID-19之後可能導致這項受損，進而造成中樞神經系統的缺氧與衰竭。

Fischer透露，這也說明了為何長者感染COVID-19時，腦血管的病變狀況比常人更嚴重。由於「衰老」是腦血管病變的最大危險因子，腦血管功能將隨著年齡增加而逐漸退化，這也說明了為何長者罹患COVID-19，更容易引起全身發炎與慢性缺氧，同時也更有可能出現腦部受損及惡化。

整體而言，腦部不可逆的神經元損傷，是目前臨床上看到COVID-19的可能後遺症之一。雖然輕症患者的腦部損傷比例較輕微，但考量到潛在影響，仍不可掉以輕心。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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