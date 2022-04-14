為何男同志交友軟體充斥「無臉男」？除了身份汙名，也與害怕受傷的恐懼心態有關

文：Gay，你們在找什麼？

Gay輪車、跑得快

上面坐個無臉男

要臉照、給屌照

你說奇怪不奇怪？ ——改編自童歌《三輪車》

有在用軟體的人應該都不陌生，不管是哪款Gay的交友軟體，有不少人的檔案是擺上沒有露臉的照片作為檔案照，舉凡無照、風景照、物品照、露出部分身軀和所謂的蝦子照（沒有臉只有裸露上半身的身材照）等等，反觀異性戀的交友軟體，這類現象就不太會看到；那麼問題來了，為何男同志的交友軟體上充斥這麼多無臉男的檔案？又這些人不放臉照的原因與動機為何？無臉男現象造就了怎樣的圈內文化以及影響？

臉照的重要性

在討論「無臉男」前，我們要先回歸原點，思考交友軟體的檔案設計裡「臉照」的重要性為何？一般來說，當前市面上的交友軟體的檔案內容呈現大多不脫三個區塊，分別是照片、制式個資（身高、體重、年齡、地區與性角色等制式化欄位）以及能自由書寫內容的自介欄位；在照片部分，除了違反規章（例如裸露性器）的照片外，一般而言可以自由放任何種類的照片在檔案上。

然而，誠如許多研究指出，擁有臉照的檔案往往會比沒有臉照的檔案更吸引他人點閱，就這概念來看，如果使用「交友」軟體的目的是為了能多認識點人並從中找到自己要的、適合的關係的話，那為何有人不願意放上自己的臉照給他人看呢？背後最主要的原因，就出在同志身分的櫃子與圈內所在意的外貌資本這兩點上。

男同志交友軟體之所以有不少帳號不願意放上臉照，其中一個原因就出在於同志身分所背負的污名與櫃子，只是這個櫃子的「深淺」會因當事人境況不同而有明顯落差，就我們幾個小編觀察，不少屬於深櫃原因的無臉男帳號不放臉照的動機，往往跟在原有人際網絡（如職場、家人等）「被出櫃」的恐懼有關，或者他們本身內心就有小警總在糾察、壓抑和否定自己的同志身分認同或情慾。

不放臉的另外一個原因，在於臉照在交友軟體上所象徵的「外貌資本」所致，誠如前幾篇文章所述，男同性戀身分說到底就是在追求「性」與「愛／關係」兩種欲望的滿足，而這兩者都跟「外貌資本」有明顯的正相關（也就是常說的「是不是菜」的概念），這意味著，你的照片所呈現的「樣貌」：舉凡臉蛋、身材和屌等等外貌屬性，都會成為他人挑選、品頭論足的標的。

然而，在公開檔案照的部分因為不能放「私照／屌照」，所以挑選的部分就剩下臉蛋和身材，在外貌影響回覆與否的主要前提下，也不難理解有部分無臉男是因為對於自身外貌（臉蛋）有所顧忌或自卑而選擇不放臉照。

放蝦子照片的用意

誠如前文所述，如果說臉照是外貌挑選重要條件的話，那麼男同志另外一個在意的外貌條件便是身材，因此不少自認身材好的人便會選擇放身材照作為「檔案招牌」來達到吸引他人點閱與聯繫的宣傳自身的手段，但弔詭的是，這種將身材做為性吸引力的手法卻在今日圈內衍生出「蝦子」無臉男的出現，這種擺放身材卻沒露臉的蝦子照，其實是由「隱藏身分」與「吸引外人點閱」兩個矛盾慾望的混合體所煉成。在無法「用臉昭告世人以吸引他人注意」的限制條件下，身材變成為除了臉蛋外最容易引起其他男同志注意的性慾望標的，也因此，放上沒有臉的身材照可以說既達到隱藏自我又能「吸睛」的妥協宣傳手法。

當然，蝦子的出現也衍生出「假身材照」的議題，畢竟臉才是我們辨識人的主要標的，去了臉的身材照很難跟本人做出連結和確認真偽，這也導致圈內不少惡意想騙取他人照片（私照）的人藉由盜用他人身材照來達到自己私人慾望。

除了上文提到的兩個因素外，不露臉的檔案原因還有跟「圈內的用藥文化」、「擔心被熟人／伴侶發現」等因素有關，不論是何種動機，不放臉照的用意最主要就是「不想被辨識出身分」，至於為何不想被辨識出身分的理由就可能有很多種了。

當無臉男遇到無臉男：換照大有學問

在軟體上，當一個無臉男對另一個無臉男感興趣，這時候換臉照就成為彼此之間試探的重要關鍵，這時候棋盤對弈的「先手優勢」在此反而成為「劣勢」，原因出在於「先給照」的那方往往要承擔對方「食言違約」的風險，對方可能會因為看到你的臉照發現不是菜、發現是認識的人或是單純騙照而選擇不回覆，這種負面經驗的惡性循環下，導致不少圈內在軟體上與人互動時信任度降低不少。

如果說在關係的互動與建立上「對等與平等」是重要的先決條件，那麼，面對軟體上的無臉男們，不少在檔案上直接露臉的男同志會標示「NPNC」（No Picture No Chat）、「NFNC」（No Face No Chat）也就不讓人意外了，畢竟有露臉的人在遇到無臉男們多少會有種「不被尊重、沒有被對等看待以及不公平」的感受，因此為了強制無臉男們交出臉照，他們便在檔案上刻意標明「無臉不回」的Hashtag作為開場聊天的前提要件，此外，部分交友軟體也設計出與IG帳號連動的功能，這種兩方軟體雙重認證的方式，也讓無臉男及盜照、假照的人無所遁形。

無臉男背後所象徵的圈內意涵

無臉男之所以在男同志交友軟體上如此的多，除了跟男同性戀所背負的身分汙名有關外，某種程度也跟男同志害怕受傷的恐懼心態有關；如果說，人與人之間的關係（不論什麼關係）建立端賴於「誠信」這兩個字的話，男同志圈內「害怕受傷」的防衛心態，造就了軟體上廣泛瀰漫的「不信任」氛圍，進而影響了「露臉／坦誠自身」去認識他人或讓他人來認識自己的意願。