【書評】《深叩孔孟》：以「儒家精神」檢視西方公民哲學已無法承擔的當代社會問題

文：王崇名（東海大學博雅書院書院長暨通識教育中心主任）

我想應該有許多人跟我一樣，對於孔孟思想有份魂牽夢繫的情感；相對地，亦有許多人對於孔孟就是不相應，好比當年高中同學中願意潛心聽講《論語》與《孟子》的人並不多，甚至是屈指可數。幾年前有位老師邀請我一起重讀《論語》，我的內心欣然應允，但還是道出徘徊心中許久的問題：「為何我們讀高中的時候，大部分的學生不喜歡讀《論語》？」其不假思索地回答：「因為教我們的老師，光說不練，未能以身作則。」這位老師並非任教於中文系、哲學系或是歷史系，而是位充滿能量的體育老師，然而她的回答著實令我折服與敬佩，勤懇向學所帶來的領會遠勝於專家見解。或許可以這樣理解，有了願意學習的心，並有以身作則的老師可以跟隨，才能深叩孔孟。

我在大學擔任通識課程的老師將近卅載，深感台灣的公民教育似乎過了頭，學生雖知權利義務，有時候更是只知權利而不知義務，少了一分感恩與謙虛——由中國、朝鮮、日本與越南歷代儒者所共構的東亞儒學美德。「反求諸己，代人著想。己所不欲，勿施於人」，東亞儒學強調克己復禮是對自我的要求，對於他者則是感恩與謙虛。

《深叩孔孟》是作者黃俊傑老師專為大學生設計的通識課程，以當代社會問題深叩孔孟思想，議題包括「人是什麼？」「人應該如何學習？」「『自我』是什麼？」「人應該如何思考婚姻及家庭？」「在二十一世紀如何治理國家？」「在二十一世紀，『政治認同』與『文化認同』張力中如何抉擇？」「在二十一世紀全球化時代中，如何維持友誼？」「在二十一世紀『自由』與『秩序』的張力之中，人應如何安立生命？」「人如何面對死亡？」「人如何面對宗教？」等十大問題。俊傑老師嘗試以「人文與理性兼具」的角度來看待孔孟思想，而非將其視作政治思想統治工具，並以此引導讀者用儒家精神的視角，檢視西方公民哲學已無法承擔的當代社會問題。

深讀完俊傑老師對年輕學子的諄諄善誘之後，我的內心充滿喜悅，特別是俊傑老師藉由孟子的「由仁義行，非行仁義也」，一語道破深叩孔孟應有的學習態度——應本著人性固有良知深切請問孔孟，而非羅列十大議題來「考問」孔孟。俊傑老師也特別引用釋迦牟尼佛的提策：「比丘與智者，當善觀我語，如煉截磨金，信受非唯敬」，清楚表示深叩孔孟並非只是一味敬仰，而是必須立基於人文與理性兼具的儒家精神深切叩問。

當您願意閱讀俊傑老師的《深叩孔孟》時，千萬不能用西方公民哲學的態度來閱讀，如此不僅無法跟隨俊傑老師深叩孔孟而獲得喜悅，反而可能以為該書只是一味歌頌孔孟。俊傑老師深叩孔孟，實則是採取孔孟人文與理性兼具的學習態度，此番不僅僅有「學而時習之」在德行上的覺察與效學態度，更是保有理性思辯在德行上不斷自求精進的修為。

進一步說，俊傑老師所高舉的人文與理性兼具的儒學，並非是西方個人主義的理性批判，「對自我切割而對他者無情」，反而是深切探索自我以彰顯本有之良知，猶如「由仁義行，非行仁義也」所意指，讓本有的仁義之心油然而生，而非壓著自己強行仁義。也唯有如此，我們才能體會孟子的「四端說」以及「養氣說」，體悟孔子所嘉許的曾點境界——天人合一。

近代中國到了五四運動之後，便是徹底斷離孔孟，權利義務的公民哲學取而代之充滿整個中國文明，現代資本主義的異化成為現代中國的價值所在。即使我們開始察覺，全盤西化後的我們不見得能獲得真正的幸福，甚至深陷於永遠無法滿足的物欲橫流當中；然而重新透過閱讀孔孟來探詢時，卻不免又以根深蒂固的西方觀點來「考問」孔孟。若是如斯，實屬可惜，此時即可藉由《深叩孔孟》在俊傑老師的引領下鑑古知今。

俊傑老師在《深叩孔孟》一書展現他縱橫古今、學貫中西的學術深度，信手拈來地在古希臘、古羅馬、文藝復興乃至當代的哲學與社會思想間對話，從中為讀者爬梳孔孟原有的思想。當我們在閱讀中遇到這番的論述時，千萬不要膽怯，務必提起您的勇氣、奮力跟上俊傑老師融貫中西的腳步。學習的重點不是要記住那些艱深學理，而是順著俊傑老師的思路，去體會孔孟那完全不同於西方的思維與修為方式。

之所以跟隨俊傑老師叩問孔孟，不僅欲憑藉其博學多聞向孔孟請益，更重要的是，我親身感受到俊傑老師為人為學表裡如一：將儒學融入人倫日用，侍親至孝，深愛學生，做人接物處處代人著想；時時刻刻不以歷代儒者之志，在學術上自我要求甚嚴。倘遇不公不義之事，也一展儒者風範而有所抉擇，卻又不時深切反思自己的過失。俊傑老師亦深知孔孟思想的限制，必須以人文理性相知相惜，而非一味歌頌。歷代儒者在皇權宰制之下，不免時而變節，但是每一位儒者確信為仁的宗教性，讓孔孟肉身的死亡轉化為文化上生生不息的儒家精神。

深讀細品完俊傑老師的《深叩孔孟》之後，我很慶幸自己有幸跟隨俊傑老師以孔孟之心、以人文與理性兼具之心，深思當前的社會問題，以此自是豁然開朗，不免喜悅；不過最喜之事，不是知道而已，而是願意效學。但願我能一如俊傑老師追隨歷代儒者，用人文與理性兼俱的儒家精神彰顯自己的良知，以達知行合一。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航