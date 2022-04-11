2022/04/11,
政治

香港傳媒人區家麟被捕，據報涉「串謀發布煽動刊物」

香港傳媒人區家麟被捕，據報涉「串謀發布煽動刊物」
區家麟，2017年｜Photo credit: Vanished Archives 1967 YouTube圖片

我們想讓你知道的是

當被問到李家超可能當選下一屆香港特首時，陳朗昇說不論誰當特首都好，「以言入罪」是港人擔心的問題，「香港仍有好多市民覺得實際的犯罪行為不應包括一個人的言論以及思想」。

香港傳媒人、前《港台》時政節目主持人區家麟被香港警方國安處拘捕，多間媒體報導指與「立場案」有關，涉及「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪。區家麟曾為《立場》主持節目《美麗新香港》，其個人文章也曾被《立場》轉載。

今早社交媒體有消息傳出區家麟被捕，並有警察到他家搜屋，其後他被帶到葵涌警署。

記協主席、前《立場》採訪副主任陳朗昇今早在《商台》節目上表示，區家麟被捕前一刻，有在群組通知大家。陳朗昇認為，區家麟應該不會沒有預料自己被捕，又指《立場新聞》「出事」後，有去過法院聽過《立場》被捕員工的保釋申請的人，都可能知道涉案的是哪一些文章，「我唔講啲文章涉及咩啦，但佢（區家麟）有個知字囉」。

「立場案」傳出有問題的文章包括區家麟題為〈蘋果創刊號社論：我們屬於香港〉的文章，主持人問陳朗昇是否與今件事件相關，「既然都引述咗，都係啦，肯定同佢寫過嘅文章有關。至於幾多篇的數目，就要睇返控方在法庭上的交代。」陳朗昇又認為事件發展得比預期快，因「立場案」的涉案文章仍未在庭上被裁定為煽動，但現時就拘捕了作者。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
陳朗昇於「立場案」也曾被警方帶走助查。

陳朗昇認為，目前香港整個大環境，傳媒工作者的風險都很大，每篇文章都難以確認風險。當被問到李家超可能當選下一屆香港特首時，陳朗昇說不論誰當特首都好，「以言入罪」是港人擔心的問題，「香港仍有好多市民覺得實際的犯罪行為不應包括一個人的言論以及思想」。

剛辭去港府政務司司長一職、宣布參選特首的李家超今早回應案件時表示，自己已不在政府當中，所以對案件細節不了解，但他指言論自由與新聞自由都受到《基本法》保障，而香港《基本法》自回歸以來一字未改。他又稱所有行業都要守法，相信只要依照法律框架，就會有充分自由和空間。

警方國安處去年底以串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，包括網媒《立場新聞》6名現任及前董事，涉多篇被指帶煽動性的報道及博客文章，企圖引起他人憎恨香港政府及司法，甚至煽動分裂國家，前《立場新聞》總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐其後被落案起訴。當時區家麟撰寫的文章被指涉案。而《立場新聞》則在被搜捕的當天宣布停運。

區家麟過去除了不時會在香港媒體中發布評論外，他也主持《香港電台》的節目《自由風自由Phone》長達11年，但去年6月28日他在節目尾聲表示，接到《香港電台》的通知，表示當天是最後一晚主持該節目。

而在今年1月31日，區家麟也在《明報》發表專欄「2047夜」的最後一篇〈告別〉，提到多年前在電視台主持新聞節目時，曾被一位母親投訴沒有在每集結束時說「再見」，「你叫我點教仔？」，他初初覺得惹笑，但想深一層覺得電視「入屋」，一聲「再見」不止是基本禮貌，更讓事情有始有終，

「這時代，好好告別是一種美德，有機會好好告別也是一種恩典。這一年來，能讓我發聲、表達的媒體園地，或被消失，或變質，或再容不下我，但幸運地，我都有機會說聲再見，能填補一點無奈，裝作圓滿。」

而去年區家麟2017年出版的著作《二十道陰影下的自由—香港新聞審查日常》也被公共圖書館下架，該書區家麟的博士論文組成，以學術角度分析香港傳媒運作及新聞審查。當時康文署回覆查詢指館藏必須遵守香港法律，當發現有關館藏內容可能涉嫌違反《國安法》時，會以嚴肅態度處理，暫停館藏服務。而區家麟則對著作被下架不感詫異，但不認為書中內容有違反《國安法》。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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