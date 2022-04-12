有錢能使「洋鬼子」推磨：中國改寫美利堅秩序下的聯合國體制

中國如何開展對「美利堅秩序」的全面進攻？

冷戰時代，聯合國淪為美蘇對抗的場域。蘇聯解體後，美國一國獨大的日子僅僅持續了不到二十年，就迎來中國的野蠻崛起。如今，對「美利堅秩序」威脅最大的，是自稱「偉大復興」的中國。中國認為，它阻止美國、使其無法前進的時代已快速掩至。

美國學者傅好文（Howard W. French）認為，中國希望恢復它在東亞事務的巔峰，並將尋求最大化其力量和操縱空間。伴隨而來的是，中國期待至少在東亞的範圍內，別的國家，無論近遠，最終都向其權威低頭。新加坡華裔學者王賡武指出，中國不會接受「美利堅秩序」，不會以平等成員的身分「進入國際大家庭」，「如果有機會，中國可能希望恢復長久以來所遵奉的傳統，也就是將所有的外國視為一體，但低於中國，而且與中國不平等」。（註1）

澳大利亞戰略學者羅里・梅卡爾夫（Rory Medcalf）認為，中國雖已加入全球經濟大家族，但認為自己是五千年的文明，深信自己是世界的中心。中國是一個快速走向極權主義的、一黨專政的獨裁國家，它將其印太戰略和整個外交政策，直接綁定國內政治制度的存亡與否，所以將一種擴張型民粹主義和民族主義作為新的官方意識形態的重要組成部分。（註2）

盜賊來，就是為了破壞。「美利堅秩序」迎來了最危險的敵人和最強勁的挑戰。

中國對「美利堅秩序」的破壞方式，從孫子兵法進化到「共產黨兵法」。甩石頭、摻沙子、挖牆腳，是毛澤東政治厚黑學的絕招。（註3）進入二十一世紀，中共將毛太祖的政治鬥爭手腕推展到外交和國際關係領域，以此玩殘、毀壞美國在戰後建立的國際秩序和國際組織，乃至將其占領、改造，使之為中國所用。

二〇二年年四月八日，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在接受福斯電視台採訪時指出，中國已控制了三分之一的聯合國機構。「過去十年來，中國一直積極地採取行動，試圖通過推舉他們的人當選最高領導人，來控制這些機構。當然他們也通過使用如世界衛生組織的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）等類型的殖民地代理的方式來影響、操控其它機構。中國已控制了十五個機構中的五個。」與之相比，其他任何一國公民（包括美國在內）領導的聯合國機構的數量都沒有超過一個。

擔任聯合國機構領導者的中國人包括：現任聯合國糧食及農業組織總幹事屈冬玉，之前擔任中國農村農業部副部長；現任國際民航組織秘書長柳芳，之前任中國民航總局國際合作司副司長；現任國際電信聯盟秘書長趙厚麟，之前在中國郵電部任職；前任聯合國工業發展組織總幹事李勇，之前任中國財政部副部長。世衛組織則由譚德塞這類「殖民地代理」替中國把持。

中國控制國際組織的努力，一路凱歌高奏，只遭遇過兩次挫敗。一次是二〇二〇年三月，美國及其合作夥伴的協同行動，令中國接掌世界知識產權組織領導權的努力失敗。另一次並非國際社會的共同反擊，而是中國內部的權力鬥爭所致：國際刑警組織主席、中國公安部副部長孟宏偉於二〇一八年回國時被拘捕，隨後以腐敗指控被定罪，獲刑十三年。中國人因此失去國際刑警組織主席這一要職。（註4）

即便沒被中國拿下一把手的國際組織，亦被中國安插關鍵代理人。例如，現任世界銀行常務副行長兼首席行政官楊少林，曾任中國財政部國際財金合作司司長；現任世界貿易組織副總幹事易小准，曾任中國商務部副部長；前任國際貨幣基金組織副總裁張濤，曾任中國人民銀行副行長。

除此之外，前世界銀行首席經濟師兼高級副行長林毅夫、前國際貨幣基金組織副總裁朱民、前聯合國教科文組織主席郝平等人都是中國推舉的代表。還有為數眾多的中國黨政官員在聯合國兒童基金會、聯合國愛滋病規劃署等機構任高層職位。

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聯合國大數據研究中心也落腳中國杭州：二〇二〇年九月二十二日，習近平宣布，中國將設立「聯合國全球地理資訊知識與創新中心和可持續發展大數據國際研究中心」。該中心與聯合國的數據庫實現接軌具有重大意義：聯合國的合法性招牌，將使北京獲得聯合國各成員國的數據，進而將中共高科技暴政投射到世界各地。其後果比某中國官員出任某國際機構負責人更可怕。

與此同時，中國向聯合國貢獻的經費，從二〇一六至二〇一八年度的百分之八，大幅度上漲到百分之十二。二〇一九年，中國資助聯合國經費的比例已超越日本，居全球第二。儘管如此，中國提供的經費仍不足以跟美國相比：二〇一八年，中國向聯合國系統出資十三億美元，遠低於美國每年提供的一百億美元。但中國在聯合國系統發出聲音的分貝明顯超過美國。

換言之，中國捐助聯合國的每一分錢所換取的發言權，遠大於美國，這得益於中國玩弄的合縱連橫戰術——過於單純的美國人理解不了「甩石頭、摻沙子、挖牆腳」這一整套把戲。

習近平在聯合國大會上發表談話時，呼籲該組織在「國際事務中發揮核心作用」。他表示，全球治理體系應符合已改變的世界政治經濟。這暗指中國影響力上升，以及中國所認為的美國衰落。

《華爾街日報》指出，中國政府正爭取讓其公務員或客戶及夥伴國家的人員，「填塞」聯合國及其平行或下屬的各個國際機構。在聯合國獲得影響力，能使中國壓制國際社會對其國內外行為的審視和批評。