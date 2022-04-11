民進黨高雄市議員初選民調今登場、各派系衝刺催票，王浩宇「不願台派夥伴相殘」退選三民區

因應年底選戰，民進黨六都的地方議員黨內初選民調，今（11）日起連4天由高雄起跑，現任與新人共有47人爭取35個名額，11選區中有8區超額需啟動民調，每天上午以抽籤方式抽出2個選區，當晚6點半到10點民調，隔天中午前公布結果。

而日前被罷免的桃園前市議員王浩宇投入高雄市三民區民進黨市議員初選，不過，他8日宣布為了不讓台派內部互相競爭，已經在高雄跑了一段時間基層形成的他，將退出三民區的議員選舉；民進黨中央則表示，王浩宇未在提名協調截止日前申請退選，因此依規定不得退選。王浩宇則表示，不管誰出線他都會支持並全力輔選夥伴。

初選民調即將登場，各派系衝刺催票

（中央社）民進黨高雄市議員初選民調今天登場，參選人把握時間催票，尤其初選競爭激烈的新潮流和湧言會參選人，今天更分別找來屏東縣長潘孟安及立委高嘉瑜、王定宇等人助陣，力拚初選出線。

民進黨高雄市議員初選民調4月11日到17日舉行，昨天是選前超級星期天，各參選人紛紛把握機會催票，找來不少黨內高知名度政治人物陪同掃街、演講。

民進黨在高雄市沒有市長初選，但議員選舉卻競爭激烈，尤其新潮流菊系與湧言會從一開始就火花不斷，不但各推新人爭搶席次，看板、文宣戰也煙硝味濃厚。

新潮流菊系議員參選人陳慶鴻、簡煥宗、何權峰、湯詠瑜等人，今天找來潘孟安陪同車隊掃街、站路口。其中湯詠瑜還有立委高嘉瑜、蔡易餘站台相挺。高嘉瑜還跟湯詠瑜一起唱歌，並承諾如果湯詠瑜當選，就要到高雄文化中心開演唱會。

民進黨高雄市立委賴瑞隆今天也陪參選人黃彥毓車掃，大旗美選區參選人林慧欣則有立委劉世芳、市議員黃捷輪流接力站台、車掃。黃捷說，給新人機會就是給政治機會，希望讓議會有新的活水注入。

立委趙天麟、林楚茵及前市議員陳政聞今天陪湧言會「高雄正能量」新人李庭慧及林志誠車隊掃街；湧言會現任議員林智鴻則由立委王定宇陪同拜票。趙天麟說，輔選大咖不是重點，參選人才是主角，盼外界聚焦清廉、專業、認真的人選。

民進黨高雄市議員民調初選4月11日登場，11個選區共47人登記搶35席，除了第2、4、5這3個選區的應選和登記初選人數相符，不須初選外，其他8個選區，老將新秀拼出頭，卯足全力衝刺。

王浩宇退選：不希望台派夥伴相殘

桃園前市議員王浩宇投入在被罷免之後，就搬到高雄，並且投入高雄市三民區民進黨市議員初選，不過，他8日拋出震撼彈，宣布退出三民區的議員選舉。

王浩宇日前表示，旅外台人無法歸國，高雄市的人口日前跌破270萬，選委會即將宣布議員整體席次從62席降為61席，減少的這一席確定在三民區，三民區應選席次將從8席減少為7席，「參選時曾清楚表明，決定在三民區參選，是為了替民進黨爭取4+1的過半關鍵席次，是來開拓席次，不希望造成台派夥伴的相殘。」

王浩宇後來接受《中央社》記者電訪表示，雖然選委會尚未正式宣布，但整體評估三民區減少的人口很難在5月前補回來。對於未來走向，王浩宇說，自己現在對三民區非常熟悉，接下來會在高雄繼續努力，也會幫助黨內夥伴，希望能把自己的票源轉移給其他「台派」夥伴，守住整體情勢。

王浩宇也在臉書上接連發好幾篇動態解釋，並感謝支持者，來三民區的第一天他就設定目標是「4+1」，幫助民進黨爭取議會過半。席次減少後這個局勢已經改變，就算通過初選黨內也必須廝殺才能當選議員，這不是他本來來三民區的初衷，因此選擇退讓。

不過民進黨發言人謝佩芬則回應，由於王浩宇未於2022年直轄市議員初選提名協調截止日（3月29日）前申請協調退選，而3月30日的中執會也已通過其候選人資格，因此依規定不得退選，屆時仍會將他排入初選民調。

對此，王浩宇表示，自己退選前即徵詢高雄市黨部、中央組織部確認相關規定，並知悉民調將如期進行，本人仍為候選人、仍有機會通過初選。經思量整體席次與大選選情，考量民進黨整體席次與台派當選空間，仍做出公開退出初選的決定。王浩宇坦言，目前民調結果尚未出爐，因民調仍將他列入，將把支持民眾視為對自己的肯定，「若通過初選，也會落實對外承諾促成團結，全力輔選其它通過之黨內夥伴。」

對於三民區議員席次是否減少，高雄市選委會說明，目前尚未正式宣布各區市議員選舉席次，預計中選會在5月底統計、交由內政部審查後，在8月選舉公告時一併正式發布。

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核稿編輯：翁世航