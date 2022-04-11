法國總統大選首輪結果：現任總統馬克宏、極右翼勒龐進入第二輪對決，左翼選民動向成關鍵

法國總統大選首輪投票結果出爐，代表「共和國前進！」參選的中間派現任總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯馬克龍）拿下27.39％的選票，極右翼「國民聯盟」的勒龐（Marine Le Pen）獲得25.17％的選票。與2017年的首輪選舉結果相同，兩人再次進入第二輪投票對決。

法國總統大選採用「兩輪投票制」決定勝負，在首輪投票中，如果候選人拿下50％的有效票即當選，若無，就會在15天後舉行第二輪投票，由票數前兩名的候選人進入下一輪。因此，法國將於4月24日再次舉行投票，讓人民在馬克宏及勒龐之間做出選擇。

馬克宏在2017年的首輪選舉中得到24.01％的選票，可見本次得票略高於上次，根據《衛報》的報導，在競選的最後幾個小時，他嚴正警告選民透過選票阻止極右派，以保護法國在國際外交舞台上的地位，而這樣的路線顯然獲得選民支持。

不過，勒龐的得票也高於上次，隨著選民關注的民生危機和通貨膨脹越發嚴重，勒龐的支持度隨之上升。在首輪勝選宣言中，她認為馬克宏為法國社會帶來「分化與混亂」，相對她所承諾的「社會正義」和「社會與文明」，勒龐呼籲所有沒有投票給馬克宏的人加入她的行列。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 極右翼「國民聯盟」總統候選人勒龐（Marine Le Pen）

第二輪選舉15天後舉行，左翼選民掌握選舉結果

在首輪投票結束後，其他候選人的投票意向隨即成為勝負關鍵。事實上，本次選舉共有12名候選人參選，排名第三的法國左翼總統候選人、「法蘭西不屈服黨」創始人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）也拿下20.1％的選票。

而根據《法廣》的報導，他在週日（10日）晚間呼籲他的支持者：「不要給極右翼候選人勒龐投下任何一票」，但他並沒有在馬克宏與廢票之間做出選擇。

《法廣》指出，有評論認為法國左翼選民掌握第二輪選舉的結果。除了未明確表態投給馬克宏的梅朗雄外，其他的左翼總統候選人，包含綠黨雅多（Yannick Jadot）、社會黨伊達爾戈（Anne Hidalgo）和共產黨魯塞爾（Fabien Roussel），都表示會投票給馬克宏以阻止極右派。

伊達爾戈本次獲得1.9％選票，創下社會黨的歷史新低，但她仍在競選總部呼籲：「為了使法國不至於陷入人們之間的仇恨，我強烈呼籲你們在4月24日透過投票給馬克宏，來反對勒龐的極右翼。」

在首輪候選人之中，勒龐唯一能指望的有力支持者，是獲得約7.2％選票的另一名極右翼候選人澤穆爾（Eric Zemmour），根據《France 24》的報導，雖然兩人之間存在分歧，但澤穆爾在週日晚上明確呼籲支持者投票給勒龐。

「我確實與勒龐有分歧，但她將面對的是『一個將200萬移民帶入法國的男人』。」在演講中，澤穆爾談到馬克宏時這麼說道。

而《衛報》的報導指出，馬克宏也曾經在競選活動中承認，他沒有平息選民對移民的擔憂。身為尋求成為法國近20年來首位連任總統的他，在本次選舉中較晚參加競選，還一再表示自己沒有能力參與活動，因為他正忙於烏克蘭戰爭的外交行動，以及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的電話之中。

根據《BBC》的報導，馬克宏在向支持者發表演講時看來鬆了一口氣，並承諾自己會比首輪更加努力參與競選。從他的演講中可以發現，他會主攻勒龐和克里姆林宮的密切聯繫，雖然勒龐同樣譴責戰爭，但在上次選舉中她曾拜訪普京，她的政黨也獲得來自俄國的貸款。

馬克宏表示，他想要和偉大的民主國家結盟來保衛法國，而不是一個會離開歐洲，而且只有民粹主義和排外者作為盟友的國家。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航