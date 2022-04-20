《深叩孔孟》：孔孟認為友誼以道德為基礎，這與亞里斯多德可說是東西相輝映

文：黃俊傑

孔孟論「友誼」

孔孟認為友誼以道德為基礎，所謂「以友輔仁」、【註1】「友也者，友其德也」，【註2】都是這個意思的不同角度闡述。《論語・季氏》第四章：「孔子曰：益者三友，損者三友。友直，友諒，友多聞，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」【註3】《論語・季氏》第五章：「益者三樂，損者三樂。樂節禮樂，樂道人之善，樂多賢友，益矣。樂驕樂，樂佚遊，樂宴樂，損矣。」【註4】

孔子這種論點，與亞里斯多德（Aristotle，三八四─三二二BCE）《宜高邁倫理學》一書中，論友誼以品行為本的意見可說是東西互相輝映。亞里斯多德指出：「如果他們的友誼是由於利益或娛樂的緣故而建立起來的，那麼當日為建立友誼那些吸引人的原因現在已經不存在了，友誼的斷絕似乎是不足為奇的事了。」【註5】

亞里斯多德又提到人們建立友誼時，經常遇到的問題是：「假設我向某人交了朋友，我以為他是一個好人，品行良好，但是後來才看出他是一個浪人，最低限度朋友得到這種印象覺得他不是個好人，那麼我還該把這樣的人當為朋友嗎？」【註6】對於這種情形，亞里斯多德建議可以「等到朋友實在太壞而無法改正時再與他斷絕關聯不遲。只要他還有悔改的希望，那麼我們便有責任幫他改善他的品行」。【註7】不過問題是，當朋友已經露出本來面目或變成實在太壞時，可能已經來不及了。

西元前第一世紀羅馬的政治家與哲學家西塞羅著有《論友誼》一書，認為友誼以德行為本，他說：「友誼出於人性，是德性的助手，不是罪惡的夥伴。德性無法獨自地達成她的終極目標，但當與他人聯合結盟便可達成。這種人與人之間的結合，無論現在、過去或未來，都應被視為關於人性至善的最佳與最幸福的同伴關係。」【註8】

這種觀點也出現在中國的《論語》，孔子說：「君子不重則不威，學則不固。主忠信，無友不如己者，過則勿憚改。」（《論語・學而・八》），【註9】「無友不如己者」這句話中的「如」這個字，應解釋為「似」，錢穆先生說：「竊謂此章所言，決非教人計量彼我之高下優劣，而定擇交之條件者。孔子之教，多直指人心。苟我心常能見人之勝己而友之，此人即易得友，又能獲友道之益矣。」【註10】錢先生之說是《論語》這一章最正確的解釋。【註11】因此，孔子認為人要「見賢思齊焉，見不賢而內自省也」。【註12】

《孟子・萬章下》第八章：「孟子謂萬章曰：一鄉之善士，斯友一鄉之善士；一國之善士，斯友一國之善士；天下之善士，斯友天下之善士。以友天下之善士為未足，又尚論古之人。頌其詩，讀其書，不知其人，可乎？是以論其世也。是尚友也。」【註13】也就是說，只有好人才能看出一個地方的好人。在《孟子・萬章下》第三章，孟子又說：「友也者，友其德也，不可以有挾也。」【註14】友誼要看對方的德，是以友誼為目的，而不要以友誼為手段，以達到其他目的。孟子說友誼不要想到年齡的差異，或富貴、地位這些因素。

孔孟這些意見與利瑪竇可以互相印證。利瑪竇指出交友以「德」、「義」為基礎，利氏指出：「交友之貴賤，在所交之意耳，特據德相友者，今世得幾雙乎？」【註15】「友之所宜，相宥有限。友或負罪，惟小可容；友如犯義，必大乃棄。」【註16】「友之樂多於義，不可久友也。」【註17】「忍友之惡，便以他惡為己惡焉。」【註18】「我所能為，不必望友代為之。」【註19】利瑪竇又指出，交友必出於「正」：「平時交好，一旦臨小利害，遂為仇敵，由其交之未出於正也。交既正，則利可分，害可共矣。」【註20】

利瑪竇強調以友誼為目的，而不是以友誼作為達到其他目的之手段。利瑪竇看到有些友誼與婚姻建立在互相利用、以權謀私或建立在以財謀權之上，不是出於「正」。利瑪竇對中國文化有深入了解，為了傳教而精讀儒家經典，他融入中國士人生活之中，並與中國人士交往，所論極合儒家觀點。

西塞羅論友誼中「德性」產生「愛」：「當德性浮現，閃耀光芒，並認知到在他人身上也有著相同的光芒，她向那光芒移動，而且承接那人身上的光芒，從此燃起愛或友誼，因為這兩個字都來自『愛』這個動詞；此外，愛就是愛你所愛之人，沒有需求，也沒有利益的考量，但是利益會從友誼中綻放，即使你不追求它。」【註21】這也完全符合儒家的觀點。

其次，孔孟論交友的方法。第一是「忠告」，孔子說「忠告而善道之」，朋友若有不對之處，要誠懇地告訴他，若對方一再拒絕忠告的話，就應該停止規勸他，以免自取其辱。《論語・顏淵》第二十三章：「子貢問友。子曰：忠告而善道之，不可則止，無自辱焉。」【註22】朱子注云：「友所以輔仁，故盡其心以告之，善其說以道之。然以義合者也，故不可則止。若以數而見疏，則自辱矣。」【註23】朋友的性質是「以義合者」，故若義不合則疏遠，以免自取其辱。這種意見與利瑪竇、西塞羅互相呼應。

利瑪竇論交友應「直言」：「正友不常，順友亦不常。逆友有理者順之，無理者逆之，故直言獨為友之責矣。」【註24】西塞羅論友誼的特質也在「忠告」，「並且要坦白正直而非嚴厲地給朋友忠告，要有耐心而非被強迫地接受忠告。必須嚴正以對的是，在友誼中沒有比虛偽奉承、哄騙諂媚及歌功頌德更具傷害性。」【註25】這與孔子說「不可則止」是相同的道理。當代哲學家李澤厚認為，孔學中的朋友之道「以獨立、自主、平等的個體之間的關係為基礎」，【註26】是最適用於現代社會的公德，其說甚是。