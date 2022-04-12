無國界醫生烏克蘭小組：火車站遭飛彈攻擊的報導讓我驚恐，我們前一天還在那裡

4月1日星期五上午，無國界醫生在烏克蘭完成了首次醫療列車轉運。

九名病情嚴重但情況穩定的病人，由該國東南部的扎波羅熱（Zaporizhzhya）的一家醫院，搭上由無國界醫生與烏克蘭鐵路公司共同開發、致力於轉診傷勢嚴重病患的兩節專用醫療車廂，被轉移到利維夫（Lviv）的主要轉診醫院。

病人由九名無國界醫生組成的團隊陪同。這是首列短程醫療列車，無國界醫生團隊正在開發更大及更高度醫療化的轉診列車。

這趟列車的起源，是因為無國界醫生在烏克蘭所做的醫療評估，顯示當地急需安全以及快速的方式來轉運傷勢嚴重的病患，以便減輕戰火區醫院的負擔。

廖醫生是無國界醫生烏克蘭醫療應對小組一名經驗豐富的兒科醫生，以下為她講述自己在過程中所參與的部分，負責評估患者的狀況，並確保他們在旅途中都處於穩定狀態。

圖片來源：無國界醫生

3月29日星期二，我們到訪了扎波羅熱，並和當地地區衛生主管會面。我們說，如果他需要我們提供任何東西，我們樂意聽取他的意見。他說他聽過一個關於醫療轉運火車的故事，他很感興趣，而且他有需要轉診病人。

我們說：「好的，讓我們去看看你的病人。」

我們看到大多數的病人都是在馬里烏波爾（Mariupol），或者在試圖逃離馬里烏波爾時受傷。一名開放性骨折患者的傷口很大，雙腿接受負壓引流。這孩子情況相當穩定，但病情嚴重。

當然，在靠近前線的醫院減少留院的病人，以增加醫院的床位供應，做法合理。但我們需要確保患者會被轉移到可以獲得相同，甚至照護水準更高的地方。我們只是想確保這對每個人來說都是安全的。

圖片來源：無國界醫生

我們與孩子的父母交談，詢問他們是否想要進行醫療撤離。第一位母親說：「我希望我的孩子獲得醫療撤離，我認為這是我孩子保住雙腿的唯一機會。」

孩子看著我們說：「我想再走路。」

到那時已經將近天黑，我們不得不離開，以便通過關口。所以我們說我們不能承諾任何事情，我們會看看有什麼可能性。醫院院長和許多實習生都在那裡，他們堅持說：「你需要讓他們離開這裡。他們需要生存。這是我們的希望。」

第二天，我們三個人回來了，我們對每一位患者進行了篩檢。我們的重點是考慮每位患者在沒有加護病房級別的醫療照護下，能否在首列短型的醫療轉診列車上，支撐為時20小時的轉移過程？

然後在星期四早上，我們早早回到醫院，在轉診前再次為所有患者進行檢查，以完全確保他們的情況穩定。

有一名三歲的孩子，腹部的傷勢非常嚴重，我們認為他的情況不夠穩定性，不可以進行轉移。期間，這位母親說：「我的孩子會在轉移期間死去。」

我作為執業30年的兒科醫生，可以告訴大家，當一位母親告訴你這一點時，她永遠不會錯。

我們與醫院的負責人一起對這個孩子進行了三次評估。星期四早上我們來的時候，醫生正要把孩子送回手術室，而我們都得出了同樣的結論：這個孩子情況不夠穩定，無法轉移。這個決定雖然很耗時，但這是我們大家一起做的決定。

我特別記得一個女人，她的臉被炸傷，並失去了右眼。我們請她在周二給我們一張照片，因為我們想評估她的狀況，而我們不得不在那天晚上離開，以便在宵禁前回家。她發給我們的並不是她受傷的照片，而是一張她受傷前的照片。第二天我們回到醫院時，她告訴我們的第一件事是：「我想變回以前美麗的樣子。為了我的丈夫。為了我的孩子。」

這些來自少數患者的故事，亦是數千人的故事。

另一件令人驚嘆的事情是我見到的奉獻精神。例如，當我們在星期四早上轉乘火車時，加護病房的醫生，不是實習生，而是加護病房的高級主管，親自出馬幫忙轉移患者。他非常關心腿部嚴重受傷的男孩。他把擔架抬上火車，再過一會兒又檢查病人是否安好。當他終於滿意時，他看著我說：「我想我的工作現在已經完成了，接下來交給你了。」

圖片來源：無國界醫生

在4月5日至7日期間，無國界醫生的工作人員利用火車，將57名病人從克拉莫托斯克（Kramatorsk）和烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區的其他城鎮送往烏克蘭西部。4月8日，克拉莫托斯克火車站遭到飛彈攻擊。

「克拉莫托斯克火車站遭到轟炸或飛彈攻擊的報導讓我驚恐。我們前一天還在那裡，我們看到數百人擠在車站，試圖離開。醫院一直迫切的呼籲我們用火車撤離他們的病人。大多數人來自北頓內次克地區（Sievierodonets）和盧甘斯克地區的其他城鎮。我們正好趕上了這列火車。但接下來我們是否能撤離更多的人是個大問題。」無國界醫生烏克蘭緊急專案統籌斯托克斯（Christopher Stokes）說道。

無國界醫生的卡布羅爾（Jean-Clément Cabrol）醫生兩天前在克拉莫托斯克進行醫療火車撤離工作，他說：

「我的腦中有一個如此強烈的畫面，那些等待被用火車撤離的家庭。整個家庭，包括哺乳中的母親、兒童、老人、寵物狗和貓。在這些地方，這些車站，我們談論的是成千上萬的人——而不是只有五個人在等待離開。這是一個我們去了兩次的地方，我們去治療病人，把他們撤離到更安全的地區。當你看到那裡發生的事情時，真是太可怕，完全讓人感到噁心。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航