中共在上海、香港堅持「動態清零」侵犯人性尊嚴，台灣CDC應引以為戒

文：林真心

今年春節之前，Omicron變種病毒攻破中國的「清零政策」，導致位於長江三角洲核心的上海飽受疫情重創，加上疫情一直侵襲的香港，迫使北京中央加強「動態清零」的防疫措施，是福還是禍，筆者希冀撰寫此文可以給予讀者一些思考。

上海實施「社會面動態清零」

「社會面動態清零」，一般是指所有新的確診病例或無症狀感染者都是在隔離管控場所發現的，社會面不會出現陽性感染者，這種狀態稱之為「社會面動態清零」。至於如何實現「社會面動態清零」？意即全員核酸的最主要目的就是盡快最短時間實現社會面見底清零。筆者認為「社會面動態清零」幾乎與「封城」措施無異。

此外，筆者注意到上海為了要實現「社會面動態清零」，需要把確診病例和無症狀感染者送到定點醫療機構進行隔離治療之後，將密接和次密接等進行嚴格規範管理，保證社會面消除一切潛在的可能的傳染源，才能實現「社會面動態清零」。通過把密切接觸人群轉運到隔離場所，對個人來說，可以達到早發現早診斷早治療，避免發展到重症；對於家庭來說，可以避免家庭成員之間的傳播。

但「社會面動態清零」卻大大傷害上海民眾的生活權益。

香港堅決實現「動態清零」抗疫目標

除了上海之外，香港正值抗擊第五波疫情的關鍵時刻，香港特區現任立法會的90名議員積極參與社區抗疫工作，與香港市民一起共度時艱，共抗疫情。

不幸的是，香港立法會議員以親北京的建制派居多，於是在北京中央的支持下，香港堅持「動態清零」抗疫目標不動搖，爭取早日戰勝疫情重回正常生活，但似乎也陷入防疫過於嚴厲而喪失給予民眾的彈性。

香港特區政府上周在立法會衛生事務委員會上，向立法會議員介紹了目前的抗疫進展。參加會議的陳凱欣表示，特區政府從4月2日開始向香港市民派發的防疫服務包能有效加強香港市民的防疫意識和能力，給香港社會安全感。陳凱欣議員表示：香港作為國家的一部分，應該和祖國的防疫方針保持一致，堅持「動態清零」的抗疫目標不動搖。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 從深圳到香港的「醫療團」

極權國家不得不選擇「動態清零」為防疫目標

在中國共產黨的語境中，路線、方針、政策等詞語，既有各自特定的政治內涵，同時又顯示出一定的層次表徵。無論是路線還是方針、政策，既已做出，全黨就必須嚴格遵循，堅決執行。如果再在前面加上一個總字，則更突出其戰略性、整體性和重要性。

去年12月，國務院聯防聯控機制召開電視電話會議，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，習近平總書記親自指揮部署疫情防控工作，確定了「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，中國防控以最小成本取得了最大成效，有力保障了群眾生命健康和經濟社會發展。

自此，「動態清零」明確成為中國疫情防控的大方向和總原則。

作為總方針，「動態清零」絕不是隨隨便便提出來的，它是中國打贏疫情防控阻擊戰、特別是疫情防控常態化以來兩年多防疫經驗的總結，也即是說，疫情防控開始後，我們雖然沒有明確提出「動態清零」總方針，但是實際上我們一直是按照這一原則來做的。當世界其他地方新冠肺炎確診人數和死亡人數持續攀升時，北京當局謊稱此舉是最大程度保護了人民生命安全和身體健康。

給予台灣防疫啟示：繼續走向「清零」抑或求取「共存」？

中國的防疫作法政治性格太強，包含上海、香港或其他地方皆以動態清零意味著這是向習近平總書記看齊、以習近平總書記重要指示對標對表、同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致的思想基礎，意味著深刻理解和把握「動態清零」這個總方針，最重要的在於堅持，堅持就是勝利。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 上海民眾排隊做核酸檢測

職此，筆者認為指揮中心（CDC）針對此次春季疫情爆發之際，認知Omicron病毒侵襲不會帶來太多的重症及死亡率，遂有其餘公衛學者倡議試著學習美、英、澳等國將防疫策略從「邊境嚴防清零」轉變為「與病毒共存」。

然而，台灣CDC未來無論採取何種策略，應以盡可能保護國民生命健康為核心，即便要採取「邊境嚴防清零」措施，防疫手段應基於尊重國民人性尊嚴，切勿採納北京當局「動態清零」的嚴厲手段，讓中國民眾防疫之餘還會受到官方動態清零的迫害，且無行政救濟及國家賠償的可能。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航