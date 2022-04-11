北市天文館：太陽活躍程度達近7年最大值，恐影響電力、通訊設備

台北市立天文科學教育館指出，太陽活躍程度在3月底時達到天文學家預測值的兩倍以上，是近7年來的最大值；回顧1859年9月的「卡靈頓事件」與2022年2月「M級太陽閃焰」事件，太陽活躍的現象恐使電力、通訊受影響，但天文館也表示目前科學家正密切監控中，民眾不必過於擔心。

「M級太陽閃焰」曾毀近40枚星鏈衛星，天文學家：太陽爆發現象將日益頻繁而強烈

北市天文館在4月9日發布新聞稿表示，根據長期太陽觀測發現，太陽活動在前年觸底後逐漸開始進入新的週期（第25週期），不過其活躍程度卻遠高於天文學家預測；全球觀測統計更顯示，與太陽活動程度息息相關的太陽黑子數量不僅連續18個月超過預期，而且在3月底時甚至達到預測值的兩倍以上，是近7年來的最大值。

美國航太總署（NASA）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）則預測，這次太陽週期將在2025年7月左右達到高峰。

Photo Credit:NOAA 3月底太陽黑子實際觀測數量為預測值的兩倍多。

根據中央氣象局「常見太空天氣問答集」說明，太陽閃焰（solar flare）是指太陽表面上的活耀區，瞬間出現且強烈的X射線與伽瑪射線，依照規模可持續數分鐘到數小時不等。

北市天文館說明，太陽週期平均約為11年半，在進入活躍期時太陽黑子數量會增加，而且「閃焰」與「日冕物質拋射」等噴發大量帶電粒子的強烈現象發生頻率與強度也會明顯升高；另外，在今年2月初爆發的一次「M級太陽閃焰」就摧毀了近40枚星鏈衛星，3月間也發生了146次閃焰事件，天文學家預估類似的太陽爆發事件將日益頻繁而強烈，並可能對地球造成影響。

1859年「卡靈頓事件」為史上最強烈的太陽風暴，曾使電報系統斷訊、電塔冒火花

北市天文館說，這些來自太陽的高能量帶電粒子不僅會在地球高緯度地區形成美麗的極光，也可能帶來具有強大破壞力的地磁風暴，並舉出太陽觀測史上最強烈的一場太陽風暴，是發生於1859年9月1日的「卡靈頓事件」。

在該次事件中，太陽的高能量帶電粒子就曾使電報系統斷訊、電塔冒出火花等，此外，1989年3月13日凌晨，另一場強烈的太陽風暴也造成加拿大魁北克地區的大規模停電。

而在最近，2022年2月3日馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）用「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭發射49枚「星鏈」（Starlink）衛星，雖然成功將這批衛星送入軌道，但2月4日有40枚星鏈卻遭受太陽磁暴衝擊脫離軌道並燒毀，《中央社》報導，損失估計恐高達5000萬美元（約新台幣14億元）。

北市天文館指出，太陽活動對越來越依賴電力、衛星通訊等高科技設備的現代生活來說益形重要，有鑑於此，科學家們也部署了更多太陽監測設備，例如太陽動力天文臺（SDO）衛星等，24小時不間斷地提供即時預警，可將太陽風暴的影響降至最低，民眾不必過於擔心。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航