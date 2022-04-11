今日本土新增439例，其中1名中症：指揮中心購入70萬人份口服藥，「多元遠距醫療方案」提供送藥到府

本土及境外染疫人數今（11）日都來到今（2022）年次高，並新增1名中症患者，但沒有住進加護病房，住院隔離中、病況穩定。另外，由於染疫人數增加，指揮中心建置多元遠距醫療方案，並提供醫師遠距看診、開立處方，再由藥師送藥到府的方案。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增630例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入（117例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，本土和境外在今日的案例都是今年的次高，今日新增之439例本土病例，為216例男性、223例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年4月1日至4月11日，其中包含223例為無症狀感染。個案分佈為新北市（145例）、臺北市（100例）、基隆市（36例）、高雄市（32例）、桃園市（25例）、花蓮縣（21例）、宜蘭縣（14例）、新竹縣（12例）、新竹市及屏東縣（各10例）、臺中市（9例）、嘉義縣及臺南市（各6例）、彰化縣（5例）、雲林縣（4例）、苗栗縣（2例）、嘉義市及臺東縣（各1例）。

境外移入的部分，陳時中特別提到越南的案例，他指出越南有一班機204人出現48人確診，班機是我國的國航，因此有請民航局了解，是否有做好登機前6小時的快篩，否則這樣的高陽性率會對國內控制疫情造成負擔。

新增1名中症患者，指揮中心購入70萬人份口服藥

陳時中表示，昨（10）日有增加1名中症患者，現在統計輕症3961人、輕症率99.62％，中症0.33％、重症0.05％。

這位中症患者是30歲多歲本國籍女性，屬於中度感染，沒有慢性病史，她在今年初曾接種一劑疫苗，因為匡列為接觸者，4月6日採檢陽性、Ct值17.9，血氧濃度曾經低過94％，胸部X光沒有明顯肺炎，今天使用了瑞德西韋等藥物。該名女子沒有住進加護病房，目前住院隔離中、病況穩定。

隨著染疫人數增加，指揮中心邀集專家、政府部門研議居家照護期間的就醫問題，並建制多元遠距醫療方案，以因應居家照護時，慢性病和其他病症的需要。

Photo Credit:指揮中心

陳時中表示，以往遠距醫療有一些雛形，去年5、6月的時候比較大量使用，不過那時候並沒有送藥到宅的服務，但現在因為確診人數多、沒辦法拿藥，所以最基本的原則是醫師遠距看診、開立處方，藥師調劑諮詢後送藥到府，各地方政府可以依據這樣的原則因地制宜，建立可行的方案。

針對COVID-19的使用藥物，指揮中心表示，昨日和輝瑞藥廠簽訂70萬人份訂定口服Paxlovid採購合約，其中35萬是採購合約，另一半是開口合約，其中35萬人份會在4、5、6月陸續到貨，另外本來就採購的2萬人份已經要求在2週內陸續到貨，陳時中指出，這可以讓輕症避免變成重症，對整體防疫很有功效。

醫療應變組副組長羅一鈞說明藥物的使用，強調不是每個人都要吃口服抗病毒藥物，專家會議討論以及參考國外文獻後認為，主要是65歲以上的長者，以及65歲以下有罹患糖尿病、心臟病、慢性肺病、慢性腎病等等，包括懷孕、洗腎患者，才有需要使用口服抗病毒藥物進行預防。所以一般的年輕人、青壯年染疫，如果本身沒有慢性病，就不需要再額外服用口服抗病毒藥物來預防重症。

Photo Credit:指揮中心

網上流傳陳時中呼籲端午節不要出門、再看疫情控制，陳時中在記者會中澄清：「我們沒有這樣講」，並表示雖然希望大家避免跟太多不特定的人接觸，但沒有要求大家不要出門。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航