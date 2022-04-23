《你不必對抗全世界，為自己撐把保護傘就好》：事實上，樂觀主義者之所以沒能倖存，是有原因的

文：吳秀香

凡事相信自己做得到，就會成功嗎？

「老師，您是因為擁有樂觀心態，所以才獲得成功嗎？」

這是我去講課時常被問到的問題，當然，我的回答是「沒錯！」此時，若是急性子的人就會下結論說：「那我也只要抱持樂觀心態就可以了吧？」所以我總會額外加上但書：

「我確實擁有樂觀的心態，但不僅僅是樂觀而已，我還會很明確地直視當下的處境和現實。剛當上講師的時候，我冷靜檢視了自身難以脫穎而出的履歷和教學實力等，並承認這些不足。但我並沒有就此止步，我懷抱著成為知名講師的夢想，積極放眼未來。換句話說，我擁有的是務實的樂觀心態。」

「樂觀」竟然也有分種類？乍看下或許很難理解，但「樂觀」可以分成不以現實為基礎的「盲目、浪漫的樂觀」，以及以現實為根據的「務實的樂觀」。這兩種思維截然不同，結果也有很大的差異。

比如到了春天，正值流感盛行的季節，此時盲目的樂觀主義者會一副老神在在的反應。

「流感哪有什麼大不了？我是那種天天運動、吃補藥、沒壓力的類型，怎麼會得到流感？那是不太可能的。而且我還有強大的精神意志，能夠戰勝流感。」

另一方面，務實的樂觀主義者則會表現出相對現實的反應。

「我得小心流感才行。首先，盡可能不要去人多的地方，出門回來後要仔細洗臉和洗手，也不可以運動過度。雖然健康的人也可能得到流感，但只要小心謹慎，應該就沒問題了吧！」

這兩個人的身上會發生什麼事呢？當然，前者得到流感的機率會比較大。由此看來，盲目的樂觀主義和以現實為根據的樂觀主義存在著明顯差異—前者不務實，後者則是務實的。

對於正在現實中遭遇危機、苦難和逆境的人來說，需要的是以現實為根據，同時又對未來充滿信心的「務實的樂觀心態」。浪漫到近乎「妄想」的樂觀心態是空泛的，一旦現實和理想有所差異，反而很容易帶來巨大的失望。關於這點，我們可以用史托克戴爾悖論（Stockdale Paradox）來解釋。

這是一種務實的樂觀主義，既能夠直視和承認殘酷的現實，同時又相信自己可以克服這些現實，在未來收穫美好的結果。

這個名詞由管理思想家詹姆．柯林斯（James C. Collins）在《從A到A+：企業從優秀到卓越的奧祕》中所提出，書中介紹到詹姆．柯林斯和美國軍官詹姆斯．史托克戴爾的對話。史托克戴爾在越戰爆發時的1965至1973年之間，與同袍遭到越南軍隊俘虜；爾後無數同袍在戰俘營中死去，他存活了下來，並回到祖國。柯林斯向他詢問倖存的關鍵原因，結果他的回答令人出乎意料。

「那些沒能活下來的同袍，都是什麼樣的人呢？」 「都是樂觀主義者。」

柯林斯一時無法理解。你或許也會感到疑惑，覺得「在絕望的處境下，難道不正是樂觀主義可以發揮最大力量的時候嗎？」事實上，樂觀主義者之所以沒能倖存，是有原因的。

抱持樂觀主義的將士們懷抱著希望，認為自己在聖誕節以前應該就能獲得釋放。然而殘酷的現實卻背叛了他們的期待，直到聖誕節過去了，他們依然沒被釋放。當他們反覆懷抱的希望一再破滅，隨之而來的失望只會越來越深；對未來抱持的樂觀和期待越大，產生的絕望感也只會越巨大。

最終他們不但失去希望的火種，甚至連生命都失去了。

與此不同，倖存下來的史托克戴爾描述了自己的「生存祕訣」：

「對於聖誕節不會獲得釋放的情況，我已經做好了準備。沉浸在樂觀主義裡逃避現實，與堅守樂觀主義卻正視現實，是截然不同的兩件事。」

舉例而言，一名在大企業面試中被刷掉上百次的待業人士，他就不需要缺乏現實感、充滿浪漫主義的樂觀心態，因為這反而會引起副作用，致使他扭曲現實問題，甚至將之合理化。

A：我一定要進大企業上班！目前為止的失敗絕對是成功的基礎。

B：我或許進不了大企業，既然如此，也得考慮在穩健的中小企業就職。往後除了大企業，我還要找些優質的中小企業來投履歷。

像在這樣的處境下，A這種樂觀的正面心態只會把情感與能量消磨殆盡，他需要像B一樣，擁抱務實的樂觀主義，好好認清現實，尋找足以改變局面的方法。

再舉例，假設一名挑戰餐廳創業卻接連失敗的主廚，該怎麼做呢？

A：不是有句成語叫「百折不撓」嗎？我還有機會，只要憑藉強大的意志重新挑戰，總有一天一定會成功。

B：因為經濟不景氣，願意消費高價餐點的顧客越來越少了。既然如此，我就把這次當成最後一次的嘗試，如果再次失敗，那麼另謀出路比較好。我應該要考慮去其他餐廳工作，或者轉換跑道去其他行業。

如果你像A一樣，茫然地做著「總有一天會成功」的大夢，那很可能無法往前邁進。假使你已經挑戰好幾次了，卻還是失敗告終，也許就是能力不足，或是有些無法掌握的環境因素。此時，應該暫退一步，開始摸索其他可行的方法，這也是實現夢想最快的方式之一。

待業人士、上班族、獨立工作者、企業家、主婦、學生等等，此時此刻幾乎所有階層的人們都失去了希望，身陷於困境之中。如果想步上充滿希望的道路，我們現在應該抱持的，不是盲目到近乎迷信的樂觀心態，而是冷靜面對現實、同時又不失去希望的態度，這才是我們迫切需要的。只要試著保持務實的思維，為未來做好準備，就能夠存活到最後，牢牢地抓住希望。

書籍介紹

本文摘錄自《你不必對抗全世界，為自己撐把保護傘就好：34個保護自己的心理法則，培養內在韌性》，大好書屋出版

作者：吳秀香

譯者：李煥然

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