主教山配水庫事件：究竟調查小組檢討了什麼？

發展局調查小組花了一年多調查，日前（6/4）公布4頁紙的「清拆深水埗主教山配水庫事件」檢討報告摘要[1]。未有公開完整報告不特止，摘要只輕輕重提古蹟辦及水務署之行政失當，追究部門睇漏眼原因時，竟然連「太黑影唔到相」、「以為只係水缸冇咩特別」都講得出，集中技術失誤，而分散公眾聚焦更重要的政策失誤問題。事件不應只以「一場誤會」，「無人需要負責」的情況下，就此告終。如果唔係市民及時阻止工程，主教山配水庫真係會死得不明不白。

摸黑當借口 完整報告就收收埋埋

《摘要》各打水務署與古蹟辦三十大板，指雙方已「按規定行事」，把問題歸咎於「部門間溝通及員工的認知」，接著提出數項改善溝通的建議就打算結案了事。工作小組更為部門開脫，指配水庫一直「埋藏」於漆黑的密閉空間內，如果無照明或掃描裝置，好難影相反映其內部建築特色。但以政府的資源及今天的科技來說，這很難說得通。

文件不全 水務署難辭其咎

水務署進行主教山配水庫工程前應要簽署《技術通告》，以通知古蹟辦有關工程，並查詢是否需要進行文物影響評估。《摘要》指出，水務署曾經簽署《技術通告》，卻未有附上圖則等資料[2]。根據水務署交上2017年深水埗區議會會議的資料，當中只有一張標示水缸位置的測量圖。連建築年份、背景資料，一張實地照片也沒有提供[3]。

更離譜的是，其實水務署一直擁有配水庫之工作圖則，從橫切面圖可輕易看到具特色的拱頂設計。水務署更以配水庫處於密閉的漆黑環境為借口，無法在未有準備下拍攝照片。既然知道要向不同部門交代工程，怎能連照明工具也沒有帶備？還是根本沒有打算準備？就算真係未能拍照，齋睇圖則已經知道地下埋藏瑰寶。

「水缸」評級早有先例 古蹟辦責無旁貸

古蹟辦聲稱水務署沿用「水缸」作為用語代表配水庫，令古蹟辦以為「是一個普通水缸」，並非建築物，遂不作評級。然而，即使是「水缸」，也可以有重要的歷史價值，古蹟辦曾在2018年在為兩項牛奶公司牧場之水缸（N317及N322）擬定評級，後來還確立為三級歷史建築[4]。

而當古蹟辦有不確定之處，理應親自考察作實，但《摘要》指古蹟辦「未有安排實地考察」。仿羅馬式拱門極為罕見，若曾實地考察過，根本不可能有誤會。若部門單憑「水缸」二字便輕率判案，則明顯失職。

頭痛醫頭腳痛醫腳 未有全面檢討保育政策

兩個部門各打三十大板完事，彷彿想市民盡快忘記背後元兇——負責古蹟保育政策嘅發展局，即係今次《摘要》嘅撰寫人。值得注意，發展局同時亦是兩個涉事部門的「直屬老闆」，欠缺完整古蹟盤點，以致古籍保育政策殘缺不全，發展局須負最大責任。

按目前《摘要》所述，當局將「盤點水務署及渠務署所保養的老舊地下構築物」，卻未有提供待評級項目清單。但即使古蹟辦事後亡羊補牢重新關注地下建築及水務設施的保育，也只能拯救幾個戰前的配水庫。盤點工作不應只局限於兩個部門，也不應只限於「地下構築物」。事件再一次反映古蹟辦並未能夠掌握古蹟的分佈和狀況，也輕視非建築類文物，導致民間疲於奔命發掘重要古蹟，然後花費大量精神要求古蹟辦煞停破壞。如此做「被動式保育」，加上無根本性從基線研究出發，制定保育策略及時間表，咁誤拆古蹟將陸續有來！

注釋：

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin