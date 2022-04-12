「為何網路酸民這麼仇富？」富過三代、世界一流名校畢業的「天蓬人」很困惑地問我

文：陶曉嫚

2008年夏天我大學畢業，穿著新鮮人的求職安全牌白襯衫黑窄裙到財金周刊面試，坐在長桌彼方的資深媒體人問我，最有興趣跑哪一條線的新聞？我回想該刊物的目錄與版權頁，扣合大學主修的經濟系，便胡謅「經濟、理財、生活風尚」這些自以為進入障礙比較小的領域，資深媒體人忽然停頓，拋出一個意料之外的問題：「你覺得時尚的定義是什麼？」

我張口結舌，萬幸資深媒體人面前有一整疊待處理的履歷，沒時間讓我愣在當場，很快揭曉他心中的答案，「時尚就是有錢人正在做的事情——你了解有錢人嗎？」

踏入此間會議室之前，我記下當天股、匯、能源市場的加權指數，複習了年化殖利率等計算公式，卻沒料到自己會因為「不敢說自己了解有錢人」栽跟頭，畢竟有錢人對當時的我而言，根本是異次元生物。

那次面試幾天後，我接到錄取通知，「我一點也不了解有錢人」以及對財富、社會地位、階級複製的想像也極其淺薄的窘況，便在日後的職場碰撞中自行歷練了。

一晃眼工作了十幾年，我離開體制內的記者崗位、成為獨立接案的寫作者，為眾多需要代筆的人服務。

其中一群關照過我生計的案主是社會金字塔的超高端人口，活躍於鄉民戲稱為「天龍國」的台北市的篷頂之上，形容他們是「有錢人」略嫌空泛，我努力歸納他們所屬的社群有哪些特徵，找到富過三代、持有雙重國籍、大學就讀世界一流名校這三項共通點，而每次提起他們都要附帶落落長的說明太累贅，於是我創造了「天篷人」這個專有名詞，方便一言以蔽之。

進入天篷人的思考領域

為人代筆，就必須進入對方的思考領域，於是替天篷人工作時，我拿著他們的課題來逼問自己，將自己代入許多從未經歷甚至從未想像過的極端設定：

「如果我最不缺的資源就是錢，對我來說更稀缺的資源是什麼？我要怎麼配置資源讓效益最大化？」

「面對原本家族留下的資產，我只要不虧空就可以了嗎？想要獲得我們社群認可的榮耀，我除了把家業經營好，還必須創造更多價值，我必須具備的核心能力是什麼？」

「想要幾十年都盤踞在社會的最高位階、只有一個人單打獨鬥絕對不夠，我該如何選擇交際來往的對象？跟誰共事、交朋友、談戀愛、結婚組成家庭？必須在競爭中合作、警戒、疏遠怎樣的人？」

「想維持財富和地位都不是一個人的事，當信賴的人脈透露一個投資機會，我應該如何評估？對於素昧平生但是說得一嘴好生意、充滿熱情衝勁的提案者，我該相信對方並跳下去做事嗎？做或不做這個選擇，是否會動搖我的贏家地位？投資失敗最難承受的是金錢、時間還是名譽？」

「我應該在意誰對我的評價？不招人忌是庸才，但走跳社會會遇到的明槍暗箭太多了，我能跑得比暗箭快讓它們射不到我身上？怎樣的評價對我有利，怎樣的評價則是非常不利，會導致社會性死亡？這樣的情況應該笑罵由人，還是想盡辦法捍衛名譽？」

「出生的地方、度過童年的地方、念書求學的地方、工作就業的地方、養育子女的地方哪個算是我的家鄉？我自己應該是哪裡人？我內心認同哪個地方比較多？為什麼我此時會在此地生活？到了餘生要養老的時光，我待在哪個地方最自在？」

以上煩惱題型對一般人未必不適用，天篷人執掌的局面放大更多，計價單位從百萬到上億元，影響範圍不只是個人或家族，擴及其他大股東與投資人，旗下產業所屬的員工及家庭成員洋洋灑灑一大串——代筆工作讓我拿到穿越社會階級的體驗券，站在一個能盡情問他們問題、傾聽他們內心話的位置上，天篷人的七情六慾教人目眩之外，也跟升斗小民的快樂傷心一樣普世。

我會想把工作所得轉換成有系統的紀錄，是因為伴隨財富而來的名聲、成功、自由和快樂實在太吸引人，外界卯足全力效仿上流社會的行為，同時好奇超級權貴的一切，臆測他們的優勢是怎麼來的，是掠奪還是創造的成分比較多？隨著臆測越滾越大，連帶架空出許多非關本質的羨慕忌妒恨。

「為什麼網路上會這麼仇富？」逛完紐約市藝術拍賣會前置展，與我同齡的1986年天篷人忽然很困惑地發問，他認為自己與朋友們長年在高度競爭的環境中努力，各個認真學習、賣命工作，卻被媒體和輿論塑造成只會敗家買名牌炫耀、開超跑奪路狂飆、製造公共安全問題的無腦富N代。

「他們不認識你們。」我試圖用簡潔的字句說明，網路可以匿名發洩情緒，人生這一款線上遊戲確實超級難攻略，很多人看到晉級到下一關或是排行榜上遙遙領先的其他人，實在無法消化內心的絕望感，咬定勝利組就贏在有錢、有個富爸媽，而人家在社會階級通天梯上的戰鬥，可能從幾代以前就有策略地展開，但和網路酸民講道理，認真就輸了。

每一個動作都反映自己的價值選擇

從寫人物到寫一個社群的生態，對我而言一直是挑戰，在每個分秒必爭的訪談場合中，去理解天篷人吃什麼、穿什麼、戴什麼等表象背後的邏輯，到擇偶聯姻、教養觀念、社群認同、人際關係取向、風尚與生活儀式，事業理財投資做生意的「普通常識」，以及「這輩子最有成就感的事」等人生大哉問。

訪談過程中最刷新我三觀的是天篷人的時間感，當他們做一個決定時，考量的時間軸線長達三代百年。

曾有一位企業家告訴我：「每次做重大投資決策時，我都在想我的孫子以後會怎麼評價我？」聞言我差點把嘴裡的茶噴出來，因為對話的當下，企業家的孩子還是個十幾歲的中學生，他竟然已經想到孫子長大成人、能獨立思考的年歲了。