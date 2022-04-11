中國大舉囤糧掌握世界五成糧食儲備，《經濟學人》：全球都將為此付出代價

過去幾年氣候變遷導致全球糧食價格飆漲，如今又遇到複雜的地緣政治問題，過去國際分工的模式逐漸被打破，其中最大的消費國——中國開始囤積糧食將掌握全球五成糧食儲備，試圖淡化和西方各國的連結，《經濟學人》強調，全球都會為中國囤糧的行為付出代價。

全球糧食危機浮現

近年來國際上主要糧食價格大幅上揚，又加上烏俄戰爭影響導致供需非常緊俏，根據台灣國發會報告指出，糧食上漲主要分為三個層面分別為：需求面、供給面和人為炒作。

在需求面上，牽涉到兩個問題，首先是全球人口增加的趨勢。根據據美國非營利組織人口資料局（PRB)數據顯示，當前全球人口是76億，且持續上升，雖然部分國家受到少子化影響，已經減緩全球人口增速。

在未來30年，非洲將成為人口增加最多的區域，預計2050年加增加13億人口，其次是亞洲由於東南亞國家人口帶動，預計也將增加7.5億人，其中印度人口會達17億超過中國成為全球人口最多的國家。

再來是，全球糧食被挪作生質能源，根據英國石油公司（BP）報告指出，全球能源轉型速度加快，生質能源成為重點能源轉型計畫，因此大量小麥、黃豆、玉米、稻殼，經過無氧消化轉換為生化氣體。

在需求面上，根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）2021年報告指出，地球很可能在2040年前就超越1.5°C的升溫警戒線。

其中，北半球的高緯度區域升溫速度更是全球平均的2至4倍，氣候異常加劇了全球穀物生產將減少，根據研究顯示，氣溫每上升攝氏3度，將造成農產品價格上揚40%，對全球各國造成影響。

全球逾五成糧食儲備流入中國

過去10年屢傳的糧食危機，因為疫情爆發全球面臨供應鏈瓶頸，各大港口爆滿陸路運輸受牽連，各式原物料成本堆高，再加上烏俄戰事糧食價格持續走強，成為各國難解的問題。

前（9）日《經濟學人》報導指出，中國正在大舉囤糧，防範未來可能發生的糧食短缺問題，北京官員透露中國國家主席習近平的指示：「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中」。

報導稱過去幾年，地緣政治變化迅速，中國和澳洲、加拿大的爭執讓北京憂心，這2個糧食大國某日將會停止供應，如同前美國總統川普（Donald Trump）以大豆向中國發動貿易戰，再加上烏俄情勢增添疑慮，糧食危機隱隱約約會浮上檯面。

不管如何，囤糧毫無疑問的成為北京策略，另一名官員告訴《經濟學人》，過去5年中國從大豆至豬肉採購量均節節攀升，糧食庫存達到「歷史高點」，也拉抬了全球糧食價格。美國農業部（USDA）預估，截至今（2022）年年中，中國會掌控全球69%玉米、稻米60%還有51%小麥儲備。

台灣農委會告訴《關鍵評論網》全球氣候變遷影響各地糧食收成，為了確保供給穩定，各國都會有「糧食自給」政策。以台灣而言，行政院已經指示今年二期作將硬質玉米種植面積擴大到5萬公頃，並推廣多元替代消費強化產業結構。

隨著全球最大消費國中國走向內需囤糧的道路，也代表全球貿易秩序不可能再恢復過去情境，國際間的產業分工體系，勢必受到相當程度的沖擊。

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核稿編輯：翁世航