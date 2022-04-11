2022/04/11,
經濟

中國大舉囤糧掌握世界五成糧食儲備，《經濟學人》：全球都將為此付出代價

中國大舉囤糧掌握世界五成糧食儲備，《經濟學人》：全球都將為此付出代價
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

近日地緣政治變化劇烈，全球糧食價格不斷上漲，其中最大的消費國——中國開始囤積糧食，試圖淡化和西方各國的連結。

過去幾年氣候變遷導致全球糧食價格飆漲，如今又遇到複雜的地緣政治問題，過去國際分工的模式逐漸被打破，其中最大的消費國——中國開始囤積糧食將掌握全球五成糧食儲備，試圖淡化和西方各國的連結，《經濟學人》強調，全球都會為中國囤糧的行為付出代價。

全球糧食危機浮現

近年來國際上主要糧食價格大幅上揚，又加上烏俄戰爭影響導致供需非常緊俏，根據台灣國發會報告指出，糧食上漲主要分為三個層面分別為：需求面、供給面和人為炒作。

在需求面上，牽涉到兩個問題，首先是全球人口增加的趨勢。根據據美國非營利組織人口資料局（PRB)數據顯示，當前全球人口是76億，且持續上升，雖然部分國家受到少子化影響，已經減緩全球人口增速。

在未來30年，非洲將成為人口增加最多的區域，預計2050年加增加13億人口，其次是亞洲由於東南亞國家人口帶動，預計也將增加7.5億人，其中印度人口會達17億超過中國成為全球人口最多的國家。

再來是，全球糧食被挪作生質能源，根據英國石油公司（BP）報告指出，全球能源轉型速度加快，生質能源成為重點能源轉型計畫，因此大量小麥、黃豆、玉米、稻殼，經過無氧消化轉換為生化氣體。

在需求面上，根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）2021年報告指出，地球很可能在2040年前就超越1.5°C的升溫警戒線。

其中，北半球的高緯度區域升溫速度更是全球平均的2至4倍，氣候異常加劇了全球穀物生產將減少，根據研究顯示，氣溫每上升攝氏3度，將造成農產品價格上揚40%，對全球各國造成影響。

全球逾五成糧食儲備流入中國

過去10年屢傳的糧食危機，因為疫情爆發全球面臨供應鏈瓶頸，各大港口爆滿陸路運輸受牽連，各式原物料成本堆高，再加上烏俄戰事糧食價格持續走強，成為各國難解的問題。

前（9）日《經濟學人》報導指出，中國正在大舉囤糧，防範未來可能發生的糧食短缺問題，北京官員透露中國國家主席習近平的指示：「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中」。

報導稱過去幾年，地緣政治變化迅速，中國和澳洲、加拿大的爭執讓北京憂心，這2個糧食大國某日將會停止供應，如同前美國總統川普（Donald Trump）以大豆向中國發動貿易戰，再加上烏俄情勢增添疑慮，糧食危機隱隱約約會浮上檯面。

不管如何，囤糧毫無疑問的成為北京策略，另一名官員告訴《經濟學人》，過去5年中國從大豆至豬肉採購量均節節攀升，糧食庫存達到「歷史高點」，也拉抬了全球糧食價格。美國農業部（USDA）預估，截至今（2022）年年中，中國會掌控全球69%玉米、稻米60%還有51%小麥儲備。

台灣農委會告訴《關鍵評論網》全球氣候變遷影響各地糧食收成，為了確保供給穩定，各國都會有「糧食自給」政策。以台灣而言，行政院已經指示今年二期作將硬質玉米種植面積擴大到5萬公頃，並推廣多元替代消費強化產業結構。

隨著全球最大消費國中國走向內需囤糧的道路，也代表全球貿易秩序不可能再恢復過去情境，國際間的產業分工體系，勢必受到相當程度的沖擊。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。