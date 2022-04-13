林鄭月娥任內做了兩件大事：修例和防疫，但都不太成功

文：盧斯達（香港本土主義者、作家，評論人。關注中國殖民主義、香港主體性發展）

2019年大亂之後，法定的本屆特首任期終於挨近完結。現任行政長官林鄭月娥在最後關頭表示，因為「家庭原因」而不再競選連任，繼而傳出政務司長李家超會辭職參選特首的消息。

林鄭之後，會是武官上場嗎？

林鄭是港英政府培養的高級政務官，恰如其份的典型菁英文官履歷。李家超則是警隊見習督察出身，1997年升任總警司，回歸後升至警隊高層，到 2017 年被中國委任為保安局長，任內處理2019 年示威，據說因為「作風強硬」而受到垂青，2021 年升任為政務司司長，以「武官」出身成為文官政府第二把交椅。

當時香港各界普遍認為，這些升遷代表「武官」、「非傳統菁英」逐漸獲得以前沒有的倚重。接近中國消息來源的媒體傳出李家超將會參選，若繼續沒有其他重量級人物露面，一般人便得出結論：這可能很大機會是下一任特首。

不論如何，林鄭將會下台。

林鄭在任期之初其實十分自信，當時香港雖然已經出現敗象，2014年的佔領運動看似已經收拾，但其實影響還在社會中醞釀，民主化的共識在2014年的夏天正式夢醒，影響十分深遠。走出2014年的亂局，2016年大年初一，旺角小販場爆發警民衝突，到那一代本土青年的崛起，很多議員和青年代表後來遭當局取消參選資格。但由於暫時沒有切到傳統泛民，而泛民政黨又了解到議席就是其政治生命的所在，所以對他們及其支持者，體制確實還沒有完全破裂，有險可守。

林鄭上台時，民主派曾有幻想

梁振英下台，林鄭上台（2017年），似乎換來新氣象。當時民主派領袖及他們的支持者也頗為樂觀，也有泛民議員提出「大和解」。民主黨和公民黨兩個大黨黨慶，也會邀請作為特首的林鄭參加。林鄭有一次甚至捐了三萬元給民主黨，大家都客客氣氣的模樣。那是2018年的時空。當時各種事情的難度沒有今天大，但社會上層有一種虛假、終將煙滅的「和風」。

僅僅一年之後，香港就迎來了「修例風暴」以及後來的事情，大家發現所有事情都是失敗的，經濟也好，政治也好，裡面很多都是石腐渣，經不起強推，而林鄭可能被和風欺騙，去強推，於是香港告訴她自己是一個火藥庫。林鄭處理危機的失敗、香港的癱瘓甚至成為台灣2019年總統大選的一個議題。

到了街頭衝突後期，瘟疫開始來臨，最近一波疫情，香港連醫療系統也告訴你，要爆破的時候也跟第三世界一樣，屍體堆積如山。貧窮、失業、幽閉、自殺、令人無所適從的防疫政策、移民潮，像螞蟻一樣噬咬著香港。林鄭任內做了兩件大事，修例和防疫，但似乎都不太成功。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2017到2022年，為下一任政府留下了一個failed state。雖然「反對派」被強力瓦解，議會也被重置，一部分香港人亦自我流放出國，但一切沒有好起來。

抗疫初期，支持政府和反對政府的兩批人，還會在疫苗、配合多少等問題上針鋒相對，但最後 Omicorn 出現又推倒了一切，全民痛得叫起來，也開始埋怨和批評，並且自行其是。因為過嚴防疫要求，外商紛紛離去。在外資眼中，香港地位進一步下降。但現在也不是跟中國人貨暢通，既不能通西方，也不能通中國。中美鬥爭深化蔓延，台海軍事風險一向存在，這些都是不穩定因素。

這五年各方留下了這樣困難的香港，留下了這麼多要解決的問題。下一任人選，有人說是保安系，有人說是財金系，他們認為香港接下來最需要甚麼，也許可以從最終結果獲得靈感。

經過2021年香港選舉制度上的洗牌，「選舉」結果的安全系數已經進一步提高，上一次特首選舉時社會氣氛完全不同，還有民主派支持者在支持前財政司長曾俊華的過程中，獲得樂趣和參與感。多屆特首選舉在民間都有一定討論，通常是因為「反對派」或者泛民通過在選委之間合縱連橫，共同支持一個民主人士可以接受的人選。

每一次這個反對派可接受的候選人都會落敗，但這促進人們討論政治，也許亦加強了城市的自治慾望。很多當年會促進這些討論的媒體，已經被消失或者自行結業。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

特首幾乎都沒好下場

以前候選人真的會有一連串浩大競選工程，候選人之間的「政綱」辯論好像真的有那麼一回事；如果候選人之間互揭黑材料，新聞界就很高興，坊間也會熱烈放肆討論，今天不見得如此。

現在林鄭必須走，她也跟之前不少特首一樣，未能做足兩屆。

首任特首董建華在第二任期受50萬人反政府遊行衝擊，因「健康原因」中途下台。中途接任的曾蔭權完成第一任期（2005年－2007年）後，連任並完成第二任期（2007年－2012年），但離任後捲入貪污指控（公職人員行為失當罪），一度入獄，直至上訴至終審法院脫罪。再後來的梁振英和林鄭月娥都只做了一屆。鐵的衙門，流水的特首，人們見著特首上任離任，社會內部問題繼續惡化，這恐怕不是外敵製造的社會問題。「外國人」在1997年應已離開香港。

2019年之後，因為事態非常嚴重，社會上多了一種講法，是「既得利益者」多年來暗抵抗阻礙香港改革。例如是地產商、港英前朝培養出來的一班高級官員 （AO黨）。這些團體之後命運將會如何十分值得觀察。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航