香港晚報：李家超選特首，已取足夠提名

1）李家超已取足夠提名選特首

李家超昨（10）日透露已獲約300張提名票，今（11）日接連出席9場活動、拜訪10個政黨和團體，又在競選辦舉行會議，獲多名選委到場交提名支持，包括全國政協副主席梁振英和立法會議員葉劉淑儀。他見傳媒時表示相信已達到提名門檻，但認為「爭取不同選委支持係最重要」。

李家超競選辦主任譚耀宗早前透露，會在4月底公佈政綱。他今出席《港台》節目表示，團隊到訪社區接觸居民受限防疫措施，他承認這會減少公眾認識李家超政綱的時間，但稱市民可以透過他過往工作和方針，作初步了解。

特首選舉將在下月8日舉行。根據現時條例，成為特首候選人需在1,423名選委中取得最少188張提名票。

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2）區家麟涉串謀發布煽動刊物被捕

警方國安處今早拘捕資深傳媒人區家麟，指其涉嫌串謀發佈煽動刊物。多間港媒引消息指事件與《立場》案件有關。

區家麟現為中大新傳學院專業顧問，曾在《立場》撰文及拍攝節目，亦曾主持《港台》節目「自由風自由Phone」11年，直至去年6月遭解約。

香港記協呼籲警方盡快交代案情，並深切關注拘捕，憂慮或進一步損害香港新聞自由。「無國界記者」則形容事件顯示港府終將扼殺香港新聞自由。

特首林鄭月娥不評論案件，重申須依法辦事；正爭取特首選舉提名的李家超則指已離開政府，不宜評論案件，但指不應就個別人士背景作揣測，重申《基本法》充份保障香港人權、自由。

去年底國安處拘捕7人，包括《立場》6名高層，涉及其刊登或轉載的文章，區家麟題為「《蘋果》創刊號社論：我們屬於香港」的文章傳出涉案，文章內容提及《國安法》破壞香港人權和法治。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 區家麟被捕，被指與《立場新聞》案件有關。

3）楊森出獄籲市民緊守崗位

民主黨前主席楊森因2019年「10.1」未經批准集結案，去年5月被判監14個月。楊森今早刑滿出獄，羅健熙、劉慧卿、黃碧雲等民主黨成員到赤柱監獄接他離開。

楊森一度情緒激動，感嘆香港公民社會沉寂，呼籲香港人堅守價值、緊守崗位、講真說話。

與楊森同案的還有9名被告，包括前民陣召集人陳皓桓、前支聯會主席李卓人等，各人被判囚14至18個月不等。

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4）未打針學生不能參與非學術活動

中小學和幼稚園將在復活節假後分階段復課，港府指學生和教職員每日回校前都須做病毒快測，而未打針的學生將不能參與非學術活動。林鄭月娥表示，該做法旨在保護沒有打針的同學，因他們若染疫可能會有重症。

小學將在最早本月19號分年級逐步復課，中學則最早在下月3號DSE核心科目考完後復課。幼稚園將在下月16號分3階段復課。

港府指，不排除復課後確診個案反彈，但認為風險可以控制；屆時若學校單日有5%快測呈陽性，或個別班級整體1成快測呈陽性，衛生署將調查並決定會否停課。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin