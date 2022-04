做任何事之前「多想三步」：我如何只用10分鐘、三張簡報說服戰鬥民族總經理乖乖合作？

文:HAPPENer 橘鬍子弼爾

「布局」這兩字含義的境界,「布」代表著布置,「局」則是結局,所以布局合起來的解釋就是:「通過有巧思地布置對的人事時地物,來構建整件事情的美好結局。」也就是説,任何事情的結局,其實是可以被布置出來的。

還記得有一次,跟很多中西方朋友一起討論布局在英文上要怎麼翻譯,後來最有共鳴的是「Arrangement」,中譯「安排」也蠻貼切的,但總覺得就是少了布局二字包含了「事在人爲」的深度。

時常在培訓客戶「布局的力量」的時候,會拿下面的場景作爲例子來考客戶,大家也可以一起試試看:「老闆對著秘書問:訂書針在哪裡?」如果你是秘書會怎麼反應?答案等到這篇文章的結尾再揭曉。

重點是總經理最想瞭解的是什麼,而不是我們想說什麼

那一年,我奉命帶著客戶團隊出差莫斯科,目標是在三個月内,把我們A專案的一整套管理流程與系統,在客戶的俄羅斯分公司推行上線。

到的第一周,我們就興致冲冲希望預約俄羅斯分公司總經理的時間,跟他簡報專案内容以獲得支持,但當時總經理才到任兩個月,熟悉分公司業務才是首要任務(first priority),根本沒空理我們;再加上前腳有另一個B專案也來俄羅斯分公司推行,整個效果很不好,據説還被總經理駡了一頓,以至於我們A專案團隊,怎麼約就是見不到總經理一面。

最後,總算皇天不負有心人,在動用了客戶總部的高層network後,戰鬥民族出身的俄羅斯籍總經理,終於答應給我們「10分鐘」,而這10分鐘還是他結束的會議後,原本預留給外出見客戶準備相關事宜的10分鐘。而一同出差的客戶主管王總問我:「就只有10分鐘,方案都講不完,該怎麼匯報?」

我反而靈機一動,淡定地對客戶說:「很簡單,看起來總經理直來直往,喜歡速戰速決,我們就準備三張slides,一張講三分鐘,還可以留一分鐘給他問問題。」

客戶一整個愣住,原因是,原版本簡報已經精簡到不能再精簡,手心手背都是肉,每一頁都有重要的訊息必須跟總經理匯報,根本不知道該從10頁中挑出哪三頁。

我説:「不用挑,這10頁裡就只有集成方案價值視圖那張可用,另外兩張要重新製作。」

客戶更是急了,隔天就要匯報,之前的最終版不知道花了多少時間才修改完成,這時候要臨時生出兩張對總經理匯報,不知道Bill到底葫蘆裡賣的是什麼藥⋯⋯

我就跟客戶說:「只有10分鐘,所以重點是總經理最想瞭解的是什麼,而不是我們想說什麼。」我接著説:「除了我們A專案的方案價值,我猜總經理會希望知道,我們是不是有需要他協助的地方?另外,總經理也會想要知道,A專案跟B專案的關係是什麼?」

一語點醒夢中人,客戶這才想到,我們之前沒有特別列出需要總經理協助的地方,但是,總經理爲什麼會希望知道A專案跟B專案的關係?明明我們跟B專案就沒什麼關係⋯⋯

我解釋説:「總經理未必真的需要答案,但他到時會用這題來找碴,所以這題是最關鍵的加分題。」

一群人在我的説服下討論起來,才發現原來我們跟B專案之間,其實有蠻多在方案上必須拉通的整合點,後來一張清楚解釋A/B兩大專案的關係圖slide就出來了。

我們贏在「think 3 steps ahead」(多想三步)

隔天,我跟王總兩個人帶著印出來的三張A4,按時走進總經理辦公室,總經理一邊把西裝外套穿上準備外出見客戶,一邊不囉嗦地提點真的只有10分鐘,講重點就好。

接著,總經理把我們遞給他的三張A4從桌上翻閲,俄羅斯戰鬥民族的直接了當(straight-forward)的特性使然,立刻挑釁地問了句:「Only 3 slides?」(三頁可以説得清楚、講得明白嗎?)

我從容地回答:「Yes, let me start from the first slide, in which you will find the value propositions of our project......」(可以的,先從第一頁開始)

話還沒講完,總經理又急著問:「Wait, so what’s the relationship between A and B projects?」(等等,所以A跟B專案的差別是什麼)

我先是跟王總兩人互看並會心一笑,而當時我們心中的OS是中獎了(Jackpot)!

接著我不急不徐地對總經理說:「Please then turn to slide no. 3, in which you will find the 5 integration points between A and B projects.」(請翻到第三頁,這裡就有能看出差異)

而總經理就開始聚精會神地聆聽我們的簡報,接下來的細節在這裡就不贅述了。

結果,俄籍總經理因爲那10分鐘的匯報,立刻決定把隔天的行程排開,參加我們A專案的啓動會議(原本他不打算參加),並且在啓動會議中,大大稱讚我們A專案團隊的職業化程度是他看過最棒的,一直到三個月後成功將流程系統導入上線,這中間只要有需要他一定都親上火線全力協助。

當時,同時出差其他國家的同事問我,爲何俄羅斯分公司總經理這麼大力支持我們(他們則是一直被別的分公司澆冷水),我説我們贏在「think 3 steps ahead」(多想三步)。