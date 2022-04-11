巴基斯坦議會通過不信任投票罷免總理伊姆蘭・汗，建國75年歷經29位總理，沒有人完整做完5年任期

歷經幾番波折，巴基斯坦國民議會在週六（9日）午夜後通過不信任投票，總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）的政治權力被議會剝奪。

伊姆蘭・汗過去在板球運動中得到如民族英雄一樣的地位，他仰賴自身人格魅力，在多年的政壇生涯中，擊敗長期主導巴基斯坦的兩大政治家族。如今，伊姆蘭・汗因爲經濟問題以及外交政策處理不當而面臨政治危機。

綜合《BBC》及《衛報》報導，如今，巴基斯坦反對黨在4月3日對總理提出不信任案，但伊姆蘭・汗主張案件違背憲法，因此想透過解散議會來阻擋不信任案。直到巴基斯坦最高法院在7日作出裁決，宣布阻擋投票的行為違憲，國民議會才能夠於9日舉行不信任投票。

而在投票前一日，當局的一名高級官員向反對派領導人發送一則訊息：「戒嚴或選舉取決於你的選擇。」這似乎是伊姆蘭・汗所下的最後通牒，威脅反對派應同意他的要求，進行重新選舉，否則會透過軍隊進行壓制，但反對黨拒絕了這項要求。

雖然伊姆蘭・汗上任時得到巴基斯坦武裝部隊的支持，但近幾個月來，他和軍方之間在任命案上鬧不合，雙方的摩擦在投票當天達到頂點。

反對派領導人札爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）向議會表示，伊姆蘭・汗希望軍隊介入此事，安全部門的官員向《BBC》指出，執政黨議員在投票當天遲到14個小時，總理試圖拔掉陸軍司令的位置，以刺激軍方、進而實施戒嚴令。

一位不具名的官員回應，在部隊收到了這項消息後，伊姆蘭・汗的計畫也失敗了。

根據《NPR》的報導，最高法院下令投票的最後期限是週六，由於執政黨議員遲到，在週六午夜前幾分鐘，國民議會才舉行不信任投票，反對黨在342個議席中取得174票，讓曾是板球明星的伊姆蘭・汗，成為該國第一名被不信任投票罷免的總理。

《路透社》的報導指出，從1947年巴基斯坦政府成立以來，75年的歷史之中總共有過29位總理，但沒有一人完整做完5年任期，伊姆蘭・汗也脫離不了這樣的命運。

總理因為貪腐、軍事政變、執政內鬨等原因被迫辭職，甚至是被暗殺的情節，在巴基斯坦重複上演18次，其餘11名總理則是在剩餘的任期看守政府。任期最長的總理在任4年2個月，最短僅有2週，更誇張的是，總理人選在1993年發生了5次變動。

在這場政壇風暴中，根據《BBC》報導，伊姆蘭・汗多次強調反對派和境外勢力勾結，並認為是美國主導的政治陰謀，因為他拒絕和華盛頓一起反對俄羅斯與中國。美國則表示這並非事實，指出伊姆蘭・汗對此沒有任何證據。

《NPR》的報導指出，伊姆蘭・汗鼓勵支持者走上街頭，尤其是支持他的年輕人，他呼籲要保護巴基斯坦的主權並反對美國的陰謀，「你必須站出來保護自己的未來，你必須保護你的民主、主權和獨立，這是你的責任。」

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航