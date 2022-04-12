韓流、地方派系與戰鬥藍的糾葛，構成「桃園朱羅紀」的精彩肥皂劇

2018年韓國瑜效應掀起一陣民粹浪潮，隨著2020年大選結果與罷韓過關已逐漸泡沫化，加上這兩年以來在處理國際議題、提出防疫政策的議題中，專業政務官所展現政府治理能力，更讓民粹熱消散而去。

簡言之，民眾對於公共事務的關注度更高，由於資訊來源日益公開透明，對於政黨與政治人物的論述自然有判斷的能力，這充分說明韓國瑜與柯文哲這類政治人物言行，為何只能在同溫層中發酵，全然欠缺擴張或外溢的效果；或者說，他們至多扮演成事不足敗事有餘的角色。

「臉書百萬羅粉」的葫蘆裡，賣的是什麼藥？

民粹型的政治人物都有政治操作的特徵與本質：鮮明的人格特質、粗鄙但易懂的言行內容、現象分析與解決手段的簡單化、擅長掌握群眾心理、欠卻論述邏輯的一致性、偶像崇拜的粉絲情感、特定媒體推波助瀾。在韓國瑜身上完全找到這樣的描述，現在在羅智強身上，也逐漸可以找到這樣的投射。

不客氣說，羅智強的崛起完全就是韓國瑜效應下的產物，他憑著馬英九時期副秘書長的光環，然後在韓流的催化下，選擇在藍營同溫層最厚的大安文山區參選市議員，即便獲得全國議員最高的四萬餘票，但這只證明這是個典型柿子挑軟的吃的策略，也就是集所有最有利的因素於一身的結果。

細數羅智強這三年多以來的議員經歷，他應該是把這個跳板價值發揮得淋漓盡致。

羅當選沒多久就開始盤算立委、台北市長甚至總統的大位，這一點倒是把韓國瑜模式複製得活靈活現且入木三分，也把政治上買空賣空的劇情給無限大。

然而，百萬韓粉絕對具備難以小覷的群眾動員能力，2018年高雄三山造勢、2020年總統大選前夕凱道的盛況都是客觀事實，但未見臉羅粉有什麼翻天覆地的本事，從四個公投羅智強夜宿49天的窘境可窺探一二，明眼人都知道他所謂的「臉書百萬羅粉」葫蘆裡賣的是什麼藥。

說穿了，就是他用來借力使力或情緒勒索的道具，至於這些粉絲人在哪，真實身份為何他自己最清楚。

羅智強平常都在忙什麼？

三年多以來，我實在回憶不出羅智強在台北市議會有哪些監督過柯文哲的重大時機，或是替大安文山區市民做的選服內容，但當初他當初確質疑陳柏惟沒做好立委工作。許多人後來赫然發現，羅智強與柯文哲維持友好關係其實就是為了他自己，也難怪他當時一直兜售藍白合，這麼做是為了他在市長議題中留有操作餘地。

羅智強不幹北市議員的活，那他究竟平常都在忙什麼？檢視一下他的政治日常，就可清楚發現他的心根本不在選區。

先別說是戰鬥藍節目的常客，羅議員平常的外務實在多如牛毛。他要負責黨務運作，因此在兩任主席任內擔任革實院院長與副秘書長；他忙著在各項政治議題中累積個人政治紅利，先是慷了江啟臣的慨搞了個野台，其後在罷免活動也異常忙碌，從陳柏惟到吳思瑤都可看見身影，然後在四項公投搞夜宿後，索性披掛上陣參加辯論會。

Photo Credit: 公投意見發表會 公投第一輪意見發表會時，羅智強為第19案「公投綁大選」的正方代表

諷刺的是，羅智強看似很忙，在反民進黨的政治議題無役不與，除了讓自己在深藍同溫層的聲量更高外，對國民黨的政黨品牌與社會形象其實毫無助益。

罷免3Q的結果是換來中二補選的挫敗，做莫名其妙的是，先前打著「這塊土地主人」旗幟反對別人空降參選的顏寬恒，卻發文力挺羅前進桃園，更讓外界看穿藍營地方派系那種「別人都不行，只有我可以」的鴨霸心態；從萊豬與防疫議題始終扮演鷹派的羅智強，最後也讓朱立倫在四項公投意圖中慘遭滑鐵盧，搞了半天前後兩任黨主席不僅淪為替羅打造舞台的工具，最後也成了人家槍口對內鬥爭奪權的對象。

藍營內部「本土—地方派系」、「外省—媒體」之間的衝突

不少人問，羅智強憑藉的條件是什麼？除了他個人營造出來的韓國瑜第二的「救世主氛圍」外，也與他善於鑽營的投機性格有關，否則怎會把基隆、台北、桃園、高雄等地市長大位都等成自己參選的標的？

此外，羅智強效應其實也是國民黨兩股政治勢力衝突下的產物。只要小強擁有戰鬥藍的媒體影響力，再加上自恃其網路聲量，他認為自己就擁有與朱立倫叫陣的籌碼，構成這一齣「桃園朱羅紀」肥皂劇上映的條件。

戰鬥藍與朱立倫之間的恩怨，深刻體現藍營內部「本土—地方派系」、「外省—媒體」之間的衝突，這個鬥爭在去年四項公投與中二普選達到極致，雙方結怨甚深已形同水火，羅智強只是這個結構下的一個角色，但他成功地把配角當主角來演，逼著朱立倫必須下來與他演對手戲也不意外。

因為當朱上任主席把羅放在副秘書長這個位子時，就已經註定會有攤牌的一天。羅之所以敢公開嗆賭，除了背後後的戰鬥藍外，他應該也是看透了國民黨桃園地方的恩怨生態，唯有不可化解的矛盾，才能讓小強在夾縫中求得生存。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航