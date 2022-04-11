普亭祭出「盧布結算令」拉抬盧布強勢回升，但並非絕地大反攻，而是虛胖的假性繁榮

俄羅斯為了減緩歐美各國的經濟制裁，祭出「盧布結算令」要求部分國家改以盧布（Ruble）結算相關燃油，促使盧布強勢回升，不過3月俄羅斯標準普爾全球採購經理指數（PMI）卻從48.6降至44.1，顯示貨幣和實體經濟脫鉤，貨幣拉抬只是一種假性繁榮。

普亭的「盧布結算令」拉抬盧布強勢回升

經濟的本質是「資源」的妥善分配，而貨幣是的4大功能分別是價值標準、交易媒介、價值儲藏和延期支付，隨著科技演變貨幣形式趨於多元，但本質並未改變，政府支出貨幣，使其在市場流通而納稅人使用它應納稅義務。

也可以說貨幣是根據資源多寡而衍生的工具，因此「擁有貨幣」不能代表「擁有財富」，貨幣只是資產的一種類型，方便轉換財富和儲存價值。

雖然貨幣在現代經濟扮演關鍵角色，用簡單運用的工具，往往促進經濟成長，但假設可交換的「商品」（資源）整體減少（通貨膨脹），等於個人乃至於國家財富都是縮水的。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯受到歐美各國的制裁，貨幣流動性遭到打擊，俄羅斯盧布兌美元一度暴跌至121.5創下新低，莫斯科當局隨即發動「盧布結算令」，要求不友好國家從4月1日開始以盧布支付天然氣交易，否則將被視為違約。

能源是歐洲許多國家的軟肋，要購買能源的國家必須按照克里姆林宮要求，買家需要在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設盧布帳戶。

財商經濟研究所報告指出，普亭（Vladimir Putin）想利用能源來綁定盧布，從而提振俄羅斯貨幣，甚至想將盧布國際化，過去俄羅斯數千億美元計的能源交易使用盧布，意味著盧布需求會大舉提高。

報告強調，普亭的「盧布結算令」出爐後，各國金融市場立即感受到了投資的機會，因此推升盧布兌美元有了快速回升，恢復了去（2021）年的價位。

俄羅斯的實體經濟萎縮

儘管盧布因為結算令受到拉抬，但「實體經濟」面臨嚴峻的挑戰，形成金融市場勉持，製造業受到嚴重打擊，尤其3月俄羅斯標準普爾全球採購經理指數從48.6降至44.1。

PMI以50為分界點，低於50代表產業萎縮，高於50則為產業擴張，而俄羅斯2月PMI指數已經在48.6。《CNBC》報導稱，3月44.1的PMI指數更創下2020年5月以來最嚴重的萎縮，顯示西方的制裁，以及企業陸續撤出，已經讓俄羅斯生產、訂單及庫存急遽萎縮。

在此情況下，貨幣儼然成為一種操控金融商品，在實際產品的供給和需求大舉滑落的情況下，貨幣失去重要的本質——「價值儲藏」，亦代表的購買力不振。而高盛（Goldman）預測俄羅斯經濟可能萎縮10％，且通膨率高達20%。

台灣央行告訴《關鍵評論網》，俄羅斯央行採取大幅升息、實施資本管制及提供無限量盧布流動性等措施，但仍難抵擋國際制裁行動。

根據央行報告顯示，俄烏僵局持續，俄羅斯主權債務恐有違約可能。目前可知，國際銀行對俄羅斯的債權共約1215億美元（新台幣3兆），主要分布於西歐銀行業。以上意味著，俄羅斯盧布並未因為增加流動性而絕地大反攻，反而是一種虛胖假性的繁榮。

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核稿編輯：翁世航