外資大舉匯出、台幣走貶，台灣「股匯雙升」的時代要結束了嗎？

文：諸葛呆的耕讀筆記

美債殖利率飆升、通膨憂慮等各利空消息接踵而來，二月全球股市飽受震盪，台股也跟著上上下下，隨著俄羅斯與烏克蘭軍事衝突終見一絲曙光，不確定因素逐漸淡化，而在美國聯準會正式啟動升息政策，並且預告今年剩下的會議很可能都採取升息的基調，台灣央行也無預警調高利率1碼，跟進全球升息循環。

除了很多人關心的貸款負擔金額增加、利息增加多少等變動，對於股匯市場有什麼明顯影響嗎？

最近的外資大舉匯出，砍台股、賣台幣，「股匯雙殺」！

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台美利差擴大

首先回顧此次台灣央行選在非每季會議升息，並且是一口氣升息1碼，對於其他國家算是小菜一碟，對台灣央行意義格外不同。央行字2007年以來，每次升息最多就是半碼（12.5 bp），這次整整1碼（25bp）的幅度超乎市場預期。

很多人便開始揣測央行意在打房，趁未及反應時便採取跟進升息，同步抑制通膨預期，很多的想法央行總裁於記者會並未明講，也未把話說死。接著我們試想至年底台灣與美國狀況：

開會次數：美國於2022年還有6次會議，台灣央行依照傳統都是每季底召開理監事會議，也就是6、9月各一次，次數差了四次。

預測幅度：各家研究中心普遍認定台灣央行未來兩次都會升息，幅度落在半碼（12.5 bp），退一百步思考，我們把後續兩次升息幅度調高至「1碼」，則是來到1.875%。

美國的利率期貨顯示如下，升息機率100%，且至年底的最後一次會利率將來到2.50%-2.75%。這是很直觀的比大小，因此假設台灣央行沒有增加開會次數或提高升息幅度，那麼與美國的利率差距將會擴大。

截圖自CME FedWatch Tool

截圖自CME FedWatch Tool

台股台幣雙升不復見

「防疫有成、出口暢旺，科技龍頭，資金匯入」這16字可以描繪出過去幾年台灣有目共睹的經濟實力展現，資金魚貫而入，使得新台幣不時被冠上全球最強勢貨幣，股市也屢創新高，「股匯雙升」成為這三四年間的最佳代名詞。

但回頭一看，2022年甫進入第一季尾聲，新台幣兌美元在3月29日收盤時已連續7個交易日收貶，並續創近16個月收盤低位，印象中的27開頭的台幣匯率不知不覺已離我們好遠，正所謂：「27日已遠，甜價在夙昔。」

追蹤這波台幣貶勢，外資於台股賣出力道不軟手，其中包含台股大漲卻未止住台幣走貶，在3/28台幣大貶的這天，外匯成交量更爆出22億美元的大量，拋售台幣的力道不言可喻。

作者製作提供 資料來源：證交所、央行

長期趨勢要扭轉了？

這個月新台幣累積貶幅大，將美元兌新台幣月線圖表拿出來端詳。

截圖自鉅亨網

一根K棒突破下降壓力線，大環境因素是短期內看多國際美元情緒不會鬆動，熱錢回流美元也是共識方向，都很可能讓新台幣幾年以來的升值走勢，面臨非常大的挑戰。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航