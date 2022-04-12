投票前百名國會議員總辭抗議，巴基斯坦國民議會選出新總理夏巴茲

巴基斯坦前總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）因治理不善，上週六（9日）遭國民議會發動不信任投票被趕下台後，巴基斯坦國會週一（11日）進行投票選舉新任總理，反對黨領袖夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）在342席的國會裡獲得了174票支持，將接管政務直到巴基斯坦明（2023）年下一屆大選。

只做了3年8個月，伊姆蘭・汗未完成總理5年任期就被趕下台，他 指控是美國與反對黨合謀推翻他， 因為他的外交政策有利中國和俄羅斯，痛批不會接受一個「進口政府」，他也於週日晚間 召集了數十萬支持者抗議、 要求提前舉行總理大選。巴基斯坦各城市有上萬民眾走上街頭抗議，多為年輕的支持者。

週一，巴基斯坦國民議會進行投票前，伊姆蘭・汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）更有超過100名國會議員聯合辭職、抗議程序不公。不過，反對黨領袖夏巴茲 — 也是反對黨唯一推派的候選人，最後仍在342席的國會裡獲得了174票支持，將接管政務直到巴基斯坦明（2023）年下一屆大選。

夏巴茲強調， 如果有任何證據顯示他與外國勢力密謀，他將立刻辭職，他也稱 伊姆蘭・汗的「外國勢力」陰謀輪是一場鬧劇。

Pakistan’s National Assembly elects opposition candidate and veteran politician Shehbaz Sharif as prime minister after Imran Khan lost a no-confidence vote following nearly four years in power pic.twitter.com/z4usszppvM — TRT World (@trtworld) April 11, 2022

新總理夏巴茲有哪些背景？

今年70歲的夏巴茲是巴基斯坦名譽掃地的前總理納瓦茲・謝里夫（Nawaz Sharif）的弟弟，納瓦茲遭著名的巴拿馬文件揭露涉嫌斂財，2017年遭巴基斯坦最高法院撤銷議員資格，導致失去總理職位，夏巴茲取代哥哥成為巴基斯坦穆斯林聯盟的領導人，並於2018年代表該黨參與 當年的巴基斯坦總理大選，但最終不敵前板球明星 伊姆蘭・汗，夏巴茲成為反對國民議會反對黨領袖。

伊姆蘭・汗的支持者將謝里夫家族視為「舊巴基斯坦」的一部分，他們希望將其歸入歷史，雖然夏巴茲也面臨貪腐指控，但他未被定罪，他也稱這些指控出於政治動機。

夏巴茲曾在1997年、2008年與2013年，三度擔任巴基斯坦人口最多的旁遮普省的首席部長，是該省任職時間最長的首席部長。

夏巴茲以其直接、能幹的行政風格聞名，擔任旁遮普首席部長期間，他與中國密切合作推動大型基礎建設，包括巴基斯坦首條地鐵—貫穿東方大城拉合爾市（Lahore）的橘線地鐵。

Pakistan's first metro line opens to passengers in Lahore https://t.co/FUjoUfVeOJ — BBC News (World) (@BBCWorld) October 26, 2020

前總理伊姆蘭・汗失去軍心被趕下台，夏巴茲和他哪裡不同？

與伊姆蘭・汗不同，夏巴茲與巴基斯坦軍方保持友好關係。

巴基斯坦軍方在該國握有很大的權力，自1947年脫離英國獨立以來，軍方曾3次直接干預推翻政府，沒有一位總理完成完整的五年任期，雖然伊姆蘭・汗是唯一一個遭不信任投票趕下台的總理，但他 的倒台是在失去軍方支持後，遭反對派趁虛而入所致。

夏巴茲接下來必須 做出的最大決定之一，就是任命下一任陸軍參謀長。

巴基斯坦鄰近阿富汗 、中國和印度，在國際間具有至關重要的戰略意義。 在外交方面，伊姆蘭・汗 自2018年上台以來，言辭變得更加反美，轉而向中國和俄羅斯靠攏，俄羅斯入侵烏克蘭後， 伊姆蘭・汗還跑到莫斯科與俄羅斯總統普亭會面。

Putin has said that, the khan was given punishment by external powers, because the recent visit to Moscow by the Ex PM of Pakistan Mr. Khan has given a regime change in the world politics. Imran Khan Visit was on feb 2022 during the war b/w Russia and Ukraine. #Pakistan #Russia pic.twitter.com/zJCQn9z5z7 — KS Danish (@daniofficialfly) April 10, 2022

相較之下，新總理 夏巴茲選前表示，與美國保持良好關係對巴基斯坦至關重要。

夏巴茲也 在當選總理的演講中談到，將改善與鄰國印度、中國的關係：

我們希望與印度保持良好關係，但 喀什米爾 問題如果沒有解決，持久的和平就不可能實現。

印度與巴基斯坦兩國為爭奪 喜馬拉雅領土克什米爾，自 1947年以來已經發動3次戰爭，直到近年印巴邊境仍時有交火，不過報導指出，在與印度關係上，謝里夫家族比伊姆蘭・汗更為鴿派。

夏巴茲也承諾， 他的政府將加快建設價值600億美元的中巴經濟走廊（CPEC），作為北京一帶一路計畫的一部分。

沒有人能懷疑中國是巴基斯坦久經考驗的朋友—它一直站在巴基斯坦這邊，一直把我們當作它的朋友。

除了外交議題，巴基斯坦的通貨膨脹率已超過13%， 盧比貶值、失業率與債務上升、國際收支危機迫在眉睫，也是新任總理夏巴茲 必須在下一次選舉（2023年10月）來臨之前，必得儘速解決的棘手問題。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元