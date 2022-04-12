投票前百名國會議員總辭抗議，巴基斯坦國民議會選出新總理夏巴茲
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巴基斯坦鄰近阿富汗、中國和印度，具有至關重要的戰略意義。在前板球明星總理伊姆蘭・汗失去軍方支持遭國會趕下台後，代表舊勢力上台的夏巴茲一舉一動都受到國際關注。
巴基斯坦前總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）因治理不善，上週六（9日）遭國民議會發動不信任投票被趕下台後，巴基斯坦國會週一（11日）進行投票選舉新任總理，反對黨領袖夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）在342席的國會裡獲得了174票支持，將接管政務直到巴基斯坦明（2023）年下一屆大選。
只做了3年8個月，伊姆蘭・汗未完成總理5年任期就被趕下台，他指控是美國與反對黨合謀推翻他，因為他的外交政策有利中國和俄羅斯，痛批不會接受一個「進口政府」，他也於週日晚間召集了數十萬支持者抗議、要求提前舉行總理大選。巴基斯坦各城市有上萬民眾走上街頭抗議，多為年輕的支持者。
週一，巴基斯坦國民議會進行投票前，伊姆蘭・汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）更有超過100名國會議員聯合辭職、抗議程序不公。不過，反對黨領袖夏巴茲—也是反對黨唯一推派的候選人，最後仍在342席的國會裡獲得了174票支持，將接管政務直到巴基斯坦明（2023）年下一屆大選。
夏巴茲強調，如果有任何證據顯示他與外國勢力密謀，他將立刻辭職，他也稱伊姆蘭・汗的「外國勢力」陰謀輪是一場鬧劇。
新總理夏巴茲有哪些背景？
今年70歲的夏巴茲是巴基斯坦名譽掃地的前總理納瓦茲・謝里夫（Nawaz Sharif）的弟弟，納瓦茲遭著名的巴拿馬文件揭露涉嫌斂財，2017年遭巴基斯坦最高法院撤銷議員資格，導致失去總理職位，夏巴茲取代哥哥成為巴基斯坦穆斯林聯盟的領導人，並於2018年代表該黨參與當年的巴基斯坦總理大選，但最終不敵前板球明星伊姆蘭・汗，夏巴茲成為反對國民議會反對黨領袖。
伊姆蘭・汗的支持者將謝里夫家族視為「舊巴基斯坦」的一部分，他們希望將其歸入歷史，雖然夏巴茲也面臨貪腐指控，但他未被定罪，他也稱這些指控出於政治動機。
夏巴茲曾在1997年、2008年與2013年，三度擔任巴基斯坦人口最多的旁遮普省的首席部長，是該省任職時間最長的首席部長。
夏巴茲以其直接、能幹的行政風格聞名，擔任旁遮普首席部長期間，他與中國密切合作推動大型基礎建設，包括巴基斯坦首條地鐵—貫穿東方大城拉合爾市（Lahore）的橘線地鐵。
前總理伊姆蘭・汗失去軍心被趕下台，夏巴茲和他哪裡不同？
與伊姆蘭・汗不同，夏巴茲與巴基斯坦軍方保持友好關係。
巴基斯坦軍方在該國握有很大的權力，自1947年脫離英國獨立以來，軍方曾3次直接干預推翻政府，沒有一位總理完成完整的五年任期，雖然伊姆蘭・汗是唯一一個遭不信任投票趕下台的總理，但他的倒台是在失去軍方支持後，遭反對派趁虛而入所致。
夏巴茲接下來必須做出的最大決定之一，就是任命下一任陸軍參謀長。
巴基斯坦鄰近阿富汗、中國和印度，在國際間具有至關重要的戰略意義。在外交方面，伊姆蘭・汗自2018年上台以來，言辭變得更加反美，轉而向中國和俄羅斯靠攏，俄羅斯入侵烏克蘭後，伊姆蘭・汗還跑到莫斯科與俄羅斯總統普亭會面。
相較之下，新總理夏巴茲選前表示，與美國保持良好關係對巴基斯坦至關重要。
夏巴茲也在當選總理的演講中談到，將改善與鄰國印度、中國的關係：
我們希望與印度保持良好關係，但喀什米爾問題如果沒有解決，持久的和平就不可能實現。
印度與巴基斯坦兩國為爭奪喜馬拉雅領土克什米爾，自1947年以來已經發動3次戰爭，直到近年印巴邊境仍時有交火，不過報導指出，在與印度關係上，謝里夫家族比伊姆蘭・汗更為鴿派。
夏巴茲也承諾，他的政府將加快建設價值600億美元的中巴經濟走廊（CPEC），作為北京一帶一路計畫的一部分。
沒有人能懷疑中國是巴基斯坦久經考驗的朋友—它一直站在巴基斯坦這邊，一直把我們當作它的朋友。
除了外交議題，巴基斯坦的通貨膨脹率已超過13%，盧比貶值、失業率與債務上升、國際收支危機迫在眉睫，也是新任總理夏巴茲必須在下一次選舉（2023年10月）來臨之前，必得儘速解決的棘手問題。
新聞來源
- Pakistan political crisis live updates: Shehbaz Sharif elected unopposed as new Pakistan PM（The Times of India）
- Pakistan parliament elects Sharif PM as Khan MPs quit en masse（Reuters）
- Pakistan's parliament votes in opposition leader Shehbaz Sharif as Prime Minister（CNN）
- Pakistani lawmakers elect Shahbaz Sharif as new premier（AP）
- Pakistan: Shehbaz Sharif chosen as PM after week-long uncertainty（BBC）
延伸閱讀
- 巴基斯坦議會通過不信任投票罷免總理伊姆蘭・汗，建國75年歷經29位總理，沒有人完整做完5年任期
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元