Algorithm、Neural network、Cognition⋯⋯這些AI相關英文是什麼意思？
我們想讓你知道的是
人類生活已經無法脫離AI技術，舉凡手機解鎖、自動選字到天氣預報，其實背後都涉及到人工智慧的運用。但你真的知道AI是什麼、有什麼功用嗎？一起來認識AI吧。
人工智慧對你、我的影響超乎想像。你知道AI除了讓我們的生活更方便，還可以幫助員工減少職場障礙嗎？讓我們先聽聽看前IBM全球高階主管Jamila Gordon怎麼說吧。
How AI can help shatter barriers to equality－Jamila Gordon
人工智能如何幫助打破平等的障礙。
原來人工智慧可以打破語言、教育程度和地點等障礙，幫助處境不佳的人找到工作。
許多食品業員工因為生長環境不同，有語言、教育或地理環境上的弱勢而無法受到良好培訓，不過有了人工智慧，讓這些問題都不再是限制。Jamila在影片中提到，她的公司能夠利用AI確認員工是否落實安全措施、衛生程序，讓生產者、消費者雙方都有保障。
- Artificial 人工的
- Intelligence 智慧的
- Automate 自動化
- Recipe 訣竅；禍因；食譜
人工智慧到底是多強大的東西呢？趕快一起一探究竟吧。
AI是什麼？
AI（Artificial Intelligence）是透過電腦科學和龐大的資料庫，讓機器學習人類思考邏輯、模擬人類行為的一項智能技術。模擬人類感官、大腦推理、理解能力，讓機器可以做出接近人類想法，且具有「智慧」的舉動。
人工智慧一詞起源1950年代。1956年，人工智能研討會被普遍召開後，人工智慧開始蓬勃發展，而該年也被稱為「AI元年」。從科學家們研發出可以自學的跳棋程序、語音助手的雛型Eliza，到現代語音、指紋辨識、AI機器人和人造生命的出現，可以發現人工智慧在這短短60多年成長之快速。
相關專有名詞
Algorithm 演算法
演算法是一套有效解決問題的方式，有了電腦後，人們將這套複雜的演算法寫成程式，並透過電腦運算，找出步驟最少、時間最短且正確的方法。
Neural network 類神經網路
類神經網路就像是人類的神經系統，透過各個階段的學習，神經網路讓人工智慧有能力分解資料，將數據分層級，再依不同層級進行處理。
Machine learning 機器學習
Machine learning的定義為收集數據、反覆訓練AI的過程。
人工智慧基本運用
前面有提到人工智慧重點在於學習人類的思考、行為模式， AI主要模仿並運用這四項能力：
感知能力 Perception
可以像人類一樣計算、傳遞訊息，擁有聽、說、讀、寫的能力。AI的感知能力幫助人類快速且大量地處理數據資料、提升工作效率。
認知能力 Cognition
指的是電腦可以辨識資訊，做出預測、判斷，並採取行動。像是公司的語音電話系統，可以判讀播下的數字並進行轉接的動作，就是人工智慧認知能力的運用。
創造力 Creativity
人工智慧另一個發展能力就是產生新思想、創造新事物的能力。你可能聽過 AI 撰寫新聞稿、創作肖像畫的新聞，這些都是人工智慧模仿、學習人類創造力的案例。隨著技術成熟，未來人工智慧技術的運用可能將更廣泛的運用在文化藝術層面。
計算智慧 Wisdom
計算智慧指的是像人一樣用邏輯推理，並採取最佳行動的能力，像是汽車的無人駕駛技術。隨著越來越多企業引進各式有計算智慧功能的AI，這樣可能會造成未來部分人力被取代。
常見的人工智慧應用有哪些？
- 影像辨識：車輛辨識、號誌管理、自駕車、無人機
- 日常使用：聊天機器人、人臉辨識、指紋辨識
- 預測分析：天氣預測、觀眾喜好預測、疾病預測等推薦演算法
分析人工智慧優劣
人工智慧帶給人們生活極大的變化，有人認為這是一個新時代的誕生，會帶領人類到新的境界，但也有不少人認為AI技術會剝奪更多的工作機會，人工智慧的普及會造成更多產業的消失。你怎麼看呢？以下整理六個人工智慧技術帶給人們的優缺點，一起思考AI對我們到底是利大於弊還是弊大於利。
優點
整體職場科技化、智慧化，更加方便
AI技術協助工作環境更加智慧化、有效率、更佳井然有序。
提升工作效率
越來越多工作效率軟體誕生，員工將自己待辦、已完成事項紀錄在軟體上，透過同步、整合員工之間的進度降低組織溝通成本，各組員的工作狀態一目了然，像是辦公室通訊軟體Slack就是著名的例子。
人力成本（labor cost）降低，生產自動化（Manufacturing automation）、產量增加
缺點
零售、製造業等人力產業被取代
當工廠引進具有認知能力的人工智慧，以往需要技術人員簡單判別的工作就不再需要人力。加上機器能夠24小時不停歇地工作，能夠創造的效益更高，更多從事勞力密集產業的人員將會被取代。
缺乏感情、同理心的工作環境
使用人工智慧能夠有效提升工作效率和生產力，但一味遵循AI決策並不人性，員工無法得知此決定是否公正，也不知道理由，這樣的情況下容易產生誤解和抱怨。在情感上，機器難以同理員工並做出合宜的決策。
過度依賴&經費昂貴
過度依賴AI可能造成人類思考、邏輯判斷的能力下降，因為過於習慣交給機器處理、習慣透過AI只需要幾秒鐘就可以得到答案，缺乏自我思考的動力。然而AI技術的昂貴費用也是目前的一大問題，人工智慧的開發成本極昂貴且耗時，這是目前還難以普及的主因。
以上就是AI人工智慧的介紹啦。運用在日常生活中的AI技術比你我想的還多呢！看完這篇介紹，你覺得人工智慧的發展對人類是好事，還是壞事？歡迎與我們分享你的看法。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航