稱俄羅斯「不是我們想像中的鄰居」，芬蘭和瑞典最快今年6月申請加入北約

在俄羅斯入侵烏克蘭後，將可能壯大北大西洋公約組織（NATO），據悉北歐國家芬蘭和瑞典預計將在今年加入北約。俄羅斯今（11）日則警告芬蘭和瑞典不要加入北約，稱這樣「不會給歐洲帶來穩定」。

歐盟有6個成員國沒有加入北大西洋公約組織（NATO），分別是芬蘭、瑞典、愛爾蘭、馬耳他、塞浦路斯和奧地利，不過自俄羅斯入侵烏克蘭以來，情勢有了明顯的改變。

外媒報導顯示，烏克蘭戰爭後，芬蘭和瑞典國內支持加入北約的聲音翻倍成長。根據瑞典2月下旬的民調顯示，41%的瑞典人贊成加入北約，35%的人反對—這是瑞典人第一次支持加入北約的人數勝過反對者。而3月一份在芬蘭實施的民調則指出，有60%的芬蘭人支持加入北約，比去年秋天增加了34個百分點，，這是1998年 開始對該問題進行民意調查以來的最高支持率。

據悉，芬蘭將於6月提出申請，瑞典則緊隨其後，這將讓北約成員國從30個擴大到32個。

長期與惡鄰居共存，芬蘭理想主義被烏克蘭戰爭粉碎

在烏克蘭戰爭爆發後，芬蘭總理馬林（ Sanna Marin ）表示，是時候讓芬蘭重新考慮對北約的立場了。 「 俄羅斯不是我們想像中的鄰居」，她說，「我們將進行非常仔細的討論，但我們也不會在這個過程中花費更多的時間，因為情況當然非常嚴峻。」

芬蘭與俄羅斯有1340公里長的邊界，因爲俄羅斯對烏克蘭的入侵感到不安。在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭政府同意增加超過20億歐元（約新台幣620億元）的國防預算。

芬蘭前總理史塔布（Alexander Stubb）透露，芬蘭申請加入北約「已成定局」，很可能趕上6月在馬德里舉行的北約峰會。

史塔布 說，芬蘭長期以來一直處在理想與現實主義之間的緊張關係，一方面希望能與國土接壤的俄羅斯合作，另一方面也希望 芬蘭必須有一支強大的常備軍隊 。而在俄羅斯入侵烏克蘭之後，原來的理想主義基本上已經消失。

芬蘭人認為，如果普亭可以 像現在這樣在烏克蘭屠殺他的姐妹、兄弟和堂兄弟，那將沒有什麼能阻止他在芬蘭這樣做同樣的事。我們只是不想被孤單地拋下。

史塔布說的，是指二戰期間一場蘇聯與芬蘭爆發的戰爭，蘇聯自1939年11月30日向芬蘭發動進攻，最終慘勝芬蘭，令其割讓與租借部分領土，雙方後簽訂《莫斯科和平協定》作結。

同樣考慮加入北約的還有瑞典

瑞典即將於9月11日舉辦大選，加入北約已經成為競選的熱門話題。反對黨已經表示他們將支持北約的申請，極右翼的瑞典民主黨也對這個想法持開放態度，瑞典首相瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）兩週前表示，對於北約成員資格她「並不排除」申請加入。

事實上，執政的社會民主黨已就加入北約展開內部討論，該 黨副主席鮑丁（ Tobias Baudin ）表示，這項辯論不僅是關於是否加入 北約成員國的問題，「我們必須尋求更廣泛地了解我們周圍世界正在發生的事情，並了解當前安全政策路線的優缺點」，他表示，今年夏天前應該就能完成安全政策分析。

美國官員表示，瑞典和芬蘭外交部長上週出席北約外長會議期間，在多次會議中談及成為北約成員國的話題。而一位不具名的美國官員則指俄羅斯犯了一個巨大的「戰略錯誤」。

芬蘭和瑞典如果加入北約，有哪些貢獻？

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，瑞典和芬蘭如果決定申請，可以很容易地加入北約，並指出他們「 已經合作多年，我們知道他們在合作能力和對武裝部隊的控制方面都符合北約標準。 」 他預計北約30個成員國都將歡迎瑞典和芬蘭加入該聯盟，入會程序也將會加快。

一位歐洲官員指出，如果芬蘭和瑞典加入，鑑於其先進戰鬥機的供應，它們都將成為北約的「淨貢獻者」。 芬蘭擁有 「超级大黄蜂」之稱的多用途戰機 波音F/A-18，也已訂購了64架洛克希德馬丁公司設計的 多用途戰機 F-35。

It's official: we have submitted our best and final offer in response to Finland's #HXHanke. Our offer includes options for the F/A-18 Block III #SuperHornet, the electronic warfare #EA18G Growler and a robust industrial engagement plan for Finnish industry. pic.twitter.com/XOdSrX80ZU — Boeing Europe (@BoeingEurope) April 29, 2021

另外美國AXIOS網站指出，芬蘭擁有28萬軍隊和90萬預備役，多年來一直在深化與北約的合作。

一些官員諷刺地說，這將是普亭為加強歐洲安全所做的最好的事情之一。

「對普亭來說，這怎麼可能不是一個巨大的戰略失誤？」

來自俄羅斯的威脅

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今日表示，北約「不是那種確保和平與穩定的聯盟。它進一步擴張不會給歐洲帶來更多的安全。」，強調「北約仍然是一種對抗（俄羅斯）的工具」。

培斯科夫 上週接受英國媒體訪問時也表示，如果瑞典和芬蘭加入北約， 考慮到自身安全，俄羅斯將不得不採取措施以「重新平衡局勢」，到時候俄羅斯西側的局勢將更為複雜。

俄羅斯外交部也於2月就針對芬蘭提出警告，芬蘭加入北約將面臨「嚴重的軍事和政治後果」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元