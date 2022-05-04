台灣為什麼推「雙語教學」？從師資培育到政策白皮書都顯示，雙語只是全英語的過渡期
我們想讓你知道的是
作者發現，在大家正在為國家雙語政策的必要與否進行爭論時，政策白皮書中明確寫道，「若是學生目標語（英語）理解良好，教師可用八成、九成英語授課。」顯然這邊所述的雙語政策顯然不會滿足於現狀，而是在學生能力「培養」好時，往全英語教學的目標前進。
文：李昀修
全國近三分之一國中小已實施雙語教育
去年，雙語教育政策獲得四年一百億元的補助，教育部長潘文忠在記者會中宣布雙語教育的目標，其中一個目標是：2030年，高中以下三分之一學校可以進行部分領域雙語教學。
雙語教學對國中小影響很大，我們先就國中小來看。全國有3392所公立國中小，今年（2022）已有949所公立國中小，進行部分領域雙語教學，數量已接近全國國中小校數的三分之一。不到一年，教育部就近乎達成2030年的目標，看起來到時更可能超標。
已實施雙語教育的學校裡，有222所是參與國教署「部分領域雙語教育研究計畫」，他們的經費來自前述的四年一百億，其它的七百多所則由各縣市輔導、補助。
而這數字僅為保守估計，實際上各縣市對雙語學校的判定標準不一，如台南市的雙語試行學校（c類）便不包含在上述統計中，真正實施的學校數量勢必比949所更多。
以六都來看，實施雙語教育的學校數量，從109學年度到110學年度顯著增加。台北市從89所增加至136所；新北市從26所增加至110所；桃園市從9所增加至46所；台中市109學年未有統計，隔年為103所；台南市從32所增加至83所；高雄市從83所增至323所
教育部為何有辦法應對快速成長的師資需求？
2018年教育部推行「全英語教學師資培育計畫」，在北中南補助了八所師資培育大學設置「全英語教學研究中心」，以培育英語師資以及試辦沉浸式英語教學。在2021年雙語教育上路後，「全英語教學師資培育計畫」順勢成了現行的「雙語教育師資培訓計畫」。這就是師資的主要來源。
專門研究全英語教學的老師，為何可以立即成為雙語教育的師資？全英語教學與雙語教育，一個是單語（全英語），一個是雙語。二者不可能相似，甚至可能相斥。教育部不可能不知道二者的差異，但它似乎更習於混用。
行政院自107年起推動臺灣成為雙語國家，並由國家發展委員會擬定推動雙語國家計畫⋯⋯而雙語教育師資之培育則為重要關鍵之一，教育部於107年11月函頒「全英語教學師資培育實施計畫」。（教育部新聞稿108. 01.30）
2020年後教育部決定「滾動式修正」把全英語修正為雙語。大概也是察覺到自己說的話與現行狀況中的矛盾。但就目前幾乎以全英語為主的雙語教育示範來看，很明顯的，在既有的全英語教學根基影響下，台灣的雙語教育從一開始就被當成全英語教育，幾乎無人懷疑，更不會去問：「為什麼？」
外籍教師的經費占比近三成，是提升本國教師教學能力經費的七倍
四年100億的經費中最大筆的支出是「擴增英語教學人力資源」，引進外籍教師與英語學習助理。過去每年固定引進81人，這四年將躍升至一年1000－1500人次。
每年在外籍教師與助理聘用的經費，就佔了該年經費的26%－31%。從歷年經費預算還可以看到，聘用外籍教師與助理的經費，是提升本國教師教學能力經費的6－9倍，也是偏鄉支持經費的4－10倍。
現行規定，外籍教師不能教雙語課程，僅能指導雙語教師以英語授課或與英語教師協同教學，因為外籍教師不一定具備「以中、英雙語授課」的能力。
也有老師說，和外師一起進行雙語教育時，還要跟外師解釋一遍這堂課在做什麼很麻煩，外師也就乾脆自編教材上自己想上的課，這樣對雙語教育似乎沒有加分的效果。
在雙語教育與全英語教育依然混淆不清的此刻，大量聘用外籍教師對本國教師而言，恐怕正是自己必須朝全英語教學衝刺的具體象徵。
官方的做法將讓雙語走向全英語
官方想做的是雙語教育還是全英語教育？在計畫中，可以瞥見一些蛛絲馬跡。
好比台南市雙語教育中程計畫寫道：
本市雙語課程係指使用中文、英語文兩種語言為媒介達成該課程設定之學習目標⋯⋯嗣後應逐步提高英語使用頻率，俾便達成厚植學生英語力之目標。
台北市在雙語教育白皮書中寫道：
若是授課班級之學生英語能力稍弱，教師應該調整雙語使用之比例，提高教學過程中國語的比例，而降低目標語（英語）的比例。反之，若是學生目標語（英語）理解良好，教師可用八成、九成英語授課。
這些話乍看之下都非常對，但背後的著眼點都是「學生能力不足」，所以「還無法接受全英語授課」。幾年後，實行的自然就是全英語教學。於是雙語教育從一種新的教育思維被降格為全英語教學的低階代用品。英語的使用時機就從教學問題淪為了比例問題。
在雙語教育學校飛快成長的當下，現在是該停下來想一想，是否要這樣一路走下去？或者從現在開始，研究雙語與全英語的差異，讓雙語教育真的是雙語。
本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此
原標題：雙語快要來了，你探聽到什麼？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航