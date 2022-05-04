台灣為什麼推「雙語教學」？從師資培育到政策白皮書都顯示，雙語只是全英語的過渡期

全國近三分之一國中小已實施雙語教育

去年，雙語教育政策獲得四年一百億元的補助，教育部長潘文忠在記者會中宣布雙語教育的目標，其中一個目標是：2030年，高中以下三分之一學校可以進行部分領域雙語教學。

雙語教學對國中小影響很大，我們先就國中小來看。全國有3392所公立國中小，今年（2022）已有949所公立國中小，進行部分領域雙語教學，數量已接近全國國中小校數的三分之一。不到一年，教育部就近乎達成2030年的目標，看起來到時更可能超標。

Photo Credit: 人本教育札記

已實施雙語教育的學校裡，有222所是參與國教署「部分領域雙語教育研究計畫」，他們的經費來自前述的四年一百億，其它的七百多所則由各縣市輔導、補助。

而這數字僅為保守估計，實際上各縣市對雙語學校的判定標準不一，如台南市的雙語試行學校（c類）便不包含在上述統計中，真正實施的學校數量勢必比949所更多。