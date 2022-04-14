上海封城亂無章法，會不會陽性還沒清零，陰性就先「清零」？

上海封城以來，網路傳出多個上海市民不滿政府的影片或照片，主要針對物資不足、政府管理混亂、大量確診者來到隔離醫院得不到任何治療，卻佔用了上海市大部分醫療資源，導致真正有門診需求的患者無法入院。甚至有人玩笑說「陽性的還沒有清零，陰性的快要清零了」，意思就是上海市強硬的封城政策造成的人為災難，甚至比病毒造成的自然災難更加嚴重。

作為全中國人口最多的超一線大城市，上海市民代表了中國中產階級的精英，他們多數是出身名校或在傑出企業工作，有更多機會出國，所以他們的思維相對前衛。對於政府不合理的封城政策，也更敢於發聲，況且上海人口眾多，封城造成的人為慘案不再是個案，已經成為普遍現象，所以目前看到上海的氣氛非常緊張，中共中央已經公布派遣2000解放軍入駐，這是在之前的封城中絕無僅有的。

上海的封城讓中國政府看清一個現實，就是當涉及到個人利益的時候，中國人還是會反抗的。

回溯到1989年學生運動，當時中國政府血腥鎮壓以後，學生領袖要麼被抓，要麼流亡。留下來的大部分中國人，在中國政府的暴力之下，也直接禁聲。我出生於1996年，我的父輩完整地見證過天安門事件，但是在我成長過程中，沒有一個人提及過，對於政府的血腥暴力行為，大部分人都選擇了事不關己、息事寧人。

除了天安門運動，還有之後的毒疫苗、毒奶粉事件、藏族人自焚事件、汶川地震豆腐渣工程事件等等。除了少數涉事人員為了自己的親人大喊冤枉，大部分中國人都抱著看熱鬧的心態，甚至很多人看過就忘，覺得事情不要發生在自己身上就好。中國因為地域廣大，很多北方人一輩子都不一定會去到南方某個城市，因為地理距離帶來的陌生感，淡化了遠方國民所承受的悲劇，更加使得中國人不會為自己的同胞發聲。

中國人不是啞巴。在毒奶粉事件保持沉默的人，可能就是下一次幼童被性侵事件的受害者。只是對他人保持悲劇，最終導致自己面臨悲劇時無人聲援，政府就利用中國人這樣的心裡，每一次精準打擊異議人士，使得反對政府的力量一直不能集中壯大。

以往被政府打擊和維穩的對象，都算是社會邊緣化群體，比如維權律師、西藏人、基督徒等，因為本來就是社會中的少數體，沒有充分被人了解和認識，所以他們的遭遇也難為人知，在中國國內很難得到支援和支持。不過，疫情把人權問題帶進了每一個中國家庭，凡是面臨封城的城市中，每一個被封鎖在家的人，都可能甚至已經是政府迫害的受害者。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

有人被封鎖在家沒有食物，偷跑出門買一些必備物資，反而被抓起來當成「人民敵人」。有老人身患慢性病，需要定時在醫院治療，但因為小區封鎖，延誤病情導致身亡。這些人只是社會中的普通人，但是現在卻被中國政府荒謬而愚蠢的封城政策迫害。

之前封城的武漢、西安、吉林不算是舉足輕重的大城市，暴力封城造成的政府醜聞，很快就被政府掩蓋，但是上海作為超一線大城市，封城以後醜聞眾多，上海停工亦對全中國經濟的產生影響，接二連三的封城事件，已經引起國人諸多質疑和不滿，尤其是在西方國家越來越開放，越來越證明人類應該和病毒共存之後，中國依然選擇強勢封城，則讓中國人也難以理解和支持政府的行為。

本次上海封城，算是把積累已久政府和人民之間長期的矛盾體現出來。就連基層醫療工作者都頻頻抱怨。上海市的疫情專家張文宏曾公開表示：完全清零只有中國才做得到。這句話可不是在誇獎中國，張文宏醫生接著說：病毒會繼續在西方國家存在，所以就算中國強調清零，病毒也不可能消失於世界。言下之意時，除非中國從此閉關鎖國，如同北韓一樣，否則中國必須尋求和病毒共存，這是全球趨勢，也是最科學的做法。

除了張文宏醫生，網路上也流傳一段錄音，貌似是封城時期負責「防控中心」的朱渭萍科長，她直言曾建議領導把輕症狀和無症狀患者留在家裡自行隔離，報告寫了很多次但是沒有人聽。她最後主動建議錄音者把她說的話公布出去，希望能夠擴大影響，引起重視。

這些例子都表明，越來越多的人不信任、不滿足於政府的政策，求告無門，只能依靠民間力量擴大影響，人民已經開始自救。政府認為自己掌握絕對權力，可以掌管中國人的生死，但是中國人或許平時沉默，涉及到個人利益的時候，還是會反抗。疫情的爆發，讓越來越多的普通中國人感受到政府的刁蠻和暴力，被逼迫的人從之前的邊緣群體，到現在成為絕對的主流，只要一個城市面臨封城，這個城市大部分居民都可能體會到政府的暴力和專制。

這是從1989年以後，中國政府面臨的又一危機，就是如何處理全國大面積的、同時爆發的負面印象。況且這一次對於中央不滿的不僅是平民，還有醫療團隊，甚至是地方政府。此前中國政府精準打擊異議分子，都是採取「打壓一部分，收買一部分」，希望中國人經此一難能夠醒悟，美好的生活需要守住良心的底線，不要繼續對惡沉默，只會更加高漲政府氣焰。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航