企業數位轉型新趨勢：未來五年，「多雲架構」將成為領先市場指標

文：Chris Tsai

何謂雲端運算？

在談到雲端運算之前，我們可以先從「雲端（Cloud）」本身的意義先行理解。雲端，指的是透過網際網路進行存取的伺服器，使用者可從多種裝置至雲端伺服器存取檔案或應用程式。

舉個簡單的例子，我們可以透過電腦或其他行動裝置登入Gmail，即使裝置故障，使用者只要擁有相同帳密，便能體驗一樣的電子郵件服務，而雲端運算（Cloud Computing）就是種基於網際網路對運算資源進行隨需存取，讓大家可以方便地共享軟硬體、資料儲存空間、開發工具等資源。

雲端運算也可指雲端相關技術，包含虛擬化IT基礎架構、軟體等技術，使IT能夠在不受實際硬體邊界的限制下，進行排存和分割，然而許多企業早已針對其內部基礎架構，採用合適的軟體交付模型，以確保所有公司資源都可以被靈活地運用，並降低營運成本。

此外，根據IDC國際數據資訊的全球季度企業基礎架構追蹤報告指出，2021年第三季全球雲端基礎架構的支出為186億美元，與去年同期相比成長6.6%；以區域而言，亞太地區成長幅度最盛，反觀北美地區的成長幅度只有1.1%，顯示出亞洲企業對於產業顛覆較其他地區積極。

企業數位轉型進程與雲端服務已密不可分，甚至在未來五年，多雲架構將成為領先市場的指標，而且為了解決資訊不對稱的問題，應用程式之間必須更講求互通與交互性，這也是為何多數領頭企業提早布局雲端投資，才能迎戰全面數位化的時代。

以下快速介紹雲端運算的服務模型、部署類型及優勢，希望透過簡單的列點整理，大家對於雲端領域能夠有初步的了解，也可在企業轉型藍圖之中，規劃相關的技術策略。

雲端運算三大服務模型

國際雲端運算產業爆發性成長，新型的雲端運算架構可支援更多的工作負載量，下述為目前大家普遍認同的服務模型，明白三者之間的差異後，對於公司後續的雲端技術布局也能更得心應手。

基礎結構即服務 IaaS

IaaS是最基礎的雲端服務模型，使用者可隨需存取基本運算資源，簡單來說，就是公司可以向雲端服務供應商租用伺服器或儲存空間，便能在該雲端基礎結構中建置任何應用程式。

現階段IaaS解決方案可協助企業減少內部資料中心的維護時間，也能大幅節省了硬體成本，其高效能的運算更可幫助使用者解決上百萬個變數或計算程序的複雜性，DigitalOcean、Google Compute Engine和OpenStack都是全球知名的IaaS供應商。

平台即服務 PaaS

PaaS提供開發、測試、傳遞與管理軟體應用程式的隨選環境，內含的資源可讓企業傳遞任何項目，舉凡簡易的雲端式應用程式，甚至是其他企業應用程式皆可。

PaaS也包含IaaS的基礎結構，但它還兼具了資料庫管理系統、開發工具、商業智慧服務等多元項目，所以常被應用在支援完整的Web應用程式生命週期，讓開發團隊可身處不同地域位置，仍然能夠執行專案，並有效減少編碼時間。

PaaS供應商可透過網際網路提供建置應用程式所需的一切，使用者只需管理自己開發的應用程式或服務，其他疑難雜症交給PaaS廠商即可，較受信任的廠商有：Heroku、Microsoft Azure。

軟體即服務 SaaS

SaaS是種軟體交付模式，讓使用者可以單純地透過網路連接至雲端應用程式，省去了以往傳統軟體繁瑣的安裝步驟，而且供應商通常以訂閱制販賣服務，與傳統地端軟體相比，定價相對平易近人，是許多中小企業選擇數位轉型工具時的首選。

你曾經使用過Web電子郵件服務，例如：Outlook或Hotmail，其實就是一種SaaS服務形式，現今市面上SaaS供應商多元，大家可根據自家企業的工作性質，挑選合適的SaaS軟體，讓你的公司能夠以最少的前期成本達到不錯的轉型效果。

常見的三種雲端運算部署類型

雲端運算的部署類型，也就是資料存放的地方，企業可根據資料的類型（機密或開放性），來考量公司資料該存放在何種位置，而雲端運算的部署類型不盡相同，但各有其優勢，皆能發展出不同的服務模型或解決方案。

1. 公有雲（Public Cloud）

公用雲是由第三方雲端提供商透過網路，將資源共享給使用者的一種雲端運算模式，其中的資源包含儲存空間、應用程式、IaaS與PaaS等，用戶只需依據自己的用量付費，以及一筆基礎的訂閱費用。

AWS、阿里雲、Google Drive都是市面上常見的公有雲供應商，AWS甚至掌握著超過40％以上的市佔率，而且公有雲的市場價值在2021年已經達到2750億美金，在背後驅動成長力的，是公有雲的便捷與易用性，這讓許多數位原生的新創公司甚至在一開始，就直接透過雲端來管理公司內部的大小事，愈來愈多中大型企業也開始轉移公司的基礎建設，藉由導入雲端方案以降低營運成本，增加經營的靈活性。

2. 私有雲（Private Cloud）

私有雲是第三方雲端提供商透過網路或專用網路，將雲端資源提供給單一企業或組織使用的雲端運算資源，概念不同於公有雲的開放性，但仍保有公有雲容易使用、擴展的優勢，不過使用者須自行維護資料中心的相關運作，這也是為什麼私有雲的營運成本遠高於公有雲。