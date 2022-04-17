美國亞利桑那州將車道分割合法化：塞車時機車可鑽車縫，增進交通效率

機車除了輕便、省油外，更有著體積小的好處，若是單獨上路或雙人乘車的駕駛將載具從汽車改為機車，便能大幅減少佔用的道路面積，為自己也為其他用路人帶來方便。

而為了進一步利用機車體積小的好處，在不少歐洲國家與美國的州份，都允許機車進行「車道分割」，也就是在紅燈或是塞車等車流整體停止的狀況時，能夠以低速行駛於兩台汽車之間的縫隙。

能以24km/h的時速穿越

而在最近，美國大峽谷的座落之處——亞利桑那州也在參議院與眾議院中兩大黨派的合作，以及AMA（American Motorcyclist Association，美國機車協會）、ABATE（American Bikers Aimed Toward Education，美國機車騎士教育組織）的協助之下，正式將車道分割合法化。

在亞利桑那州參議院1273號法案中，機車騎士得以在速限45mph（約72km/h）以下的道路中，於周遭的車輛靜止時，以15mph（約24km/h）以下的速度進行車道分割。這項法案預計於9月中生效。

30%的事故都是追撞事故

根據ABATE立法層面負責人的說法，這項法案其實已經推動了四年，直到今年受到一位同樣重視騎士權益的參議員幫助，法案才得以順利問世。

而推動這項法案的原因無他，便是為了進一步提升機車騎士的安全保障——根據亞利桑那州官方的調查，在2020年的機車事故中，有30%的事故都是追撞事故，並且追撞也在106件死亡事故中佔了11件。

而機車騎士行駛車道分割時，由於通常汽車不太可能衝入車道間的縫隙，因此機車騎士被追撞的機率也能大幅降低，同時這樣的做法更能增進交通效率，因此這項法案的通過，可說是一項多贏的決定。

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西班牙將導入「反躲超速」偵測器：通過測速前重煞、後急加速都抓

同時也就像台灣一樣，不少超速的駕駛會在測速點前緊急煞車，並在通過測速點後再次緊急加速，而這樣的急加速、急減速，也會帶來額外的行車風險。

因此，最近西班牙政府便針對這項問題開了第一槍。他們預計在部分郊區、次級道路上的固定式測速照相機前後，導入輔助性質的雷達偵測器來處罰這類行為，藉此彌補體積較大、成本較高的區間測速設置在郊外道路的不適合性。

雖說具體裁罰的標準與條文尚不曉得，但根據外媒目前掌握到的情報，西班牙政府似乎不會像普通的測速器一樣，以路標提醒用路人這類「急加速／急減速」偵測器的存在，因此要避免最高600歐元的超速重罰，恐怕還是得老實保持安全、穩定的行車速度了。

在多數歐盟地區，道路的速限比起台灣相對合理不少，都能讓多數用路人以自然的「80分位」車速自然通過（80分位：80%的用路人行經該路段都能舒適自然行駛的速限）。

不過有速限的地方便一定會有超速的用路人，而會在歐盟境內超速的駕駛，想必車速也是真的到達了在該路段有點危險的程度，因此在歐盟境內也有著不少的測速照相設備——就和台灣一樣，固定、流動、區間皆有，甚至從2022年開始，歐盟境內的新車，也必須強制安裝能夠手動關閉的ISA自動限速器。

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航