千萬別說《千萬別抬頭》真的有幫科學說了什麼

文：黃俊儒（中正大學通識教育中心特聘教授）

無疑的，Netflix於去（2021）年末推出的科幻電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up）極具話題性，更一舉獲得今（2022）年奧斯卡獎最佳影片入圍。

可能是感動於科學議題難得被如此大規模地盛情對待，此片在科學圈裡也引起了相當程度的關注，包括片中的科學主題、科學家的處境、科學家與媒體的互動，甚至連科學家與公關的關係也有人提出討論。我們能否真的藉由一部電影，令觀影人從此更加關注科學、留意地球環境？

荒誕卻又既視感十足的戲碼

看過影片的人應該可以在片中感受到一種滿滿的既視感，例如彗星撞地球的災難，幾乎是各種現存科技爭議的翻版；誇張的美國女總統如同世界上任何一位無視科學證據、一意孤行的民粹式領導者；科學家的角色充滿了不諳人情世故，且夾雜社交恐懼的刻板形象；媒體所顯示的則是充滿了嗜血，以及熱衷配合政治炒作的投機本質等，難怪許多網友更直呼這部片根本就是在講台灣的現況。

種種昭然若揭的片段，滿足了大家心中的各種「不意外」，但是如果冷靜下來想想，這些情緒所反應的只是大家對於現況不滿的集結，體現一種酸民式的語彙邏輯。但劇情滿滿的酸味，恐怕也稀釋了深入咀嚼本片的機會。

過度嘲諷的劇情與現實脫節

在政治與科學傳播的研究領域中，有個「高馬效應」（high horse effect）理論。這個說法的起源與古代戰爭有關，不論是東方或西方，戰時的將領總是會騎一匹特別高大的駿馬，給人一種睥睨常人的威嚴與氣勢。

圖片來源：《千萬別抬頭》 李奧納多．狄卡皮歐（右二）和珍妮佛．勞倫斯（右一）飾演的科學家，上電視節目揭發彗星撞地球的事實，卻被主持人玩笑以對

而在現代，高馬效應則經常描述假消息傳播時所造成的影響，例如有人在群組上義正辭嚴地駁斥另一個人所張貼的假消息，原本這個指正應該是對的，但是因為當事人用高高在上的姿態訓誡他人，導致受訓誡的人心生不滿。除了不領情之外，甚至可能將錯就錯地故意用更極端的方式回應當事人。這種高馬效應所造就的結果，經常不是事情的真相因此被釐清，而可能適得其反地造成了更大的分裂及衝突。



這部影片就充滿了高馬效應的風險。即使以科學作為主要的討論題材，但片中卻充滿了粗糙、線性且誇大的影射手法。從電影中可以強烈感受到導演急著凸顯某些荒謬感，結果卻微妙地轉化成滿滿的說教感，彷彿只有導演才是這些光怪陸離現象背後的先知，其他人都是被意識形態矇在鼓裡的傻瓜。

而這些說理的不成功，除了基於大量猛爆性的嘲諷之外，一部分則來自於對科學活動的脫序描述，不僅讓觀眾頻頻出戲，更無法感受到電影敘事的誠意。

如果彗星撞地球這麼外顯的天文現象發生，全世界卻只能仰賴「兩個」科學家去確認並奔走，我想許多天文或地球科學界的學者都要氣到翻桌了。以現在的科技，人們非得用肉眼看見頭頂上的長尾巴星象，才相信彗星已經朝我們而來，就跟非得看見狂風暴雨才相信颱風要來是一樣的，這是停留在遠古時代的荒謬想像。這些刻畫讓人在觀影過程中很難引發同理心，反而充斥著一種酸民邏輯下難以言喻的不舒適感。

當然，也有人對於支持這部電影，特別是國外有些氣候科學家，認為這部片忠實地呈現了他們數十年來被忽視的無奈。也會有人認為好不容易讓這些大卡司代言科學議題的電影，至少可以喚起大家的關注。這些基於媒體對科學的經常性忽視，而好不容易被投以關愛眼神時油然而生的感謝，是無可厚非的。

在筆者過往分析過的案例中，就經常感受到科學家在這類事情上的客氣，即使媒體把研究的成果報錯、報歪了，只要有稍微提及，科學家們就會覺得「沒關係，有提到就好」。然而除了卑微的期待之外，真正嚴肅的問題應該是：這部片真的能夠引發大眾對於相關議題的關心嗎？

圖片來源：《千萬別抬頭》 梅莉．史翠普飾演的美國總統

電影真能喚起大眾關注科學？

如果透過片中反諷與嘲笑的方式，就可以推進我們對於科學現況的關心及投入，甚至因此更願意去了解氣候變遷、疫苗施打、能源轉型等科學議題，那我是滿滿的悲觀。因為透過網友的鍵盤，除了一時帶風向的效果之外，我不認為有真正協助科學改變了什麼，反而更擔心透過導演高高在上的視角，不要再製造出更多的分裂與對立就已經是萬幸了。

「科學是一個很長的故事，媒體要的卻只是快門的一瞬間。」這是科學傳播研究裡面一句十分經典的話語。媒體如果要為科學講一個動人的故事，需要花足精神進行理解與轉譯，如果「提到」就算是「關心」科學，那只能說是大家的寬容。

所以千萬不要相信《千萬別抬頭》真的有幫科學說了些什麼，如果今年3月28日的奧斯卡金像獎，真的把最佳影片頒給了這部片，我只能佩服評審們媚俗的勇氣；如果沒有得獎，那就算是剛剛好而已。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航