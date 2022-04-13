XE重組體現身！Omicron是否將逐漸變異直到流感化？

來聊聊XE

世界衛生組織於4月5日發布的每週COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）流行病學報告，表示正在追踪XE重組體，但是目前仍視作為Omicron變異株的分支。初步估計，XE比BA.2具有1.1的社區增長率優勢，也就是多出10％的傳播速度。這意味著XE比其他亞種更具傳染性。

與BA.1或原始Omicron相比，BA.2的傳播率提高了40％。不過在某些外國媒體似乎誤報成「XE比BA.2傳播速度快上10倍」，不知道是不是當地記者誤讀，Google可以找到。

世衛組織在報告中指出，「SARS-CoV-2病毒繼續進化。鑑於目前全球範圍內的高水平傳播，包括重組體在內的更多變體可能會繼續出現。重組在冠狀病毒中很常見，被認為是預期的突變事件。」

正當世界各國都有慢慢BA.2取代BA.1的趨勢，XE於1月中旬在英格蘭首次被發現，並在英格蘭造成了600多例病例（<1％的病例）。截至3月22日，在英國已發現763例XE病例。在印度、中國和泰國也已發現。

好消息是，目前Omicron所有分支，除了二劑疫苗抗感染趨近低效之外，在重症保護都仍然沒有明顯「免疫逃脫」的狀況。世衛組織表示，他們不會給XE一個希臘字母名稱，除非有一天發現傳播力和嚴重程度有顯著差異，否則仍將其視為Omicron。

就像「Deltacron」發生的情況一樣，XE很可能是在有人同時感染了兩種不同的病毒時出現的。我們現在看到越來越多的重組，因為不同的病毒同時傳播（Delta、BA.1、BA.2）加上一個人可以同時感染兩種病毒（共同感染的案例，其實在盛行區深入感染免疫力低下者還是容易發生）。

兩個亞係可以同時進入一個人的細胞。然後，當病毒試圖在細胞內復制（以進一步傳播到其他細胞）時，遺傳物質可能會混合而產生不同序列，而有XE（還有XG、XR、Xl等等）。

XE將BA.2的S蛋白序列複製並粘貼到BA.1的5'部分。其他不同位置BA.1和BA.2的混合，這導致了其他亞系名稱，如XR、XN、XP、XQ等。病毒學家Tom Peacock製作了下面的奇妙圖來展示這種現象。

Omicron繼續突變下去是個好消息嗎？

這場大流行過去兩年，這種病毒並沒有提供任何關於它去向的暗示，為何這麼講？

冠狀病毒通常以階梯狀模式進化，過去流感也是如此。換句話說，以一個主要的血統為軸線，每隔一段時間，就會有一個新的變異，而其他的分支則會滅絕。如下圖圖Ａ：

但我們還沒有在SARS-CoV-2中看到這種模式。下一個大變異不是來自上一個：Omicron不是來自Delta，Delta也不是來自Alpha。相反，SARS-CoV-2的進化看起來像上圖中的圖B。這非常令人費解。

但這也可能是因為我們沒有給它足夠的時間。僅僅兩年，因為像是普通感冒，若僅有兩年的時間觀察，也常沒有階梯狀的變化。

如果病毒從Omicron開始以階梯狀模式進化，那麼它才是從進入真正流感化的階段，成為我們可以預測的季節性疾病，包含預測他的逃脫免疫和傳播力。

如果病毒出現更多「類似流感」（上圖B）的階梯漂移方式，這是一個好消息，原因有兩個：

1. 上一株的免疫牆有一定的效力

暫時可能不會全面遭受變種病毒攻擊。這是因為約50％的美國人在10週內感染了Omicron（雖然我們從未見過病毒以這種速度傳播，相比之下，流感過往在20週內僅感染了10－20％的人群），大量感染誘導的免疫加上疫苗覆蓋，無疑將有助於建立免疫牆。

2. 變異頻率可以抓得到節奏

如果COVID-19的未來變得更加可預測，那麼我們將能夠預測突變並做好準備，就像我們每年應對流感一樣。

本週在美國食品藥品監督管理局（FDA）就這個話題進行了8小時的討論。病毒正在以驚人的速度變化，但未來 12 個月內不太可能發生重大事件。

但是病毒演化學家Trevor Bedford博士，在本周向FDA提出了兩大觀點。

首先，他明確表示病毒的變異速度非常快，它的變化速度大約是流感的四倍。在他的下圖中，您可以看到SARS-CoV-2圖比其他三個描述流感突變率的圖要陡峭得多。這意味著，與五年的H3N2（流感病毒）相比，SARS-CoV-2在短短兩年內完成了相同水平的進化。

圖片來源：Trevor Bedford

再者，雖然我們預計SARS-CoV-2會出現「類似流感的漂移」，但近期「類似Omicron的事件」或巨大的進化跳躍也可能再次發生。

不幸的是我們在兩年內只有一個數據點（即Omicron），因此科學家們的猜測具有高度的不確定性。Bedford博士估計，每1.5到10.5年就會發生一次「類似Omicron」的事件。我們不知道這會是罕見的事件還是更常見的事件。而在接下來的一年裡，Bedford博士估計有70％的可能性，是我們不會再發生類似Omicron的事件。

圖片來源：Trevor Bedford

圖片來源：Trevor Bedford

根據美國國家衛生院（NIH）的John Beigal博士的說法，對於下一個「類似Omicron的事件」，實際上只有兩個可能發生：更接近Beta，或者更接近Delta，兩者都離Omicron很遠，這對針對Omicron設計的次世代疫苗不是好消息。