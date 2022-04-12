全國跳高紀錄保持人李晴晴藥檢不利：「自願暫時停賽」調查中，恐影響亞運、世大運參賽資格

台灣女子跳高全國紀錄保持人李晴晴因傳出不利的藥檢報告，被列在中華運動禁藥防制基金會的禁賽名單中。其目前為「自願暫時停賽」階段，全案仍尚在調查，若審議後結果確認未過，恐怕影響5月全大運、6月成都世界大學運動會與9月杭州亞運賽事的參賽資格。

打破全大運32年全國女子跳高紀錄，因藥檢不利而自願被暫時停賽

跳高好手李晴晴在110年全國大專校院運動會中跳出1公尺87的佳績後，緊接著在110年全國運動會更繳出1公尺90的亮眼成績；《自由時報》報導提到，李晴晴不但打破全大運32年的女子跳高全國紀錄，其1公尺90的表現若在上屆雅加達亞運中是可以拿下銅牌成績的，而她今年更首度取得世大運、亞運資格，成為奪牌希望。

但李晴晴在近日卻傳出因藥檢有問題被列在禁賽名單而自願停賽的消息。對此，中華運動禁藥防制基金會聲明表示，李晴晴在2022年2月22日接受賽外檢測，2022年3月17日基金會收到日本實驗室通知該選手之不利檢測報告，依照世界反禁藥組織（WADA）Code 7.4.2的規範，其符合自願接受暫時禁賽規範的簽署條件。

註：WADA Code7.4.2不利的檢測結果為特定物質、特定方法、污染產品或其他違反運動禁藥管制規定，可選擇性暫時禁賽。簽署單位亦可在運動員B檢體分析前或是第8條最後審議前，違反第7.4.1條未涵蓋之運動禁藥管制規定，允許暫時禁賽。

李晴晴簽署自願性接受暫時停賽文件，檢測報告是否成立將盡快召開審議會

基金會聲明中說明李晴晴在得知檢測報告後，即於3月24日簽署自願性接受暫時停賽文件，基金會收到資料後已在4月1日發文通知中華民國田徑協會，禁賽日期將可回溯至自願停賽文件簽署日2022年3月24日起算，目前全案尚在調查與審議階段，待日後審議結果確認，

《中央社》報導分析，儘管李晴晴去年改寫的全國紀錄暫不受影響，但這次檢測結果不利於她，除了恐錯過5月全大運以及6月成都世界大學運動會外，若確認藥檢未過，可能得缺席9月杭州亞運賽事。對此事件，基金會執行長黃啟煌表示，目前實驗室數據是說有狀況，但還不適合對外公告內容，有賴於後續調查、審議，決定不利檢測報告是否成立，將盡快召開審議會。

此外，為維護公平乾淨的運動環境及保護運動員的立場，基金會執行長黃啟煌在聲明中強調，中華運動禁藥防制基金會將以嚴謹態度執行每一次的運動禁藥檢測，不以抓到違規者為目的，若收到不利檢測報告的結果，也將秉持保護選手權益的初心行事。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範