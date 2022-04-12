2022/04/12,
歐洲

俄軍遭指控使用生化武器，奧地利總理會見普亭後「相當悲觀」

俄軍遭指控使用生化武器，奧地利總理會見普亭後「相當悲觀」
遭砲轟的馬里烏波爾市容｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

奧地利總理11日與俄羅斯總統普亭會面後，對戰爭發展局勢表示悲觀，稱戰爭將以激烈的方式進行。與此同時，烏東的馬里烏波爾市市長稱該市目前屍體「遍佈街道」。歐盟外長同日召開會議，討論對俄的下一波制裁。

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社、法新社）

在烏克蘭議員克里姆普什（Ivanna Klympush）週一（4月11日）於推特上稱，烏東的馬里烏波爾市使用了一種「未知物質」，會使呼吸衰竭與運動失調後，美國和英國表示，他們正在緊急調查，確認俄羅斯部隊是否在馬里烏波爾使用了化學武器。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說：「我們目前無法確認，並將繼續密切監測局勢。若這些報告屬實，將令人十分擔憂，也反映了我們對俄羅斯可能在烏克蘭使用各種防暴劑，包括混合化學劑的催淚瓦斯的疑慮。」

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）則說：「我們正在與合作夥伴緊急合作，以核實細節。任何使用此類武器的行為都是這場衝突的冷酷升級，我們將追究普亭及其政權的責任。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）11日晚上在談話中說，俄羅斯部隊可能使用化學武器，但沒有說他們在入侵期間已經這樣做了。

奧地利總理悲觀看待戰事

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在週一（4月11日）於莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）會晤。他透過一份聲明對外表示，與普亭進行了一個小時的會談，但並非一次友好的會面。

他在聲明中將這次對話描述為「非常直接、公開與強硬」。他是俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，首位出訪莫斯科的歐盟領導人。本週稍早，他也出訪烏克蘭首都基輔。儘管他出訪莫斯科的行程引起西方國家的關注，但內哈默11日表示，他感到有責任不遺餘力地努力結束這場混亂，或至少減輕平民的痛苦。

據他敘述，他在與普亭的會談中，提出了俄羅斯部隊在布查鎮與烏克蘭其他地區犯下戰爭罪的相關報告，並說國際社會必須將所有責任人繩之以法。他也敦促普亭盡快結束戰爭，因為在戰爭中，「雙方都是失敗者」。

內哈默也說，普亭目前是按照戰爭的邏輯在運作的。他向記者表示：「如果你問我對戰爭是樂觀還是悲觀，我相當悲觀。和談總是非常耗時的，而就軍事邏輯來說，通常是『不要花太多時間，直接進入戰鬥。』」

他再次重申，俄羅斯部隊正準備朝烏克蘭東部發動大規模的攻勢。他說：「這場戰爭將以激烈的方式進行。」

同日，烏克蘭總統澤倫斯基說，他肯定不會在與俄羅斯的和談中，承認克里米亞是俄羅斯的領土。他在11日播出與美國哥倫比亞廣播公司節目「60分鐘」的訪問中說：「如果我們願意放棄烏克蘭的領土，現在便不會有戰爭。我們需要儘可能地長時間堅守。但這就是生活，不同的事情會發生。」

烏官員：馬里烏波爾屍體遍佈街道

烏克蘭東部馬里烏波爾市的市長博伊琴科（Vadym Boychenko）11日接受美聯社電話採訪時表示，該市的屍體遍佈整個街道。他稱，俄羅斯士兵帶來移動火葬場來處理這些屍體。

根據他的估算，該市至少已有1萬名平民喪生，而在俄羅斯部隊持續長期圍困該市的情況下，死亡人數可能達到2萬人。同日早些時候，烏克蘭總統澤倫斯基稱該市有「數萬人」死亡。不過，這些數字都無法被獨立核實。

而烏東地區頓內次克的分離主義領導人普希林（Denis Pushilin）說，親俄的分離部隊目前正控制馬里烏波爾的港口。此外國際文傳電訊社11日報導，在烏克蘭東部自稱是盧甘斯克人民共和國的政府，稱他們拘留了自己於歐安組織內監督團的一名僱員。根據親俄分離主義份子的聲明，該人被判涉嫌叛國罪，因為他遭指控向一個外國組織提供訊息，而相關訊息被用來破壞盧甘斯克人民共和國的安全。

歐盟外長們討論對俄制裁

27個歐盟國家的高級外交官11日在盧森堡舉行會議，審議歐盟擬對俄羅斯實施的新一輪制裁。雖然歐盟正在努力展示一個統一戰線，但部分報導顯示，在對莫斯科採取進一步措施的方面，歐盟成員國之間的歧見越來越深。

愛爾蘭外長科維尼（Simon Coveney）11日表示，雖然像愛爾蘭等國家正在推動制裁俄羅斯的大量能源進口，但其他國家發現這種做法「非常困難」。他說：「在我們看來，我們需要切斷這種戰爭融資，儘管它帶來了巨大的挑戰和問題。」

歐盟代表還在討論歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）提出的建議，也就是再撥出5億歐元用於向烏克蘭運送武器和其他軍事裝備。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）同日也呼籲歐盟向烏克蘭運送武器，稱烏克蘭需要「重型武器」來對抗俄羅斯的攻擊。

此外，波瑞爾說，他11日與國際刑事法院首席檢察官會面，討論如何讓「俄羅斯對嚴重違反國際法的行為負責」。歐盟將提供財政援助，還將與戰前在烏克蘭的歐盟諮詢團協調，幫助在當地進行調查和收集證據。

波瑞爾在盧森堡舉行的歐盟外長會議後發表的評論中，指責俄羅斯部隊通過轟炸烏克蘭「造成物資匱乏」。他說：「他們正在轟炸烏克蘭的城市，在世界範圍內導致人們挨餓。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。