美印線上會議拜登稱「增購俄石油不符印度利益」，透露5月下旬將赴日參與「四方安全對話」

美國總統拜登昨（11）日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行線上會議，並表示「四方安全對話」（Quad）將會在日本舉行高峰會，「時間約莫在5月24日」。高峰會若確定採實體形式舉行，將會是拜登自去（2021）年上任以來，首度出訪日本。

四方安全對話成員包含了美國、印度、日本，以及澳洲。

拜登之所以與莫迪線上通話，主要是白宮尋求與印度能有更多的合作，共同對俄羅斯施加經濟壓力。拜登在線上會議開頭便表示，美國和印度將會持續討論如何管理俄羅斯發起戰爭帶來的不穩定效應。

拜登並向莫迪說明美國和歐洲國家對俄羅斯制裁的影響，並表示願意協助印度增加其石油進口來源。

莫迪則表示他已和俄、烏兩方的領導人通過話。「我不僅請求和平，也建議俄羅斯總統普亭應該直接與烏克蘭總統澤倫斯基直接對話。」

線上會議有一部分的時間開放給媒體參與時，莫迪也對發生在烏克蘭布查鎮的屠殺感到憂心，表示印度在第一時間就譴責此事件，並要求獨立的調查。

印度試圖在俄羅斯與西方國家間取得平衡，未如同「四方安全對話」的其他成員國，對俄羅斯提出制裁。就對俄羅斯的反制，拜登近期也表示四方安全對話成員國之中，只有印度的表現看來「搖擺不定」。

線上會議結束後，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）向記者表示，「總統傳達的訊息十分清楚，增加進口俄羅斯的石油並不符合印度的利益。」根據莎琪的說法，印度進口石油的比例，美國占了10%，俄羅斯則占了1-2%。

依據《路透社》彙整的資料，印度去年向俄羅斯購買了約1600萬桶的石油，但今年在俄羅斯向烏克蘭發動戰爭受到制裁後，印度至少就向俄羅斯購買了1300萬桶的石油。

一名美國官員補充表示，「我們沒有要求印度要特別做些什麼」，他認為在一場坦率的對話之後，印度需要做出自己的判斷。

依據印度政府發布的聲明，美、印兩方領導人在諸多區域以及國際議題上交換了意見，包含了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、全球經濟復甦、對抗氣候變遷、南亞以及印度洋-太平洋海域的發展，以及烏克蘭的局勢。

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核稿編輯：楊士範