2022/04/12,
印太

美印線上會議拜登稱「增購俄石油不符印度利益」，透露5月下旬將赴日參與「四方安全對話」

美印線上會議拜登稱「增購俄石油不符印度利益」，透露5月下旬將赴日參與「四方安全對話」
美國總統拜登4月11日與印度總理莫迪線上通話。｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

印度試圖在俄羅斯與西方國家間取得平衡，未如同「四方安全對話」的其他成員國，對俄羅斯提出制裁。就對俄羅斯的反制，拜登近期也表示四方安全對話成員國之中，只有印度的表現看來「搖擺不定」。

美國總統拜登昨（11）日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行線上會議，並表示「四方安全對話」（Quad）將會在日本舉行高峰會，「時間約莫在5月24日」。高峰會若確定採實體形式舉行，將會是拜登自去（2021）年上任以來，首度出訪日本。

四方安全對話成員包含了美國、印度、日本，以及澳洲。

拜登之所以與莫迪線上通話，主要是白宮尋求與印度能有更多的合作，共同對俄羅斯施加經濟壓力。拜登在線上會議開頭便表示，美國和印度將會持續討論如何管理俄羅斯發起戰爭帶來的不穩定效應。

拜登並向莫迪說明美國和歐洲國家對俄羅斯制裁的影響，並表示願意協助印度增加其石油進口來源。

莫迪則表示他已和俄、烏兩方的領導人通過話。「我不僅請求和平，也建議俄羅斯總統普亭應該直接與烏克蘭總統澤倫斯基直接對話。」

線上會議有一部分的時間開放給媒體參與時，莫迪也對發生在烏克蘭布查鎮的屠殺感到憂心，表示印度在第一時間就譴責此事件，並要求獨立的調查。

印度試圖在俄羅斯與西方國家間取得平衡，未如同「四方安全對話」的其他成員國，對俄羅斯提出制裁。就對俄羅斯的反制，拜登近期也表示四方安全對話成員國之中，只有印度的表現看來「搖擺不定」。

線上會議結束後，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）向記者表示，「總統傳達的訊息十分清楚，增加進口俄羅斯的石油並不符合印度的利益。」根據莎琪的說法，印度進口石油的比例，美國占了10%，俄羅斯則占了1-2%。

依據《路透社》彙整的資料，印度去年向俄羅斯購買了約1600萬桶的石油，但今年在俄羅斯向烏克蘭發動戰爭受到制裁後，印度至少就向俄羅斯購買了1300萬桶的石油。

一名美國官員補充表示，「我們沒有要求印度要特別做些什麼」，他認為在一場坦率的對話之後，印度需要做出自己的判斷。

依據印度政府發布的聲明，美、印兩方領導人在諸多區域以及國際議題上交換了意見，包含了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、全球經濟復甦、對抗氣候變遷、南亞以及印度洋-太平洋海域的發展，以及烏克蘭的局勢。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。