今日本土新增551例：居隔、居檢期滿前檢驗改為快篩，教育部宣布停課新標準將以班級為原則

中央流行疫情指揮中心今（12）日國內新增663例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入，有30例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，截至今年為止新增4415例本土個案，今日無新增中重症人數；另外，4月10日公布之案27408-27410境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

由於南韓國內首次於國內發現Omicron變異株「XL」病例，確診者是已接種3劑的無症狀患者，引發外界憂心，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，目前國內有偵測到的Omicron「XE」已於邊境攔截未進入到社區，國內還沒有出現「XL」病例。

居隔、居檢期滿前改為快篩，即日起開始實施

為加速居家檢疫及居家隔離檢疫檢測結果，莊人祥指出，即日起實施進行相關的防治策略，原先期滿要進行PCR篩檢，如今改為家用快篩。目前針對家用快篩檢測特異性可高達99%，對有傳染力的個案有高度鑑別力，民眾也可自行操作，莊人祥說，為了加快篩檢速度，即日起將居隔和檢疫期滿前的第10天，都改成快篩檢驗為主。

莊人祥表示，在居隔期間10天除了第0天一次PCR、第5到7天一次快篩，第10天從PCR改為快篩，另外後面7天自主管理期間，在第2、4天也是採用快篩。至於居家檢疫部分，莊人祥說明，第0天PCR維持不變，原來第3、5、7天快篩，現在第7天將移動到第10天做快篩，而自主管理維持第2、4天做快篩也不變，民眾在第10天居家檢疫或隔離快篩陰性才可以解除隔離，以上政策即日起實施。

Photo Credit:指揮中心

校園防疫新制明起實施，要3分之1班級停課全校才會停課

為維護學生、教職員校園健康，與學生受教權益，教育部經與中央流行疫情指揮中心討論後頒布校園防疫新制，於明（13）日起實施，也將與全國22縣市大學院校會商未來停課標準，其標準調整內容會考量到學生受教權、家長照顧低年級孩童與學校作息運作等因素。

莊人祥表示，校園因應COVID-19暫停實體課程實施原則有3項，包括「以確診個案為核心，其接觸人員暫停實體課程以配合疫調，視疫調結果恢復實體課程」、「暫停實體課程，以班級為原則」、「暫停實體課程期間，以彈性措施保障學生受教權益」。

潘文忠說明，高中職以下確診個案同班同學均為「密切接觸者」，需居家隔離10天；若全校有3分之1以上班級，或全校達10班以上班級停課10天，該校得實施全校停課，該校教職員工應進行「自我健康監測」。

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高中以下學校暫停實施流程：確診者就讀班級停課10天

針對高中以下學校暫停實體課程實施流程，教育部長潘文忠說明，「確診個案」就讀班級的學生，均列為「密切接觸者」進行「居家隔離」，此班級於居家隔離期間「暫停實體課程10天」，待篩檢結果全數為陰性，則全班恢復實體課程。

另外，確診個案校內活動足跡之「接觸人員」，包含修課、授課、參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、校內餐廳用餐等，將「暫停實施實體課程1至3天」，並應進行自我健康監測，學校亦應進行環境清潔消毒；短期補習班及幼兒園等，比照高級中等以下學校規定。

大專校院型態較多元：確診者校園活動足跡接觸者停課1至3天

潘文忠表示，大專校院型態較多元，不像中小學有固定接觸，因此在疫調期間，確診個案授課、修課班級，以及參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡的接觸人員，實施暫停實體課程1至3天，如有密切接觸者，須居家隔離並進行篩檢，篩檢結果為陰性，該授課修課班級才得恢復實體課程。

潘文中指出，學校或校（區）暫停實體課程實施期間，得縮減上課週數，採1學分18小時彈性修課，為確保學生學習品質，停課期間學校教職員生以線上課程或於週間補課方式，進行彈性措施進行線上同步或非同步之遠距教學，學校也應配合衛生單位進行校園清潔消毒。

Photo Credit:指揮中心

「臺灣社交距離APP」比實聯制更快速精準，開藍芽遇確診者會通知

指揮中心表示，我國於今日防疫進入以正常生活、積極防疫、穩健開放為原則之「新臺灣模式」，為強化民眾自主防疫、提升疫情調查效率及發掘可能風險個案，已優化「臺灣社交距離APP」實聯制措施等相關功能，並於App Store及Google Play雙平台發布最新版本，鼓勵未安裝之民眾下載使用，已安裝之民眾儘速更新。



指揮中心說明，主要利用藍牙技術的「臺灣社交距離APP」在通知確診個案相關接觸者上比實聯制做法更為快速且精準，只要下載安裝，無須註冊及登錄資料；該APP每日比對確診者上傳的隨機ID，一般民眾僅需開啟藍芽功能，如經配對出曾與確診者有接觸紀錄，APP便會發出警告通知以提醒用戶，民眾進入場域時僅需出示APP畫面，達到實聯通知之效果。

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核稿編輯：潘柏翰