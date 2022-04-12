東奧銀牌射手魏均珩嘆「黃金計畫」承諾跳票，立委爭取到「團體」搭乘商務艙

台灣射箭代表隊4月16日將出征土耳其世界盃，近日卻傳出2名選手因黃金計畫資格變動，無法適用相關待遇，民進黨立法委員莊瑞雄爭取與體育署、國訓中心討論會商後表示，將以「團體」適用黃金計畫方式處理，讓全隊都可以搭乘商務艙參賽。

射箭世界盃第一站將在4月18日至24日在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行，《聯合報》引述體育署說法指出，男子隊魏均珩、湯智鈞、女子隊雷千瑩、彭家楙，其4位分屬「備戰奧林匹克運動會黃金計畫」第一、三及四級選手，符合出國參賽搭乘商務資格。

另外，男子隊戴宇軒與蘇于洋為2028年洛杉磯黃金計畫第五級選手，屬於可申請專屬出國及訓練計畫，唯有女子隊邱意晴與郭紫穎尚未列入黃金計畫，搭乘經濟艙。

出國在即「黃金計畫」選手保障資格突變動，立委爭取到「團體」搭乘商務艙

《自由時報》指出，射箭協會已於今年1月送上黃金計畫的建議名單公文，並由國訓中心遞交給競技強化委員會審核；而上月座談會中也承諾，代表隊8名選手能比照2024年巴黎奧運黃金計畫所享有的照顧與待遇搭乘商務艙參賽。

眼見出國比賽日子將到，根據《ETtoday》報導，東京奧運射箭男團銀牌國手魏均珩10日卻在臉書發文透露，國家隊即將出國比賽征戰世界盃，但本來談好的「黃金計畫」承諾卻跳票，導致部分選手的待遇取消，與國訓中心在會議上的保障天差地遠，讓教練煩惱至極，選手也非常憂心。

《聯合報》表示，民進黨立法委員莊瑞雄得知消息後，隨即與體育署、國訓中心討論會商，此次土耳其參賽將以「團體」適用黃金計畫方式處理，代表隊教練及選手可搭乘商務艙參賽。

魏均珩獲得正面回應後隨即刪除原先貼文，並寫下：「我能有幸擔任中華隊員而有國際表現，主要就是長期在國家訓練中心受到行政團隊的有力支持，以及政府單位如教育部及體育署、中華奧會、射箭協會及其他學者專家團隊所給的一切支持，這是很幸福的事。我深信運動體制的問題，相關人士有成熟的智慧能好好溝通圓滿解決。」

黃金計畫2.0擴大培訓分5級，72位菁英選手備戰2024巴黎奧運

關於2024巴黎奧運黃金計畫內容，體育署在新聞稿中說明，目前該計畫有72位菁英選手，2028洛杉磯奧運黃金計畫則遴選了78位奪牌潛力資優選手。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，黃金計畫2.0在東京奧運黃金計畫3級培訓的基礎上，擴大培訓分級為5級，協助更多菁英選手積極備戰2024巴黎奧運，並提前培訓2028洛杉磯奧運奪牌潛力選手。

體育署表示，黃金計畫2.0的培訓對象分為二類。其一，是2020東京奧運黃金計畫選手依其東京奧運參賽成績，直接銜轉為2024巴黎奧運黃金計畫爭金奪牌的菁英選手，實施專業個人化訓練；其二，在2020年與2021年間遴選並執行培訓的2024巴黎奧運菁英選手，依其2021年的競賽成績與體能檢測等，分別轉入2024巴黎奧運及2028洛杉磯奧運黃金計畫。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範